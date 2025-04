La demande en matière d’emploi en Ontario sera élevée jusqu’en 2034 alors que la croissance dans le secteur résidentiel ouvre la voie

OTTAWA, Ontario, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les niveaux d’investissement dans la construction ont reculé en Ontario en 2024, tandis qu’un nouveau ralentissement de l’activité dans le secteur résidentiel a plus que contrebalancé une modeste augmentation de l’investissement dans le secteur non résidentiel. L’activité dans le secteur résidentiel a été limitée par des problèmes d’abordabilité et des taux d’intérêt élevés, tandis que l’activité dans le secteur non résidentiel a poursuivi sa tendance à la hausse grâce à un large éventail de projets majeurs dans le secteur des travaux de génie et la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI).

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui son rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2025-2034 pour l’Ontario. Les prévisions font état d’une croissance globale de la construction d’ici 2034, mais cette croissance est principalement due à l’activité dans le secteur résidentiel.

Les perspectives pour le secteur de la construction résidentielle prévoient un nouveau ralentissement de la croissance en 2025 avant un retour de la croissance en 2026 et à la fin de la décennie. La demande comprimée et les niveaux élevés d’immigration interne entraîneront une augmentation des niveaux de construction de nouveaux logements jusqu’au début des années 2030. L’investissement est en outre complété par la croissance de la demande de rénovations résidentielles au cours de la période de prévision.

L’investissement dans le secteur de la construction non résidentielle, quant à lui, sera stimulé par un grand nombre de projets majeurs dans toutes les régions et dans l’ensemble du secteur des travaux de génie, ainsi que dans la construction de bâtiments ICI. Il s’agit notamment de projets majeurs de transport en commun, de services publics, d’énergie nucléaire, d’exploitation minière, de routes, d’autoroutes et de ponts pour ce qui est des travaux de génie, et de projets d’établissements de santé, d’éducation et d’administration publique dans le secteur de la construction de bâtiments ICI.

L’activité sur ces projets devrait atteindre un pic en 2027 avant que les niveaux d’investissement ne ralentissent en 2030, puis elle restera à un niveau stable, mais élevé, jusqu’à la fin de la décennie.

Ensemble, ces tendances se traduisent par une hausse de l’emploi dans ces deux secteurs au cours de la période de prévision. D’ici 2034, l’emploi dans la construction résidentielle devrait augmenter de 13 % par rapport aux niveaux de 2024, la croissance étant la plus forte dans le domaine des nouveaux logements. L’emploi dans la construction non résidentielle devrait augmenter de façon presque continue tout au long de la décennie, dépassant de près de 10 % les niveaux de 2024 d’ici 2034, les gains dans les bâtiments ICI et la maintenance non résidentielle compensant un modeste ralentissement de l’emploi lié aux travaux de génie.

Il est important de souligner que les tendances en matière d’investissement et les projections d’emploi présentées dans le présent scénario ont été rédigées avec l’aide de parties prenantes du secteur avant l’apparition de tensions commerciales potentielles entre le Canada et les États-Unis. Ces prévisions ne tiennent donc pas compte de l’application éventuelle de droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis et sur les importations en provenance des États-Unis ni des changements qui en résulteraient quant aux tendances des échanges entre le Canada et ses autres principaux partenaires commerciaux.

« La croissance de l’activité de construction en Ontario jusqu’à la fin des années 2020 devrait resserrer les conditions du marché du travail pour de nombreux métiers et professions dans les secteurs résidentiel et non résidentiel dans la plupart des régions de la province, déclare Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. La province connaît et continuera de connaître une forte demande de construction résidentielle et non résidentielle au moins jusqu’au début des années 2030. De plus, il est peu probable que les travailleurs soient fortement incités à se déplacer entre les marchés régionaux, étant donné les niveaux élevés de la demande que nous prévoyons dans toute la province. »

Bien qu’elles soient interreliées, les cinq régions de l’Ontario (le Centre de l’Ontario, l’Est de l’Ontario, la région du Grand Toronto, le Nord de l’Ontario et le Sud-Ouest de l’Ontario) ont toutes un marché du travail différent et peuvent créer des demandes de main-d’œuvre complémentaires et concurrentes.

