Ralentir, une nouvelle initiative pour protéger la population face à notre rythme de vie effréné

MONTRÉAL, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à un rythme de vie de plus en plus effréné, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) annonce le lancement officiel de l’initiative Ralentir, une initiative innovante visant à dénormaliser la vitesse et la productivité à outrance pour favoriser un bien-être collectif, une société plus équilibrée et des milieux de travail sains. Dans ce cadre, l’ASPQ dévoile un nouveau site internet rassemblant divers outils, les résultats d’un sondage mené auprès des personnes à l’emploi du Québec ainsi qu’un vox pop illustrant le ressenti de la population face au ralentissement.

Un état des lieux inquiétant : un rythme de vie sous pression

Les résultats d’un récent sondage Léger révèlent une réalité préoccupante :

Près de 2 personnes sur 5 affirment être souvent stressées avec leur rythme de vie. Cette proportion monte à plus d’une personne sur 2 chez les 18 à 54 ans et les parents .



Cette proportion monte à . Plus du quart des Québécois·es considèrent avoir un rythme de vie surchargé.



Au moins 4 personnes sur 5 pensent que ralentir serait bénéfique pour leur niveau de stress, leurs relations sociales ou familiales et leur santé mentale ou physique. Près de 50 % sont d’avis que ralentir serait bénéfique pour leur travail et l’environnement.



Le constat est encore plus frappant chez les travailleur·euses :

Près de 2 personnes à l’emploi sur 5 pensent risquer de se rendre à l’épuisement professionnel si elles soutiennent le même rythme.



si elles soutiennent le même rythme. Près du tiers ont de la difficulté à faire une coupure entre leurs vies professionnelles et personnelles.



entre leurs vies professionnelles et personnelles. Une fois leur journée terminée :



4 personnes sur 5 continuent de penser à leur travail et aux tâches qui les attendent. 3 personnes sur 5 regardent ou répondent à leurs appels, courriels ou messages textes de travail. Environ la moitié des personnes n’est en mesure de prendre que peu ou aucun temps pour elles.



Des obstacles majeurs au ralentissement

Bien que les bienfaits d’un rythme de vie plus équilibré soient connus, plusieurs freins limitent un ralentissement collectif :

Les responsabilités financières, les responsabilités familiales et les exigences professionnelles figurent parmi les principaux obstacles.



4 personnes sur 5 affirment que notre société devrait valoriser un rythme de vie plus lent mais seulement le tiers affirme que le fait de ralentir est bien perçu socialement.



Ralentir : une initiative pour transformer notre rapport au temps

Notre société évolue à un rythme effréné où la vitesse, la haute performance et la productivité sont valorisées, souvent au détriment de la santé et du bien-être. L’accumulation des tâches, la pression sociale et le manque de temps influencent profondément nos modes de vie et entrainent des comportements nuisibles à notre santé, tels que le manque de sommeil, la sédentarité ou encore la prise de risque sur nos routes.

« C’est face à ces constats que l’initiative Ralentir vise à dénormaliser la vitesse pour le bien-être collectif, particulièrement dans le milieu du travail, puisqu’il s’agit bien souvent du cœur du problème. Nous souhaitons contribuer à améliorer la santé, le bien-être et la sécurité de la population. Nous voulons valoriser un rythme de vie plus équilibré en impliquant et en mobilisant un ensemble de partenaires pour collecter, développer et partager un savoir commun », souligne Amélie Côté-Lévesque, chargée de dossiers à l’ASPQ.

« Ralentir, c’est adopter un rythme de vie équilibré, en adéquation avec nos besoins et valeurs, et ce, autant au niveau individuel que collectif », ajoute Mme Côté-Lévesque.

Un nouveau site internet pour passer à l’action

Le site internet Ralentir, dévoilé aujourd’hui, offre une plateforme dédiée à la sensibilisation des Québécois.es par rapport aux impacts que peut avoir un rythme de vie effréné. L’ASPQ y propose des outils pratiques pour passer à l’action, avec une attention particulière accordée au milieu du travail grâce à du contenu dédié aux employeurs.

À propos de l’initiative Ralentir

Depuis 2022, l’ASPQ développe l’initiative Ralentir pour faciliter et promouvoir la mise en place de milieux de vie favorables à l’adoption d’un rythme de vie équilibré. Avec Ralentir, l’ASPQ vise à atténuer les nombreuses conséquences qu’a l’accélération des rythmes de vie sur la santé, le bien-être et la qualité de vie.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org