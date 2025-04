Cygnus bénéficie de deux années supplémentaires pour accroître sa participation dans Pontax

Projet de lithium Pontax, Baie James, Canada

TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est heureuse d'annoncer qu'elle a négocié une prolongation de deux ans de son entente en deux étapes avec Stria Lithium Inc. (« Stria ») pour le projet de lithium Pontax à la Baie James, au Québec (« Pontax »).

En juillet 2023, Cygnus a annoncé qu'elle avait acquis une participation de 51 % dans Pontax dans le cadre de la première étape de l'entente en dépensant 4 M$ CA dans le projet et en émettant 9 129 825 actions ordinaires entièrement libérées de Cygnus (les « actions ») à Stria.

En guise de démonstration de la coopération entre Stria et Cygnus, les parties ont convenu que Cygnus disposera de 24 mois supplémentaires pour satisfaire à la deuxième étape de l'entente pour l'acquisition d'une participation additionnelle de 19 % dans Pontax, ce qui portera sa participation totale à 70 %.

Cette prolongation signifie que Cygnus a jusqu'à octobre 2027 pour dépenser 2 M$ CA supplémentaires en travaux d'exploration sur le projet et effectuer un paiement en espèces de 3 M$ CA à Stria, améliorant ainsi les chances de succès des travaux d'exploration à Pontax.

En contrepartie de la prolongation et sous réserve de l'approbation de la TSXV, Cygnus émettra prochainement 300 000 actions à Stria en utilisant la capacité disponible de la Société en vertu de la règle d'inscription 7.1 à un prix réputé de 0,105 $A par action (sur la base du cours de fermeture sur l'ASX le 1er avril 2025). Ces actions feront l'objet d'un entiercement volontaire pendant une période de 12 mois à compter de leur émission.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

