Niet voor vrijgave, publicatie of verspreiding in of naar, of aan enige persoon gevestigd of woonachtig in of op enig adres in, de Verenigde Staten van Amerika of aan enige persoon gevestigd of woonachtig in enig ander rechtsgebied waar het onwettig is om dit persbericht, de Resultatenaankondiging of het Tender Offer Memorandum (elk zoals hieronder gedefinieerd) te verspreiden of aan enige personen aan wie het anderszins onwettig is om dit persbericht, de Resultatenaankondiging of het Tender Offer Memorandum te sturen (zie “Beperkingen van aanbieding en distributie” in het Tender Offer Memorandum).

Dit persbericht heeft betrekking op de bekendmaking van informatie die kwalificeert of gekwalificeerd zou kunnen zijn als voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de verordening marktmisbruik (EU) 596/2014, zoals gewijzigd.

Ontex Group NV kondigt de resultaten aan van het aanbod tot aankoop in contanten van diens uitstaande €580.000.000 3,500% senior obligaties met vervaldag in 2026

Aalst, België, 1 april 2025 – Ontex Group NV (de “Emittent”) kondigt vandaag de resultaten aan van de eerder aangekondigde uitnodiging ten aanzien van de houders van diens uitstaande 3,500% Senior Obligaties met vervaldag in 2026 (ISIN: BE6329443962/Common Code: 236126102) (de “Obligaties”) om deze Obligaties aan te bieden voor aankoop in contanten (deze uitnodiging, het “Aanbod”). Het Aanbod werd gedaan onder voorbehoud van voldoening (of verzaking) van de Nieuwe Financieringsvoorwaarde, de Algemene Voorwaarden en de andere bepalingen en voorwaarden zoals beschreven in het tender offer memorandum van 24 maart 2025 (“Tender Offer Memorandum”), en was onderworpen aan aanbiedingsbeperkingen zoals beschreven in het Tender Offer Memorandum. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in het Tender Offer Memorandum.

Het Aanbod werd gelanceerd door de Emittent op 24 maart 2025 en is verlopen om 17:00 uur CEST op 31 maart 2025 (de “Vervaldatum”).

Op de Vervaldatum werden €283.095.000 in totaalbedrag van de Obligaties geldig aangeboden voor aankoop ingevolge het Aanbod.

Alle Obligatiehouders wiens Obligaties geldig zijn aangeboden en door de Emittent werden geaccepteerd voor aankoop, komen in aanmerking voor de Aankoopprijs van 100,00% van de totale hoofdsom daarvan (zoals beschreven in het Tender Offer Memorandum) en de betaling van de Opgelopen Interest voor de Obligaties.

Als gevolg hiervan bedroeg het Definitieve Acceptatiebedrag (zoals gedefinieerd in het Tender Offer Memorandum) €283.095.000.

Onder voorbehoud van de voldoening of verzaking van de Nieuwe Financieringsvoorwaarde en/of de Algemene Voorwaarden verwacht de Emittent de betaling voor de Obligaties die geldig zijn aangeboden en geaccepteerd voor aankoop te verrichten op 3 april 2025 (de “Afwikkelingsdatum”). Dergelijke betaling via Clearing Systemen zal de betalingsverplichting van de Emittent met betrekking tot de betaling van de Aankoopprijs en Opgelopen Interest voldoen. Onder geen enkele omstandigheid zal interest verschuldigd zijn door vertraging in de overdracht van fondsen aan Obligatiehouders door één van de Clearing Systemen.

Na de annulering van de Obligaties die geldig zijn aangeboden en geaccepteerd voor aankoop, zal het totale bedrag in hoofdsom van de resterende uitstaande Obligaties op de Afwikkelingsdatum onder de Akte van Oprichting €296.905.000 bedragen.

Obligaties die niet geldig zijn aangeboden en geaccepteerd voor aankoop in het kader van het Aanbod zullen na de Afwikkelingsdatum uitstaand blijven en worden vervolgens naar verwachting volledig afgelost at pari op of rond 15 juli 2025, in overeenstemming met de voorwaarden van de Akte van Oprichting. Indien van toepassing, zullen de relevante Obligatiehouders worden geïnformeerd over deze aflossing, overeenkomstig de voorwaarden van de Akte van Oprichting. Hoewel de Emittent verwacht dergelijke Obligaties op of rond 15 juli 2025 af te lossen, wordt er geen garantie gegeven dat deze Obligaties geheel of gedeeltelijk op die datum zullen worden afgelost.

