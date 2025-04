Bombardier annonce le 3 avril 2025 comme date de début de sa nouvelle offre publique de rachat d’actions dans le cours normal de ses activités

MONTRÉAL, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (TSX : BBD.B) (« Bombardier » ou « Société ») a confirmé aujourd’hui que sa nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités (« OPRCNA ») débutera le 3 avril 2025. La Bourse de Toronto (« TSX ») a autorisé le rachat, entre le 3 avril 2025 et le 2 avril 2026, d’un nombre maximal de 600 000 actions classe A (droits de vote multiples) (« actions classe A »), soit environ 4,86 % des 12 349 278 actions classe A émises et en circulation au 23 mars 2025, et d’un nombre maximal de 4 300 000 actions classe B (droits de vote limités) (« actions à droits de vote subalternes classe B »), soit environ 5 % des 86 045 894 actions à droits de vote subalternes classe B émises et en circulation au 23 mars 2025 (ce nombre étant net de 1 622 807 actions à droits de vote subalternes classe B détenues dans le compte en fiducie (tel que défini ci-après) au 28 février 2025).

Les actions classe A et les actions à droits de vote subalternes classe B achetées dans le cadre de l’OPRCNA seront soit a) annulées dans le but d’atténuer l’effet de dilution de l’octroi d’options d’achat d’actions de la Société réalisé en vertu de son régime d’options d’achat d’actions, lesquelles options sont réglées au moyen d’actions nouvelles, b) achetées pour le compte et au nom de Société de fiducie Computershare du Canada, en qualité de fiduciaire dans le cadre d’un compte en fiducie pour les régimes d’avantages sociaux des employés (« compte en fiducie »), et utilisées pour régler les obligations de la Société aux termes de ses régimes incitatifs à base d’actions à l’intention des employés, notamment son régime d’unités d’actions liées au rendement et son régime d’unités d’actions incessibles (avec a), « Gestion des octrois aux termes des régimes d’options d’achat d’actions et des régimes incitatifs ») ou c) annulées dans le but de gérer la position quant au capital de la Société tout en générant de la valeur pour ses actionnaires.

L’OPRCNA sera réalisée par l’intermédiaire de la TSX ou d’autres systèmes de négociation canadiens, ou au moyen d’offres franches, de contrats de gré à gré ou d’achats de blocs. Les rachats faits sur le marché libre par l’intermédiaire de la TSX ou d’autres systèmes de négociation canadiens seront effectués au cours en vigueur sur le marché au moment de l’acquisition (plus les frais de courtage). Si les actions classe A ou les actions à droits de vote subalternes classe B sont rachetées au moyen d’offres franches, d’achats de blocs ou de contrats de gré à gré, une décote par rapport au cours du marché de ces actions au moment de l’acquisition pourrait s’appliquer à leur prix d’achat, et s’appliquera dans le cas des rachats effectués au moyen de contrats de gré à gré, selon ce que les autorités en valeurs mobilières pourront autoriser.

Le volume quotidien moyen des opérations visant les actions classe A et les actions à droits de vote subalternes classe B réalisées sur la TSX au cours de la période de six mois qui s’est terminée le 28 février 2025 a été de 14 210 actions classe A et de 479 307 actions à droits de vote subalternes classe B. Selon les règles de la TSX, la Société est autorisée à racheter quotidiennement jusqu’à concurrence de 25 % de ce volume quotidien moyen des opérations réalisées dans le cadre de l’OPRCNA, soit 3 552 actions classe A et 119 826 actions à droits de vote subalternes classe B. Conformément aux exigences de la TSX, en sus de ces limites quotidiennes de rachat, il est aussi permis d’acheter, une fois par semaine, un bloc d’actions classe A et/ou un bloc d’actions à droits de vote subalternes classe B non détenues par un initié, dont le nombre d’actions pourrait dépasser ces limites quotidiennes.

Les opérations réalisées dans le cadre de l’OPRCNA dépendront des conditions futures du marché. Bombardier conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer si les rachats doivent être effectués ou non dans le cadre de l’OPRCNA et de déterminer le moment, le montant et le prix acceptable de tout tel rachat, sous réserve, en tout temps, des exigences de la TSX et autres exigences réglementaires applicables.

Bombardier s’engagera dans un régime de rachat d’actions automatique dans le cadre de son OPRCNA, lequel établit les paramètres régissant la manière dont ses actions classe A et ses actions à droits de vote subalternes classe B pourraient être achetées pendant des périodes où il ne lui serait ordinairement pas permis d’acheter ces actions en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction d’opérations qu’elle s’est elle-même imposées. Le régime de rachat d’actions automatique a été préautorisé par la TSX et sera implanté à compter du 3 avril 2025.

Bombardier croit que le fait d’acheter à l’occasion des actions classe A et des actions à droits de vote subalternes classe B dans le cadre de l’OPRCNA au cours en vigueur sur le marché au moment de l’acquisition représente une stratégie efficace aux fins de la Gestion des octrois aux termes des régimes d’options d’achat d’actions et des régimes incitatifs et, s’il est jugé souhaitable, afin d’offrir la souplesse nécessaire pour gérer la position quant au capital de la Société tout en générant de la valeur pour les actionnaires. Les décisions relatives au moment des rachats dans le cadre de l’OPRCNA et au choix de racheter des actions classe A par opposition à des actions à droits de vote subalternes classe B dépendront d’un certain nombre de facteurs et de considérations, notamment l’évolution du cours des deux classes d’actions .

Au cours des 12 derniers mois, 608 907 actions à droits de vote subalternes classe B ont été achetées dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités ayant débuté le 3 avril 2024 et devant prendre fin le 2 avril 2025 (« OPRCNA 2024 »). Bombardier avait sollicité et obtenu l’autorisation de la TSX pour le rachat d’un nombre maximal de 1 750 000 actions à droits de vote subalternes classe B dans le cadre de l’OPRCNA 2024. Les actions classe A n’avaient pas été incluses aux fins de l’OPRCNA 2024. Toutes les actions achetées dans le cadre de l’OPRCNA 2024 l’ont été par l’intermédiaire de la TSX ou d’autres systèmes de négociation canadiens au cours en vigueur sur le marché au moment de l’acquisition (plus les frais de courtage). Le prix moyen pondéré payé par action à droits de vote subalternes classe B dans le cadre de l’OPRCNA 2024 a été de 94,63 $ (hors frais de courtage). Toutes les actions achetées dans le cadre de l’OPRCNA 2024 ont été utilisées aux fins de la Gestion des octrois aux termes des régimes d’options d’achat d’actions et des régimes incitatifs.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans cette annonce sont des énoncés prospectifs basés sur les attentes actuelles, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter : les intentions de Bombardier à l’égard de l’OPRCNA; l’approbation de l’OPRCNA par la TSX; l’annulation d’actions classe A ou d’actions à droits de vote subalternes classe B; l’utilisation d’actions classe A ou d’actions à droits de vote subalternes classe B déposées dans le compte en fiducie; et la conviction de Bombardier selon laquelle les rachats d’actions classe A et d’actions à droits de vote subalternes classe B à l’occasion au cours en vigueur sur le marché au moment de l’acquisition constitue une stratégie efficace aux fins de la Gestion des octrois aux termes des régimes d’options d’achat d’actions et des régimes incitatifs et afin d’offrir la souplesse nécessaire pour gérer la position quant au capital de la Société tout en générant de la valeur pour les actionnaires.



De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante de ce qui est présenté dans les énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter à la mise en garde « Énoncés prospectifs » figurant dans le plus récent rapport financier publié de Bombardier pour obtenir de plus amples renseignements.



