AI-Media s’associe à AudioShake pour révolutionner l’audio des sports en direct et la traduction vocale alimentée par l’IA

NEW YORK, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media , leader mondial des technologies et solutions linguistiques alimentées par l’IA, est ravi d’annoncer un partenariat stratégique avec AudioShake , une entreprise pionnière en technologie audio spécialisée dans la séparation des sons. Cette collaboration permettra d’améliorer la solution LEXI Voice d’AI-Media, en offrant un mixage entièrement automatisé et de haute qualité avec une traduction vocale alimentée par l’IA en temps réel, établissant ainsi un nouveau standard dans l’industrie de l’audio pour la diffusion en direct.

La technologie de pointe d’AudioShake permet d’isoler les dialogues dans des environnements bruyants tels que les événements sportifs en direct, les concerts et les flux d’actualités. Grâce à cette capacité, AI-Media pourra séparer et nettoyer l’audio des sports en direct – y compris les commentaires et les sons du stade – et les remixer avec une nouvelle voix de commentaire traduite via LEXI Voice. Le résultat : une expérience de diffusion immersive et naturelle qui préserve les sons d’ambiance tout en offrant une traduction précise en temps réel dans plusieurs langues. Réunies, leurs technologies constituent une solution novatrice sur le marché qui redéfinit les possibilités en matière de diffusion multilingue en direct.

Principaux avantages du partenariat :

Clarté audio améliorée – AudioShake isole les commentaires des bruits de fond, garantissant une traduction vocale propre et de haute qualité via LEXI Voice.

– AudioShake isole les commentaires des bruits de fond, garantissant une traduction vocale propre et de haute qualité via LEXI Voice. Intégration fluide – Compatible avec les fonctionnalités avancées de mixage et d’ajustement audio IA de LEXI Voice en stéréo et en mixages professionnels 5.1.

– Compatible avec les fonctionnalités avancées de mixage et d’ajustement audio IA de LEXI Voice en stéréo et en mixages professionnels 5.1. Automatisation complete – Un flux de travail entièrement automatisé couvrant la transcription, la traduction, la génération de voix synthétique et le remixage pour une expérience audio immersive.

– Un flux de travail entièrement automatisé couvrant la transcription, la traduction, la génération de voix synthétique et le remixage pour une expérience audio immersive. Création de nouvelles pistes audio – AudioShake permet la création d’une piste distincte et propre, autorisant LEXI Voice à insérer des commentaires traduits tout en préservant l’authenticité du son d’arrière-plan.

– AudioShake permet la création d’une piste distincte et propre, autorisant LEXI Voice à insérer des commentaires traduits tout en préservant l’authenticité du son d’arrière-plan. Accessibilité Mondiale – L’amélioration de la qualité renforcera la position d’AI-Media en tant que leader de la diffusion sportive mondiale et de l’accessibilité aux événements en direct.



« Ce partenariat avec AudioShake est une révolution pour la diffusion des événements sportifs et en direct », a déclaré Tony Abrahams, PDG d’AI-Media. « La capacité d’isoler et de nettoyer les commentaires sportifs en temps réel tout en fournissant des traductions générées par l’IA via LEXI Voice va redéfinir l’expérience des spectateurs à travers le monde. »

AI-Media intégrera la technologie d’AudioShake dans son réseau iCap, le plus grand et le plus sécurisé des réseaux de distribution au monde. La première version de cette nouvelle solution est prévue pour juillet 2025.

« Nous sommes ravis d’associer notre technologie avancée d’isolation de la voix et des sons d’ambiance à la puissance et à la portée des solutions de sous-titrage et de traduction d’AI-Media », a affirmé Jessica Powell, PDG d’AudioShake. « Ensemble, nous permettons aux diffuseurs de rendre les événements en direct accessibles à un public mondial. »

À propos d’AI-Media

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage alimenté par l’IA et les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage. En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, optimisées par l’IA, en direct et en différé, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier. Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage optimisé par l’IA, LEXI, par rapport aux processus humains traditionnels plus coûteux. Avec son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu. AI-Media (ASX : AIM) est cotée à la bourse australienne depuis le 15 septembre 2020. Consultez AI-MEDIA.TV

À propos d’AudioShake

AudioShake sépare les sons pour rendre l’audio plus modifiable, plus accessible et plus utile. Sa technologie innovante est utilisée dans un large éventail de flux de travail liés au divertissement et à la parole – de l’extraction de voix et de musique à partir d’environnements bruyants jusqu’au mixage immersif, à la localisation, à la séparation M&E et bien plus encore. Lauréate du Pilot Innovation Challenge de la NAB et figurant sur la liste des TIME’s Best Inventions , la technologie B2B de séparation des sons et de transcription de paroles d’AudioShake est employée par des labels majeurs, des studios de cinéma, des plateformes de streaming et des entreprises de technologie vocale. Consultez Audioshake.ai