L’activité de construction dans le Centre de l’Ontario devrait augmenter au cours de la période de prévision. Bien que l’activité dans le secteur résidentiel de la région ait ralenti depuis le pic atteint au début des années 2020, elle est prête à croître à nouveau en 2026 et jusqu’à la fin de la décennie. On s’attend à une croissance de la demande de nouveaux logements et de rénovations résidentielles. L’activité du secteur non résidentiel de la région est plus cyclique. Une croissance est prévue jusqu’en 2027 grâce à la poursuite de plusieurs projets dans les domaines de la santé et de l’industrie. Par ailleurs, l’activité dans le secteur des travaux de génie est principalement soutenue par les projets majeurs de système léger sur rail à Hamilton et à Kitchener-Waterloo-Cambridge. D’ici 2034, l’emploi devrait augmenter dans les secteurs résidentiel (14 %) et non résidentiel (15 %).

Dans l’Est de l’Ontario, les taux d’intérêt élevés et les problèmes d’abordabilité ont ralenti la croissance du secteur résidentiel au cours des dernières années. Les perspectives prévoient une croissance du secteur résidentiel en 2025 et au-delà, avec une demande renouvelée de nouveaux logements, et en particulier de maisons individuelles. La croissance des rénovations résidentielles est plus progressive. Le secteur de la construction non résidentielle de la région reste, quant à lui, à un niveau historiquement élevé. Il y a de nombreux projets majeurs de construction en cours, tant dans le secteur des travaux de génie que dans celui de la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels. Les niveaux devraient culminer en 2027, après quoi ils demeureront à un niveau élevé jusqu’à la fin de la période de prévision. L’emploi dans le secteur de la construction de la région devrait augmenter au cours de la période de prévision, avec des gains plus importants dans le secteur résidentiel (19 %) que dans le secteur non résidentiel (7 %).

La région du Grand Toronto a connu un nouveau ralentissement de l’activité de construction résidentielle en 2024. L’activité du secteur devrait renouer avec la croissance en 2026, puisque les investissements dans les nouveaux logements et les rénovations résidentielles devraient augmenter au cours de la période de prévision. L’activité de construction non résidentielle, quant à elle, continue d’être stimulée par un grand nombre de projets majeurs en cours à la fois dans le secteur des travaux de génie (systèmes de transport en commun, projets de services publics et projets de routes, autoroutes et ponts) et dans la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) (dans les secteurs de la santé et de l’éducation). Les niveaux d’investissement devraient augmenter jusqu’en 2027 avant de ralentir à mesure que les travaux sur les projets majeurs de transport en commun de la région s’achèveront. Au cours de la période de prévision, l’emploi dans le secteur de la construction dans la région du Grand Toronto devrait augmenter dans les secteurs résidentiel (14 %) et non résidentiel (10 %).

L’activité dans le secteur de la construction non résidentielle dans le Nord de l’Ontario a ralenti en 2024, plusieurs projets majeurs de travaux de génie ayant pris fin. Ce déclin a été en partie compensé par les niveaux élevés de l’activité de construction de bâtiments ICI. Les niveaux d’investissement devraient fluctuer au cours de la période de prévision, mais rester relativement élevés compte tenu des travaux entrepris dans le cadre de projets majeurs, notamment des établissements pénitentiaires, un grand hôpital et plusieurs projets d’exploitation minière et de services publics. Selon les prévisions, les investissements dans les nouveaux logements de la région devraient renouer avec la croissance en 2025 et se poursuivre jusqu’en 2026, avant de se stabiliser à un niveau élevé jusqu’en 2030, à mesure que les pressions exercées par les taux d’intérêt s’atténueront. Ces tendances se combineront pour ralentir l’emploi global dans la région, car une augmentation d’un peu plus de 4 % de l’emploi dans la construction non résidentielle ne suffira pas à compenser un ralentissement de 10 % de l’emploi dans le secteur résidentiel.

