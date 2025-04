Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 2.4.2025 klo 08.30

Marimekon ja Crocsin rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyömallisto tuo kevään kunniaksi optimistiset ja leikkisät tuotteet kauppoihin

Marimekko ja globaali jalkinevalmistaja Crocs lanseeraavat rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston, joka on inspiroitunut molempien brändien ytimessä olevasta optimistisuudesta ja leikkimielisyydestä. Marimekko x Crocs -mallisto yhdistää Marimekon kuviotaiteen ja Crocsin innovatiiviset vapaa-ajan jalkineet, joista yhtiö tunnetaan ympäri maailmaa. Mallisto on Marimekon ja Crocsin ensimmäinen yhteistyö.

Marimekko x Crocs -mallistossa Marimekon ikoninen Unikko-kuvio nähdään eri väreissä ja skaaloissa. Maija Isolan vuonna 1964 suunnittelema Unikko on abstrakti kukkakuvio, josta on sittemmin tullut vahva ilon ja luovuuden symboli. Mallistoon kuuluu useita Crocsin jalkinemalleja aikuisille ja lapsille, esimerkiksi Classic Clogs ja Platform Clogs -jalkineet. Kenkien lisäksi yhteistyömallistosta löytyy myös niihin sopivia asusteita arkeen, kuten sukkia, kaikkien aikojen ensimmäinen kuvioitu Crocs-laukku ja Marimekko x Crocs Jibbitz™ -korut, joilla asiakkaat voivat yksilöidä tuotteensa.

“Marimekko x Crocs -yhteistyö ilmaisee molemmille brändeille ominaista positiivista energiaa ja leikkimielisyyttä. Se juhlistaa näitä teemoja kauniin ja funktionaalisen muotoilun kautta, joka tuo yhteen Marimekon ikonisen Unikko-kuvion ja Crocsin innovatiiviset jalkineet. Marimekon missio on yhtiön perustamisesta alkaen ollut tuoda iloa ihmisten jokapäiväiseen elämään ja olemme varmoja, että tämä mallisto tulee ilahduttamaan monia”, kertoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

“Yhteistyömme Marimekon kanssa korostaa molempien brändien jakamia keskeisiä arvoja. Mallisto viestii rohkeaa itsensä ilmaisua, vankkumatonta aitoutta ja vahvaa yksilöllisyyttä”, sanoo Matias Infante, Vice President of Global Marketing, Crocs. “Yhdessä haluamme korostaa persoonallisuuden voimaa ja luoda tilan, jossa mukavuus kohtaa itsevarmuuden ja jossa jokainen voi olla aidosti oma itsensä ilman kompromisseja.”

Rajoitetun ajan saatavilla oleva Marimekko x Crocs -yhteistyömallisto on saatavilla crocs.com-verkkokaupassa, valikoiduissa Crocs-liikkeissä ja jälleenmyyjillä ympäri maailmaa 23.4.2025 alkaen.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. Crocs-yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon liikevaihtoon Pohjois-Amerikassa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 183 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,5 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 38 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 480 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX), jonka pääkonttori sijaitsee Broomfieldissä, Coloradossa, on yksi maailman johtavista innovatiivisista vapaa-ajan jalkineiden valmistajista, jonka kaikille sopivia jalkineita kuluttajat rakastavat ja arvostavat niiden mukavuuden ja tyylin vuoksi. Yhtiön brändeihin kuuluvat Crocs ja HEYDUDE, ja sen tuotteita myydään yli 80 maassa tukku- ja kuluttajamyynnin kanavien kautta. Lisätietoja Crocs, Inc.:stä löytyy osoitteesta investors.crocs.com. Lisätietoja yhtiön brändeistä löytyy osoitteista www.crocs.com tai www.heydude.com.