Communiqué de presse

Atos annonce la nomination de Pierre-Yves Jolivet au poste de Directeur Général d’Eviden et Cyber Business

Paris, France – 1er avril 2025 – Le groupe Atos annonce aujourd'hui la nomination de Pierre-Yves Jolivet au poste de Vice-Président Exécutif et Directeur Général d’Eviden. Pierre-Yves sera également en charge de la ligne d’activité Cybersécurité, supervisant à la fois les services et les produits de cybersécurité, la stratégie et le portefeuille d’offres.

Pierre-Yves est un dirigeant reconnu qui apporte une connaissance approfondie des secteurs cyber, de la défense et du service public. Récemment chez Thales, où il a occupé avec succès des postes à responsabilité croissante dans les domaines Cyber et de la Défense, il était dernièrement Vice-Président et Directeur de la ligne d'activité Cyber Digital Solutions de Thales.

Avant de rejoindre Thales en 2017, il a passé 13 ans au Boston Consulting Group, où il a été Associé et Directeur en charge de la pratique Tech et Télécom en France, et a mené des missions de conseil pour des entreprises internationales en France, dans la région EMEA et aux États-Unis.

Diplômé de l'École polytechnique en 1996, il s'est spécialisé dans les télécoms (Télécom Paris) et l'économie (Université Paris Dauphine). Il a débuté sa carrière chez Alcatel-Telspace, avant de passer 5 ans dans l’administration, au Ministère des Finances en tant que chef de bureau à la Direction Générale des Entreprises puis à la Direction Générale du Trésor, où il a piloté le soutien public à l'innovation.

Philippe Salle, Président-Directeur Général du groupe Atos, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Pierre-Yves en tant que nouveau Directeur Général d’Eviden et de notre activité Cybersécurité. Sa vaste expérience et sa connaissance approfondie de l'industrie font de lui un atout de choix pour notre équipe de direction. Je suis impatient de travailler avec lui pour faire croitre les deux secteurs sous sa responsabilité et apporter une contribution décisive aux succès futurs d’Atos ».

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 78 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse : globalprteam@atos.net

Pièce jointe