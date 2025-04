Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai 2025

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 2 avril 2025 – Les actionnaires de Nexans sont informés que l’Assemblée Générale Mixte se tiendra le 15 mai 2025 à 14 heures 30, à Le Vinci, 4, Allée de l’Arche, 92400 Courbevoie, France. L’Assemblée sera diffusée en direct et disponible en différé sur le site internet du Groupe.

L’avis préalable à cette réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 2 avril 2025. Il inclut le projet d’ordre du jour et du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. Ils sont accessibles sur le site internet www.nexans.com.

