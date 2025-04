Merus participera à une discussion informelle lors de la 24e conférence annuelle Needham Virtual Healthcare

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, État du Massachussets, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), entreprise spécialisée en oncologie développant des anticorps de pleine longueur multispécifiques et des conjugués anticorps-médicament innovants (Biclonics®, Triclonics® et ADClonics®), a annoncé aujourd’hui que le Dr Bill Lundberg, Président et PDG de Merus, participera à une discussion informelle lors de la 24e conférence annuelle virtuelle Needham sur les soins de santé, qui se tiendra le mardi 8 avril 2025 à 8h45 (heure de l’Est). heure de l’Est (« HE »).

Le webcast de la présentation sera accessible simultanément sur la page dédiée aux investisseurs du site Internet de la Société. À l’issue de l’événement, la présentation archivée sera également disponible pour une durée limitée.

À propos de Merus

Merus est une société dʼoncologie qui développe des traitements innovants à base d’anticorps humains bispécifiques et trispécifiques pleine longueur appelés Multiclonics®. Les anticorps Multiclonics® sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Les études précliniques et cliniques ont révélé qu’ils présentaient plusieurs caractéristiques similaires à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, telles qu’une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Merus et la page LinkedIn de Merus.

Multiclonics®, Biclonics®, Triclonics® et ADClonics® sont des marques déposées de Merus N.V.