Ontex voltooit de verkoop van haar Braziliaanse activiteiten aan Softys

Aalst, België, 1 april 2025 – Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX), een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, kondigt aan dat het de verkoop heeft voltooid van haar Braziliaanse bedrijfsactiviteiten aan Softys S.A., een bedrijf voor persoonlijke hygiëne met activiteiten in heel Latijns-Amerika. Softys is een volledige dochteronderneming van Empresas CMPC S.A., met hoofdzetel in Chili.

De transactie omvat de activiteiten van Ontex in Brazilië en de productievestiging in Senador Canedo in de staat Gioás. Het bedrijf ontwikkelt, produceert, commercialiseert en distribueert luiers en onderbroeken voor de babyverzorgingsmarkt onder de merken PomPom, Cremer, Sapeka en Turma da Mônica, en voor de volwassenenzorgmarkt onder het merk Bigfral. Het bedrijf telt ongeveer 1.400 werknemers.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: “Deze belangrijke mijlpaal stelt ons in staat om te focussen op onze retailermerken en de zorgsector in Europa en Noord-Amerika, waar we belangrijke groeikansen voor de toekomst hebben. Bovendien zullen de opbrengsten van de verkoop onze schuldenlast verder verlagen, waardoor we nog sterker staan om onze transformatieplannen verder te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat Softys goed gepositioneerd is om het bedrijf verder te ontwikkelen, dankzij het talent en de expertise van onze teams.”

Het totale netto contante bedrag dat bij de sluiting is ontvangen, na aftrek van de verkochte kasmiddelen en schulden, bedraagt €81 miljoen. Dit bedrag is berekend na verrekening van belastingen, transactiekosten, afdekkingskosten en voorlopige balansaanpassingen. Daarnaast wordt €18 miljoen* in escrow geplaatst bij de sluiting. De opbrengsten uit de verkoop zullen worden aangewend om de uitstaande bruto financiële schulden van Ontex verder te verlagen.

[*] Bedragen in € op basis van de huidige BRL/EUR wisselkoers.

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg.

