AI-Media 與 AudioShake 合作，徹底改變現場體育音頻和 AI 語音翻譯

紐約, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的 AI 驅動語言技術與解決方案提供商 AI-Media ，欣然宣布與 AudioShake 建立先進的合作夥伴關係，該公司專注於音頻技術和聲音分離。 這項合作將增強 AI-Media 的 LEXI Voice 解決方案，創造一個完全自動化的優質混音，並提供實時 AI 語音翻譯，為現場電台廣播音頻樹立全新行業標準。

AudioShake 的尖端技術能夠在現場體育賽事、音樂會和新聞直播等嘈吵環境中有效分離對話。 這項能力將使 AI-Media 能夠分離並清理混音的體育音頻，包括評論和體育場聲音；隨後使用 LEXI Voice 重新混音，加入新的翻譯評論音頻。 最終得以提供自然聽感的優質廣播體驗，既保留原始的背景聲音，又能準確地以多種語言進行實時翻譯。 兩者的技術結合打造出一個市場領先的解決方案，重新定義了現場多語言廣播的界限。

合作的主要好處：

提升音質清晰度 - AudioShake 能夠將評論與嘈雜的背景分離，確保 LEXI Voice 提供清晰、優質的翻譯音頻。

- AudioShake 能夠將評論與嘈雜的背景分離，確保 LEXI Voice 提供清晰、優質的翻譯音頻。 無縫整合 - 與 LEXI Voice 的先進 AI 音頻混合和自動降低功能無縫協作，支援立體聲和 5.1 專業混音。

- 與 LEXI Voice 的先進 AI 音頻混合和自動降低功能無縫協作，支援立體聲和 5.1 專業混音。 完全自動化工作流程 - 涵蓋轉錄、翻譯、合成語音生成和重新混音的端到端自動化功能，提供沉浸式的聆聽體驗。

- 涵蓋轉錄、翻譯、合成語音生成和重新混音的端到端自動化功能，提供沉浸式的聆聽體驗。 新音頻軌道創建 - AudioShake 容許創建獨立清晰的背景音軌，允許 LEXI Voice 插入翻譯的評論，同時保持背景聲音的真實性。

- AudioShake 容許創建獨立清晰的背景音軌，允許 LEXI Voice 插入翻譯的評論，同時保持背景聲音的真實性。 全球可及性 - 提升質素後，將進一步加強 AI-Media 在全球體育廣播和現場活動可及性方面的領導地位。





AI-Media 的行政總裁 Tony Abrahams 表示：「對於現場體育和活動廣播，與 AudioShake 的合作是一次重大的變革。 一邊實時分離和清除體育評論，一邊透過 LEXI Voice 提供 AI 生成的翻譯，重新定義全球觀眾的觀看體驗。」

AI-Media 將把 AudioShake 整合至公司的 iCap 網絡中，也就是全球最大且最安全的分發網絡。 這個新解決方案的首次發布定於 2025 年 7 月。

AudioShake 的行政總裁 Jessica Powell 表示：「我們很高興將我們最先進的聲音和背景分離技術，結合至 AI-Media 覆蓋廣泛的字幕和翻譯功能。 我們攜手合作，讓廣播公司能夠將現場活動提供至全球觀眾。」

關於 AI-Media

AI-Media 是一家專門開發 AI 語言及字幕工作流程解決方案的先驅科技公司，於 2003 年在澳洲創立。 作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。 2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統昂貴人工流程的優越性。 AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，從而創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報具有無縫的存取性和包容性。 AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。 請瀏覽 AI-MEDIA.TV

關於 AudioShake

AudioShake 將聲音分離，使音頻更易於編輯、存取和使用。 這項先進技術獲廣泛應用於各種娛樂和語音工作流程，包括在嘈雜環境中提取清晰的語音和音樂，以及沉浸式混音、本地化、聲音與音樂分離等。 該公司入選 TIME's Best Inventions ，並獲得 NAB 的 Pilot Innovation Challenge 獎項，其 B2B 音頻分離和歌詞轉錄技術受主要唱片公司、電影製作公司、串流平台和語音技術公司廣泛使用。 瀏覽 Audioshake.ai

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Fiona Habben

Ai-Media 全球營銷主管

Fiona.habben@ai-media.tv