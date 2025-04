Rôle clé d’EXP dans le succès du Plan d’action 2035 d’Hydro-Québec

SHERBROOKE, Québec, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP, firme de génie-conseil multidisciplinaire, réaffirme son engagement pour la transition énergétique et la réduction des émissions de carbone dans le cadre de ses réalisations. L’expertise prouvée d’EXP en gestion énergétique fait d’elle une alliée pour Hydro-Québec dans la réalisation de son Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné.

En 2024, les projets réalisés par EXP pour ses clients et soumis à Hydro-Québec dans le cadre des programmes d’efficacité énergétique ont permis :

le versement d’appuis financiers de plus de 4 702 000 $ aux clients d’EXP ;

aux clients d’EXP ; la réalisation d’économies d’énergie de près de 14 263 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 840 ménages.

« Les subventions jouent un rôle crucial pour la création d’un avenir durable et résilient. Elles peuvent notamment permettre de réduire les coûts initiaux des projets, accélérer leur mise en œuvre, encourager la conception de solutions innovantes et à long terme, représenter des économies grâce à une réduction des coûts énergétiques et opérationnels », affirme Julie Pellerin, directrice, Transition énergétique.

Ces résultats remarquables illustrent l'impact significatif des initiatives d'EXP dans la promotion de l'efficacité énergétique et la transition vers une économie plus verte. « Nous sommes déterminés à soutenir nos clients et partenaires pour qu’ils atteignent leurs objectifs ambitieux contribuant à la réduction de l’empreinte carbone », ajoute Julie.

Pour en apprendre davantage au sujet de l’expertise d’EXP en développement durable et en gestion de l’énergie : www.exp.com.

À propos d’EXP

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier. L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales.

Aujourd’hui, chez EXP, des milliers de personnes aux idées novatrices collaborent pour créer des projets et des expériences extraordinaires, année après année. Pour plus d’information, visitez le www.exp.com.

