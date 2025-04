比亚迪储能发布工商业储能新品 Chess Plus

北京, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3 月 26 日,比亚迪股份有限公司旗下可再生能源解决方案提供商比亚迪储能在北京重磅推出新一代工商业储能系统 Chess Plus,直击安全、效率和盈利三大痛点,应对激烈的市场竞争。





比亚迪储能的 Chess Plus 采用电芯到系统一体化 (CTS) 技术构建严密保护框架,树立储能领域新标杆。 作为新品核心的“厚刀电芯”采用陶瓷材料极柱,在增强耐腐蚀性的同时,杜绝漏液风险。 电芯已通过多次极端压力测试,包括热失控模拟 (-20~55℃) 和过充测试 (过充 260%)。 Chess Plus 的独特之处在于其电池包外壳可以耐火 2 小时,而且内置气溶胶消防系统。 此外,Chess Plus 具有多重系统级保护,包括 8 级抗震能力、具备 IP55 防护等级的外壳、利于排水的柜体斜顶设计,以及 AI 驱动的风险预测算法,可以提前检测到热异常。

Chess Plus 采用高能效长循环电芯,系统循环寿命超过 10,000 次,显著提升耐用性以确保稳定运行。 另外,该产品采用电池液冷、电气智能风冷的双模式冷却系统,令辅助功耗降低了 20%,同时增强了电池温度一致性。 这种设计将组件使用寿命延长了 30%。

Chess Plus 集成了高算力边缘计算设备,实现对 SOC 算法实时优化和对故障实时预警。 同时,该系统采用模块化架构,支持通过独立的数据通道和控制通道实现稳定运行。 作为储能解决方案,Chess Plus 可广泛应用于工业园区、电动汽车充电中心、微电网等多种场景。 加之 AI 驱动管理带来的优势,Chess Plus 成为优化能源使用、大幅提高投资回报率、全景适配的理想选择。

比亚迪储能的王笑野博士强调,“只有掌握电芯级研发技术的制造商才能实现真正的价值和效率提升。 Chess Plus 体现了比亚迪 17 年来在储能领域深厚的专业积淀和对可持续创新的坚守。”

比亚迪储能长期致力于工商业储能产品的研发。 江苏省的用户侧储能项目使用了比亚迪的工商业储能产品,通过每天“两充两放”和获取补贴,每年可产生超3000万元的收益,预计三年左右可收回成本。

在全球各行各业纷纷追求绿色能源转型的过程中,Chess Plus 凭借其强大的稳定性和适应性,势必在市场中傲然挺立。 依托其安全性和智能操作工具,比亚迪储能将继续引领全球能源行业转向更具韧性和成本效益的储能解决方案。

