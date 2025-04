Le Système PA-100 AST de Sysmex : Révolutionner le diagnostic et le traitement des IU avec précision

PARIS, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Système PA-100 AST de Sysmex redéfinit les normes de soins pour le diagnostic et le traitement des infections urinaires (IU). En associant une technologie nanofluidique de pointe à un antibiogramme rapide, le système fournit des résultats exploitables en 45 minutes, éliminant ainsi les délais associés aux tests de laboratoire traditionnels. En milieu clinique, cette avancée permet aux professionnels de la santé de prendre des décisions opportunes et fondées sur des données probantes, améliorant ainsi les résultats pour les patients.

Des millions de personnes souffrent d'infections urinaires dans le monde

Les IU comptent parmi les infections bactériennes les plus courantes et touchent plus de 400 millions de personnes chaque année. Les retards de diagnostic et le recours à des traitements antibiotiques empiriques conduisent souvent à des résultats sous-optimaux, à des infections secondaires et à une augmentation de la résistance aux antimicrobiens (AMR).

Grâce à sa sensibilité (84 %) et à sa spécificité (99 %), le Système PA-100 AST garantit une détection précise et des prescriptions d'antibiotiques adaptées, réduisant ainsi l'utilisation excessive d'antibiotiques à large spectre. Il s'agit d'une innovation essentielle dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Le fait de fournir aux cliniciens des informations diagnostiques rapides et précises transforme le traitement des IU. Il profite aux patients et renforce la viabilité financière des systèmes de santé.

Une modélisation récente de l'impact budgétaire suggère que la mise en œuvre du système PA-100 AST dans les établissements de santé publique espagnols pourrait contribuer à réduire les coûts de gestion des infections urinaires. L'analyse prévoit des économies potentielles d'environ 323 millions d'euros la première année, en supposant une adoption à 100 %, et des projections indiquant des réductions de coûts cumulatives sur trois ans. Ces économies découlent de la réduction prévue des complications secondaires, des admissions à l'hôpital et des coûts indirects.

Le Système PA-100 AST a reçu le prix Longitude

Au début de l'année, le Système PA-100 AST a reçu le prestigieux prix Longitude, une récompense de 8 millions de livres sterling (9,5 millions d’euros) pour les innovations dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens. Cette récompense souligne la capacité du système à améliorer les résultats pour les patients et à atténuer la crise mondiale de la résistance aux antimicrobiens, en plus de son utilité économique et clinique.

Visitez notre site web pour en savoir plus sur le Système AST PA-100 et sa technologie.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a65d815-89b2-4e1c-8414-175710be9620