Verdere Informatie

Vragen of verzoeken om hulp met betrekking tot (i) het Aanbod, kunnen worden gericht aan Goldman Sachs Bank Europe SE en (ii) de aanbieding van de Obligaties, kunnen worden gericht aan de Tender Agent, waarvan de contactgegevens op de achterzijde van dit persbericht staan vermeld.

Dit persbericht vormt noch een aanbod tot aankoop noch een verzoek tot verkoop van enige Obligaties. Het Aanbod werd uitsluitend gedaan overeenkomstig het Tender Offer Memorandum en de Lanceringsaankondiging met betrekking tot het Aanbod (de “Lanceringsaankondiging”), en de informatie in dit persbericht is beperkt door verwijzing naar het Tender Offer Memorandum en de Lanceringsaankondiging.

Voor meer informatie over de resultaten van het Aanbod wordt verwezen naar de bekendmaking van de resultaten die beschikbaar is via de volgende link https://www.luxse.com/security/BE6329443962/339516 (de “Resultatenaankondiging”).

Vrijwaringsclausule

Dit persbericht moet worden gelezen in samenhang met de Resultatenaankondiging en het Tender Offer Memorandum. Er wordt geen aanbod of uitnodiging gedaan via dit persbericht om effecten te verwerven of te verkopen. Noch de Dealer Manager, noch de Tender Agent dragen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit persbericht. De verspreiding van dit persbericht, de Resultatenaankondiging, het Tender Offer Memorandum en/of andere materialen met betrekking tot het Aanbod kan in bepaalde jurisdicties door de wet worden beperkt. Personen die dit persbericht, de Resultatenaankondiging en/of het Tender Offer Memorandum in hun bezit hebben, worden door de Emittent, de Dealer Manager en de Tender Agent verplicht zich te informeren over eventuele beperkingen en deze in acht te nemen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van woorden zoals "gelooft", "verwacht", "anticipeert", "kan", "neemt aan dat", "is van plan", "is voornemens", "zal", "zou moeten", "schat", "riskeert" en, in elk geval, hun negatieve tegenhangers, of andere variaties of vergelijkbare terminologie. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten alle zaken die geen historische feiten zijn en omvatten verklaringen over de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Emittent of enige van haar geaffilieerde ondernemingen met betrekking tot, onder andere, de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, vooruitzichten, groei, strategieën en de sectoren waarin zij actief zijn van Emittent of enige van haar geaffilieerde ondernemingen. Toekomstgerichte verklaringen houden door hun aard risico's en onzekerheden in omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Lezers worden erop gewezen dat toekomstgerichte verklaringen geen garantie vormen voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke bedrijfsresultaten, financiële toestand en liquiditeit van de Emittent of enige van haar geaffilieerde ondernemingen en de ontwikkeling van de sectoren waarin zij actief zijn, op materiële wijze kunnen verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn vervat of door die toekomstgerichte verklaringen worden gesuggereerd. Bovendien is het mogelijk dat, zelfs indien de bedrijfsresultaten, de financiële toestand en de liquiditeit van de Emittent of enige van haar geaffilieerde ondernemingen en de ontwikkeling van de sectoren waarin zij actief zijn, in overeenstemming zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, die resultaten of ontwikkelingen niet indicatief zijn voor de resultaten of ontwikkelingen in daaropvolgende periodes.

De toekomstgerichte verklaringen en informatie in dit persbericht worden gemaakt op de datum van dit persbericht en Emittent verbindt zich er niet toe om enige toekomstgerichte verklaringen of informatie publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij de toepasselijke effectenwetgeving dit vereist.

Ontex Group NV

Korte Keppestraat 21

9320 Erembodegem (Aalst)

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm, Taunusanlage 9-10

D-60329 Frankfurt am Main,

T.a.v.:

Liability Management Group

Telefoon: +44 20 7774 4836

E-mail: liabilitymanagement.eu@gs.com



Kroll Issuer Services Limited

The News Building

3 London Bridge Street

London SE1 9SG

T.a.v.: Owen Morris

Teleoon: +44 20 7704 0880, Email: ontex@is.kroll.com



Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.000 mensen tewerk en is aanwezig in 14 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex staat genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.











