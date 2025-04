Communiqué de presse



2 avril 2025

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Boulogne-Billancourt, le 2 avril 2025

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, Renault Group a confié à un prestataire de services d’investissement (PSI) un mandat portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 1 000 000 actions Renault, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant le 2 avril 2025 et pouvant s’étendre jusqu’au 8 avril 2025.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault dans le cadre du plan d’actionnariat salarié « Shareplan 2025 ».

Le descriptif du programme de rachat d’actions, tel qu’autorisé par l’Assemblée générale du 16 mai 2024 au titre de la 19ème résolution, est détaillé en page 493 du Document d’enregistrement universel 2023 de Renault Group.

