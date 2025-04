1. april 2025

Meddelelse nr. 8

Opdaterede biografier for bestyrelseskandidater på den kommende ordinære generalforsamling

København, Danmark, 1. april 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S (BioPorto eller Selskabet) (CPH:BIOPOR), et in-vitro diagnostik selskab med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade (AKI), offentliggør opdaterede biografier om de kandidater, der er indstillet til valg som bestyrelsesmedlemmer på den kommende ordinære generalforsamling den 11. april 2025.

Den 25. marts 2025 offentliggjorde Selskabet sin indkaldelse til ordinær generalforsamling den 11. april 2025, hvorved det blev foreslået genvalg af Henrik Juuel og Mats Thorén samt valg af Jens Due Olsen og Donna Haire til bestyrelsen.

De opdaterede biografier om de ovennævnte kandidater, herunder Donna Haires uafhængighedsstatus, findes nedenfor og kan også findes på virksomhedens hjemmeside.

Henrik Juuel (født 1965, dansk statsborger), der anses for uafhængig i henhold til Anbefalingerne for god selskabsledelse, har været medlem af BioPortos bestyrelse siden 2024 og er i dag bestyrelsesformand. Henrik Juuel har været koncerndirektør og økonomidirektør i Bavarian Nordic siden 2018. Før Henrik Juuel kom til Bavarian Nordic, var han CFO i Orexo AB og havde ledende stillinger i flere store og forskelligartede organisationer, herunder Group CFO i Virgin Mobile (Central- og Østeuropa), CFO i GN ReSound og CFO i NNE Pharmaplan. Henrik Juuel begyndte sin karriere hos Novo Nordisk i 1992, hvor han i løbet af sine 15 år i virksomheden havde flere ledende stillinger inden for økonomi i Danmark og udlandet. Henrik Juuel er uddannet M.Sc. i Economics and Finance.

Mats Thorén (født 1971, svensk statsborger), der anses for uafhængig i henhold til Anbefalingerne for god selskabsledelse, har været medlem af BioPortos bestyrelse siden 2024. Mats Thorén har 25 års erfaring med finansmarkedet med speciale i sundhedsvæsenet gennem roller inden for aktieanalyse og corporate finance. Han har tilbragt 19 år som investeringsekspert inden for sundhedssektoren, hvor han har arbejdet med firmaer som Nalka Life Science AB og MedCap AB, og leder nu Vixco Capital som administrerende direktør og bestyrelsesmedlem. Mats har bestyrelsesposter i FluoGuide A/S, Xbrane BioPharma AB, Arcoma AB, C-Rad AB og Herantis Pharma Oy og har tidligere haft bestyrelsesposter i bl.a. Cellartis AB. Hans uddannelsesmæssige baggrund omfatter økonomi med fokus på regnskab og finansiel økonomi og medicinske studier ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Donna Haire (født 1969, amerikansk statsborger), der betragtes som ikke-uafhængig i henhold til Anbefalingerne for god selskabsledelse, er bestyrelsesmedlem og administrerende direktør for The Eriah Group, Inc., et globalt konsulentfirma med speciale i turn-key R&D operations, herunder regulatoriske, kvalitetsmæssige, kliniske og medicinske anliggender for lægemidler, biologiske lægemidler, medicinsk udstyr, in vitro-diagnostik og kombinationsprodukter. Med over 30 års ledelseserfaring inden for sundhedspleje, lægemidler og medicinsk udstyr har hun en dokumenteret track record med at designe, udvikle og med succes kommercialisere innovative produkter. Donna sidder i dag i bestyrelsen for FluoGuide A/S og Sedana Medical AB. Hendes tidligere ledende roller omfatter Executive Vice President for Regulatory and Quality hos On Target Laboratories, Vice President, Head of Medical Care Global Regulatory Affairs hos Bayer og Senior Vice President for Regulatory, Quality, Clinical and Medical Affairs hos AngioDynamics. Hun har også haft ledende stillinger hos Philips Healthcare, Medtronic og STERIS. Donna blev anerkendt for sin lovgivningsmæssige ekspertise og blev udpeget som amerikansk regulatorisk ekspert til at lede internationale handelsforhandlinger om lovgivningsmæssig konvergens. Hun sad i AdvaMeds tekniske og regulerende bestyrelsesudvalg og var adjungeret professor ved University of Akron School of Law. Donna har en M.S. i biologi fra Cleveland State University og en BS i biologi fra University of Akron.

I 2023 og 2024 har Donna Haire udført regulatorisk rådgivning for Selskabet i forbindelse med den amerikanske pædiatriske godkendelse og voksenstudiet, og anses derfor ikke for at være uafhængig i henhold til de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Jens Due Olsen (født 1963, dansk statsborger), der betragtes som uafhængig i henhold til Anbefalingerne for god selskabsledelse, har over 30 års erfaring fra ledende stillinger i danske og internationale industri-, finans- og teknologivirksomheder, herunder medicoteknologi. Jens er i dag bestyrelsesformand i NKT Holding og det privatejede European Energy A/S. Jens er også næstformand for bestyrelsen i KMD A/S, et datterselskab af NEC Corp. Inc., og har rådgivende roller hos flere private equity- og venturekapitalselskaber, herunder JOLT S.A. Derudover er Jens formand for non-profit organisationen Børnebasketfonden. Jens Due Olsen har tidligere haft direktions- og lederstillinger hos bl.a. A.P. Møller-Mærsk, FLSmidth og GN Store Nord.

Efter den ordinære generalforsamling forventer bestyrelsen at konstituere sig selv ved at vælge henholdsvis Jens Due Olsen som formand og Henrik Juuel som næstformand for bestyrelsen.

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.

BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg www.bioporto.com.

