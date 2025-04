IBA signe un contrat pour installer une solution Proteus®ONE au Tri-Service General Hospital à Taïwan

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 2 avril 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat pour la fourniture d'une solution compacte de protonthérapie Proteus®ONE1 au Tri-Service General Hospital à Taipei, Taïwan.

Le contrat comprend la fourniture d'un système Proteus®ONE et d'un package d'assurance qualité d’IBA Dosimetry. Proteus®ONE est le système de protonthérapie compact leader sur le marché et offre des capacités d’évolution afin de permettre l’intégration des technologies les plus récentes. Le système installé au Tri-Service General Hospital disposera également de la technique de distribution de faisceau DynamicARC®2 lorsque celle-ci aura obtenu les autorisations règlementaires nécessaires, .

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Nous sommes ravis de signer ce nouveau contrat, la troisième à ce jour à Taïwan. L'intérêt pour notre solution Proteus®ONE reste fort en Asie. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe du Tri-Service General Hospital pour que leurs patients atteints de cancer puissent bénéficier de cette technologie de pointe. »

Chun-Shu Lin, MD, PhD, Directeur et Professeur au Département de Radiothérapie du Tri-Service General Hospital, a ajouté : « Nous sommes impatients de pouvoir offrir la protonthérapie à nos patients. IBA est le fournisseur le plus expérimenté et le plus fiable de cette technologie. L'acquisition d’un système Proteus®ONE représente une avancée importante pour nous permettre de réaliser notre mission qui consiste à fournir des soins de pointe tout en préservant au mieux la qualité de vie de nos patients. Ce sera aussi le premier système à Taïwan qui sera pourvu de la technologie DynamicARC®. »

Il s'agit de la troisième commande d'un système Proteus®ONE à Taïwan. Le Tri-Service General Hospital prévoit de traiter ses premiers patients fin 2028. Le premier paiement a été reçu.

Le prix usuel pour une solution Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel varie entre 35 et 45 millions d'euros.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos du Tri-Service General Hospital

Le Tri-Service General Hospital (TSGH), fondé en 1946, est l'un des principaux centres médicaux de Taïwan. Il fonctionne sous la supervision du Ministère de la Défense Nationale et est affilié au National Defense Medical Center (NDMC), en tant que son principal hôpital universitaire.

Le TSGH offre des services médicaux complets au personnel militaire et aux civils, proposant des soins avancés en médecine clinique, enseignement et recherche. L'hôpital est réputé pour son excellence dans des domaines spécialisés tels que l'oncologie, la médecine cardiovasculaire, la transplantation d'organes et la chirurgie mini-invasive.

En tant que centre médical national, le TSGH s'efforce continuellement d'intégrer l'innovation et l'humanité dans ses services de santé, contribuant de manière significative aux systèmes de santé de la défense nationale et au paysage médical public de Taïwan.

1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus®235.

2 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.





