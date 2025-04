Agfa zal gedeeltelijke betaling van Aurelius Group ontvangen, resterend bedrag nog onderworpen aan uitspraak onafhankelijke deskundige - gereglementeerde informatie

1 april 2025 – 17u40 CET

Gereglementeerde informatie

Agfa zal gedeeltelijke betaling van Aurelius Group ontvangen, resterend bedrag nog onderworpen aan uitspraak onafhankelijke deskundige

Mortsel, België – 1 april 2025 – 17u40 CET

Aurelius Group stemde ermee in om Agfa tegen 4 april 2025 een bedrag te betalen van 5,9 miljoen euro in verband met de verkoop van Agfa's Offset Solutions divisie aan Aurelius Group.

In augustus 2022 kondigde Agfa de ondertekening aan van een overeenkomst met Aurelius Group voor de verkoop van zijn divisie Offset Solutions. Eind 2024 bedroeg de totale openstaande vordering door de aankoopprijsaanpassing 31,4 miljoen euro. De openstaande vordering wordt betwist door Aurelius voor een bedrag van 19,1 miljoen euro. De Aurelius Groep heeft er nu mee ingestemd om Agfa tegen 4 april een bedrag van 5,9 miljoen euro van het onbetwiste deel te betalen, terwijl de resterende 5,9 miljoen euro van het onbetwiste deel voorlopig blijft openstaan. Het geschil m.b.t. 19,1 miljoen euro wordt verder onderzocht door een onafhankelijke expert. Zodra de onafhankelijke deskundige haar besluit heeft genomen, worden de andere 5,9 miljoen euro van het onbetwiste deel evenals het betwiste deel van de openstaande vordering – voor het bedrag bepaald door de onafhankelijke expert – opeisbaar.

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2024 realiseerde de Groep een omzet van 1.138 miljoen euro.

