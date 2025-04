QuestDB impulsiona a utilização da dados para negócio na Bolsa do Brasil (B3)

SAO PAULO, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A B3, a principal bolsa de valores do Brasil e a maior da América Latina, anunciou hoje sua colaboração estratégica com a QuestDB para gerenciar os dados de negociação da bolsa em sua plataforma inovadora de Central Depositária de Listados (CSD). Esta iniciativa conjunta aproveita o banco de dados de séries temporais de alto desempenho e baixa latência da QuestDB para proporcionar a velocidade, a confiabilidade e a flexibilidade exigidas pelos mercados financeiros atuais.

Kleber Almeida, Gerente de Engenharia de Software da B3, explicou a lógica por trás da parceria:

“A plataforma da Central Depositária de Listados exige alto desempenho, segurança robusta, resiliência na alocação de dados e informações em tempo real para nossos clientes. Selecionamos a solução da QuestDB devido ao seu alto desempenho e fácil implementação, que se integra com nossa arquitetura de microsserviços em ambientes cloud-native. Além disso, nossa parceria com a QuestDB permite que nossa equipe de engenharia proponha melhorias que são discutidas e incorporadas nas versões subsequentes. Essa colaboração acelera nosso desenvolvimento interno, promovendo a evolução contínua do produto.”

A solução da QuestDB é projetada especificamente para ambientes onde cada microssegundo conta. Projetada para capturar terabytes de dados por dia, a QuestDB apresenta alta capacidade de ingestão e consulta em sub-microsssegundos que viabilizam a produção de relatórios em tempo real. A arquitetura cloud-ready não apenas garante baixa latência e desempenho com um uptime de 99,9%, mas também suporta formatos abertos — SQL padrão para consultas e formatos como Parquet e Iceberg para dados históricos. Essa abordagem de formato aberto elimina o lock-in e facilita a integração com plataformas preparadas para IA.

Nicolas Hourcard, CEO da QuestDB, comentou:

“Na QuestDB, nosso objetivo é permitir que líderes de mercado como a B3 aproveitem o poder dos dados de mercado sem compromissos. Nossa plataforma ingere massivo volumes de dados enquanto entrega análises de baixa latência em sub-microsssegundos — uma capacidade necessária nos mercados rápidos de hoje. Com um design cloud-ready, preparado para IA e comprometido com padrões abertos como SQL e Parquet, estamos orgulhosos de fornecer uma solução resiliente e de alto desempenho que acompanha os principais inovadores do mercado.”

A integração da QuestDB na plataforma CSD da B3 é um exemplo do compromisso com a agilidade e melhoria contínua. Através de um processo de desenvolvimento colaborativo, a parceria refina ainda mais as capacidades do banco de dados e garante que a B3 permaneça na vanguarda da inovação de mercado e da excelência operacional.

Sobre a QuestDB

A QuestDB é o banco de dados de séries temporais de próxima geração de código aberto, construído para desempenho extremo em escala. Seja negociando em mercados de capitais dinâmicos, monitorando milhões de sensores ou analisando telemetria global, a QuestDB prospera quando os milissegundos ou microssegundos importam. Com arquitetura cloud-native, armazenamento em camadas e desacoplado utilizando formatos abertos, organizações líderes podem escalar sem gargalos ou bloqueio por fornecedor. Saiba mais em questdb.com.

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.

Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.

Contatos de Imprensa:

QuestDB – press@questdb.com

B3 - imprensa@b3.com.br