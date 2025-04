Ivry-sur-Seine, France, le 1er avril 2025

Fnac Darty S.A. annonce les résultats du rachat de ses OCEANEs en circulation à échéance mars 2027

Fnac Darty S.A. (la « Société ») annonce les résultats du rachat d’une partie de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes à échéance mars 2027 (le « Rachat »).

La Société a collecté, dans le cadre d’un processus de construction accélérée du livre d’ordres (reverse bookbuilding) lancé le 31 mars, des indications d'intérêt des porteurs de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes en circulation et venant à échéance le 23 mars 2027 (FR0014002JO2) (les « OCEANEs »).

A la clôture du processus de construction accélérée du livre d’ordres conduit par Natixis, la Société a décidé d’accepter le rachat de 1.915.033 OCEANEs pour un montant total en principal de 155,2 millions d’euros représentant environ 77,6% du nombre total des OCEANEs initialement émises.

Le prix unitaire de rachat dans le cadre de cette procédure a été fixé à 77,25 euros par OCEANE, représentant un montant total d’environ 147,9 millions d’euros.

Le règlement-livraison du Rachat devrait avoir lieu le 8 avril 2025 et reste conditionné au règlement-livraison de l’émission des nouvelles obligations senior à échéance 2032 d’un montant de 300 millions d’euros qui devrait avoir lieu le 2 avril 2025.

Les OCEANEs acquises par la Société dans le cadre du Rachat seront annulées dans les conditions prévues par leur termes et conditions.

Présent dans 14 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits d'électronique grand public, d'électroménager, de produits de divertissement et de loisirs. Depuis 2021, le Groupe a accéléré son virage vers un modèle axé sur l’omnicanal, les services et la durabilité. Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2024, dont 22% en ligne. Le Groupe, qui compte près de 30 000 collaborateurs et dispose depuis l'acquisition d'Unieuro en Italie d'un réseau multiformat de plus de 1 500 magasins, est un acteur majeur du e-commerce, n°2 en France.

