比亞迪儲能在中國推出工商儲能系統 Chess Plus

北京, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage（比亞迪儲能）作為比亞迪股份有限公司旗下的可再生能源解決方案供應商，於 3 月 26 日推出新一代商業和工業（工商）儲能系統 Chess Plus，旨在應對競爭激烈的市場中安全性、效率及盈利能力方面的挑戰。





比亞迪儲能 Chess Plus 透過其電芯到系統 (CTS) 防護框架，樹立能源儲存的新標準。 其核心為帶有陶瓷端子的「厚刀片電池」，可杜絕漏電風險並提升抗腐蝕性。 這些電池已通過極端壓力測試，包括熱失控模擬 (-20~55℃) 和 260% 過度充電臨界值測試。 Chess Plus 的獨特之處，在於其 2 小時防火的電池外殼和內置氣溶膠滅火系統。 系統級防護包括 8.0 級抗震能力、配備斜頂以利排水的 IP55 外殼，以及 AI 驅動的風險預測演算法，有助提前偵測熱異常情況。

Chess Plus 具備超長壽命電池芯，支持超過 10,000 次循環，確保長期穩定運行。 其雙模式冷卻系統（電池採用液體冷卻，電子設備採用智能強制風冷），可降低 20% 輔助功耗，同時提升熱一致性。 此設計可將組件壽命延長 30%。

Chess Plus 整合了高性能邊緣運算，用於即時 SOC 優化與故障預測。 該系統的模組化架構確保了獨立的數據和控制通道，保障穩定運行。 Chess Plus 是適用於工業園區、電動車充電站和微電網等多種應用場景的儲能解決方案。 Chess Plus 憑藉 AI 管理成為完善能源使用，並在各種環境中將投資回報率提升至最高的理想選擇。

比亞迪儲能的王笑野博士強調：「唯有掌握電芯級研發的製造商，才能帶來真正的價值和效率。 Chess Plus 彰顯了我們 17 年的儲能專業知識，並展現了我們對可持續創新的承諾。」

比亞迪儲能長期致力研發工商儲能產品。 其過往工商產品成功應用於中國江蘇省的錶後設施，透過每日雙循環並獲取電網補貼，每年創造 3000 萬美元的收益，投資回報週期僅 3 年。

隨著全球產業向綠色能源轉型，Chess Plus 擁有卓越的穩定性和適應性，展現出在市場上佔主導地位的強大潛力。 憑藉無與倫比的安全性和智能操作工具，比亞迪儲能將繼續引領全球轉用彈性、具成本效益的儲能方案。

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