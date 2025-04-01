AI-Media 携手 AudioShake 共同革新体育赛事直播音频及 AI 语音翻译

纽约, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的 AI 语言技术和解决方案提供商 AI-Media 欣然宣布与专注于声音分离技术的创新音频技术公司 AudioShake 达成深度合作。 这一合作将进一步增强 AI-Media 的 LEXI Voice 解决方案，实现全自动、高质量的 AI 语音实时翻译混音，为现场直播音频树立新行业标准。
AudioShake 的尖端技术能够在嘈杂的环境（如体育赛事、音乐会和新闻直播）中精准分离人声。 借助这一能力，AI-Media 将能够分离并优化混合体育音频（包括解说和体育场声音），并通过 LEXI Voice 将其与新翻译解说语音重新混音。 最终呈现的效果是：在保留原有背景声音的同时，提供准确的多语言实时翻译，实现高质量、自然的广播体验。 他们的技术共同创造了市场领先的解决方案，重新定义了多语言直播的可能性。
合作的主要优势：
- 增强音频清晰度——AudioShake 可从嘈杂背景中分离解说语音，确保 LEXI Voice 提供清晰、高质量的翻译音频。
- 无缝集成——支持 LEXI Voice 的先进 AI 音频混音和降低音量功能，适用于立体声及 5.1 专业混音。
- 全自动化流程——实现从语音转录、翻译、合成语音生成到重新混音的端到端自动化，带来沉浸式听觉体验。
- 新音轨创建——AudioShake 可生成独立的干净背景音轨，使 LEXI Voice 能够在保留背景音真实性的同时插入翻译解说。
- 全球可及性——增强后的音频质量将进一步巩固 AI-Media 在全球体育赛事直播及现场活动无障碍服务领域的领先地位。
“这次与 AudioShake 的合作将彻底改变体育赛事和现场活动的广播方式，”AI-Media 首席执行官 Tony Abrahams 表示， “能够在实时解说中实现语音分离和清理，同时通过 LEXI Voice 生成 AI 翻译解说，将为全球观众带来全新的观赛体验。”
AI-Media 计划将 AudioShake 技术集成到其全球最大、最安全的分发网络 iCap 中。 该全新解决方案预计将在 2025 年 7 月首次发布。
“我们非常高兴能够将最先进的语音和背景分离技术与 AI-Media 在字幕和翻译领域的强大实力相结合，”AudioShake 首席执行官 Jessica Powell 表示， “我们的合作将帮助全球各地的观众无障碍地观看直播内容。”
关于 AI-Media
AI-Media 成立于 2003 年，总部位于澳大利亚，是一家专门从事 AI 语言技术和字幕工作流程解决方案的开创性技术公司。 作为全球领先者，AI-Media 为全球各类客户和市场提供以 AI 为后盾的优质实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。 2024 年 2 月，AI-Media 首次公布了突破性数据，展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程所具备的优势。 AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。 AI-Media (ASX: AIM) 于 2020 年 9 月 15 日在澳交所上市交易。 欢迎访问 AI-MEDIA.TV
关于 AudioShake
AudioShake 通过音频分离技术使音频更易于编辑、可及和有用。 其创新技术广泛应用于娱乐和语音处理工作流程，包括从嘈杂环境中提取干净语音或音乐，以及沉浸式混音、本地化、音乐和音效分离等。 AudioShake 曾被 TIME 杂志评选为Best Inventions，并赢得 NAB Pilot Innovation 挑战奖。其 B2B 音频分离与歌词转录技术已被主要唱片公司、电影制片厂、流媒体平台和语音技术公司广泛采用。 了解更多信息，请访问：Audioshake.ai
AI-Media 相关链接：
- AI-Media：AI-Media：AI 驱动的字幕技术与解决方案
- LEXI Voice：LEXI Voice | 打破语言障碍，提升收益
- iCap：iCap 云网络：全球可靠的字幕传输
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