Le Sud-Ouest de l’Ontario a connu une croissance dans les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle en 2024. Selon les prévisions, le secteur résidentiel devrait continuer de croître jusqu’à la fin de la période, l’activité étant principalement stimulée par l’augmentation de la construction de maisons individuelles. Les niveaux d’investissement dans la construction non résidentielle de la région devraient fluctuer au cours de la période de prévision en fonction des flux et reflux des projets majeurs. Ces niveaux diminuent légèrement avec la fin des travaux sur le pont international Gordie Howe et l’usine de production de batteries électriques NextStar Energy, puis sont maintenus par la poursuite des travaux de remise en état de la centrale nucléaire de Bruce Power, et augmentent ensuite avec le début des travaux à la centrale électrique à hydrogène de St. Clair et à l’hôpital de soins de courte durée de Windsor. L’emploi augmentera dans les secteurs résidentiel (11 %) et non résidentiel (4 %) dans l’ensemble de la période de prévision.

Le traitement des pics de demande dans la province sera compliqué par une mobilité interrégionale limitée, étant donné les niveaux élevés de demande de construction prévus dans toutes les régions au cours de la période de prévision. Le vieillissement de la main-d’œuvre pourrait encore compliquer les choses. D’ici 2034, près de 90 300 travailleurs devraient quitter l’industrie pour prendre leur retraite. Si l’on ajoute à cela la nécessité de remplacer les 63 800 travailleurs requis en raison de la demande croissante au cours de la période de prévision, l’industrie pourrait être confrontée à des besoins d’embauche de 154 100 travailleurs d’ici 2034.

Le recrutement prévu de 102 200 nouveaux travailleurs âgés de moins de 30 ans dans la province au cours de la période de prévision pourrait permettre de répondre en partie à ces besoins. Cependant, même avec ces projections, l’industrie pourrait être confrontée à une pénurie potentielle de près de 52 000 travailleurs d’ici 2034.

Pour maintenir le rythme de la demande, il faudra une combinaison de stratégies, notamment le maintien des efforts de recrutement et de formation à l’échelle locale (en particulier auprès des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction), l’embauche d’effectifs d’autres secteurs possédant les compétences requises et le recrutement de personnes immigrantes au Canada ayant une formation dans les métiers spécialisés ou une expérience dans la construction.

En 2023, les nouvelles inscriptions dans les 30 principaux programmes de formation aux métiers de la construction en Ontario ont augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente, établissant un record quant au nombre de nouveaux apprentis inscrits dans la province. Alors que plusieurs métiers ont enregistré des gains de 50 % ou plus d’une année sur l’autre, les nouvelles inscriptions dans plusieurs autres métiers restent nettement inférieures aux niveaux observés au cours de la dernière décennie.

Parallèlement, des efforts sont déployés pour accroître le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction de la province, notamment les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

En 2024, le secteur ontarien de la construction comptait environ 79 410 femmes, soit une augmentation de près de 2 000 personnes depuis 2023. Parmi ces travailleuses, 28 % travaillaient directement sur les chantiers. Toutefois, en 2024, les femmes représentaient 5 % des 445 900 personnes de métier employées au sein du secteur de la construction de la province.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et elle représente donc des occasions de recrutement. En 2023, les Autochtones représentaient 3,4 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction en Ontario. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport aux niveaux observés en 2014 et dépasse le pourcentage d’Autochtones dans l’ensemble de la main-d’œuvre de la province. Alors que la population autochtone continue de croître, le secteur doit continuer de collaborer avec les communautés autochtones afin de promouvoir les possibilités d’emploi auprès des jeunes et d’investir dans des initiatives favorisant le maintien en poste à long terme et un milieu de travail accueillant où il est possible d’obtenir une carrière épanouissante.

Le secteur de la construction s’est d’ailleurs engagé à recruter des personnes nouvellement arrivées au Canada. Selon les tendances historiques en matière d’établissement et les objectifs fédéraux ajustés, l’Ontario devrait accueillir un peu plus de deux millions de nouvelles personnes immigrantes de 2025 à 2034, qui, si elles sont recrutées, représenteront une partie déterminante et croissante de la future main-d’œuvre du secteur.

L’augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider le secteur de la construction de l’Ontario à répondre à ses besoins futurs en matière de main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l’entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d’œuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d’un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l’accroissement des compétences et de la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration des modalités de formation, l’offre d’outils relatifs aux ressources humaines aidant à l’adoption de pratiques exemplaires ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : communiquer avec Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@buildforce.ca ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

