Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024, contenant le Rapport Financier Annuel

Paris - Le 1er avril 2025 - EUROAPI annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2024, au format ESEF, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 1er avril 2025.

Le Document d’Enregistrement Universel 2024 contient notamment :

le rapport financier annuel, incluant le Rapport de gestion comprenant notamment les informations en matière de gouvernement d’entreprise et les informations en matière de durabilité, ainsi que les comptes sociaux et consolidés ;

les rapports des commissaires aux comptes, incluant le rapport spécial sur les conventions réglementées ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ; et

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions.

Ce document est disponible sur le site internet d’EUROAPI : https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/information-reglementee/rapports-financiers, ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Le document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

À propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 430 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com Contact Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com

