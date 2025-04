Transgene recrute une Directrice des opérations techniques (CTO) pour accélérer le développement de ses innovations

Le Dr Steiner poursuivra l’amélioration des procédés de fabrication des immunothérapies individualisées issues de la plateforme myvac®

Strasbourg, France, le 1er avril 2025, 17 h 45 — Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination de Simone Steiner, PhD, en tant que Directrice des opérations techniques (CTO), à compter de ce jour.

Le Dr Steiner sera responsable de la fabrication et du développement de procédés pour les produits du portefeuille d’immunothérapies innovantes de Transgene. Elle aura notamment la responsabilité de poursuivre l’optimisation des procédés et de la fabrication des traitements individualisés, reposant sur des néoantigènes. Simone Steiner sera également impliquée dans le développement de potentiels nouveaux candidats, issus de la plateforme myvac®, ainsi que dans le démarrage d’une deuxième étude clinique, prévu au quatrième trimestre 2025.

Membre du Comité Exécutif, le Dr Steiner rapporte directement au Président-Directeur général, Alessandro Riva.

Le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, commente : « Au nom de toute l’équipe, je suis ravi d’accueillir Simone en tant que Chief Technical Officer (CTO). Elle possède une grande expertise en matière d’innovation technique et de développement de technologies, en parfaite adéquation avec notre mission de repousser les limites des traitements innovants contre le cancer. Grâce à son leadership, nous avons l’intention de réaliser des avancées structurantes en matière de procédés et de fabrication de nos vaccins thérapeutiques myvac® et de nos autres programmes « sur étagère » qui renforceront de manière significative le portefeuille d’actifs de Transgene. »

Le Dr Simone Steiner, Directrice des opérations techniques, ajoute : « Je suis impatiente de contribuer à l’accélération des programmes de Transgene et de mettre en œuvre des technologies de pointe. La preuve de principe clinique de TG4050 ayant été apportée, je me réjouis de prendre part à l’optimisation de la fabrication et des procédés de ce vaccin thérapeutique individualisé, dans le but de préparer de potentiels essais à visée d’enregistrement et de contribuer à la montée en capacité industrielle de la production.

Transgene se distingue dans le domaine des biotechnologies grâce à une expertise développée sur les vecteurs viraux. Je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec l’équipe pour mettre à la disposition des patients, une nouvelle génération de traitements contre le cancer. »

Biographie de Simone Steiner, PhD

Simone Steiner, PhD, a près de 20 ans d’expérience dans le domaine pharmaceutique, en préclinique, clinique et commercialisation, acquise au sein d’organisations allant de start-ups à des sociétés pharmaceutiques multinationales.

Avant de rejoindre Transgene, elle était Chief Technical Operating Officer (CTOO) chez T-knife Therapeutics, une société biopharmaceutique qui développe des thérapies basées sur les récepteurs des cellules T (TCR-T) pour lutter contre le cancer, où elle dirigeait le développement technique et la fabrication.

Avant de travailler pour T-knife, le Dr Steiner était responsable du développement technique et de la fabrication chez Tigen, en Suisse, où elle a géré l’optimisation des procédés de fabrication et la création de nouveaux produits biopharmaceutiques.

La carrière du Dr Steiner compte également plus de dix ans chez Novartis, où elle a développé son expertise en matière d’opérations techniques et de fabrication, contribuant à des stratégies de production à grande échelle pour des thérapies révolutionnaires.

Experte des technologies de pointe et de leurs implications pour la santé, le Dr Steiner est reconnue pour sa capacité à combiner précision scientifique et gestion stratégique afin de faire progresser le développement thérapeutique et les initiatives de fabrication.

Elle était également conseillère scientifique chez NegotiumAI, une plateforme innovante utilisant l’IA de pointe et conçue pour rationaliser les relations entre les développeurs de médicaments de thérapie avancée et les fabricants sous contrat.

Le Dr Steiner est titulaire d’une maîtrise en biochimie, d’un doctorat (PhD) de l’ETH à Zurich, suivi de travaux postdoctoraux à l’université d’Alberta, au Canada.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. Le portefeuille comprend également d’autres immunothérapies basées sur des vecteurs viraux : TG4001 pour le traitement des cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001 et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

