Kitron oppjusterer utsiktene for 2025

(2025-04-02) Kitron oppdaterer sine finansielle utsikter på grunn av sterk etterspørsel innen markedssektoren Forsvar/Luftfart kombinert med en gradvis gjeninnhenting i andre segmenter.

På dette tidspunktet forventer Kitron at driftsinntektene for hele året 2025 vil være mellom 640 og 710 millioner euro. Driftsresultatet (EBIT) forventes å være mellom 47 og 65 millioner euro.

Tidligere var det forventet driftsinntekter på mellom 600 og 700 millioner euro, med et driftsresultat (EBIT) på mellom 42 og 63 millioner euro.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Etterspørselen innen forsvar er sterk og økende, drevet av geopolitikk og reindustrialisering av europeisk forsvarsevne, og vi ser at vi kan skalere vår nåværende virksomhet for å håndtere den forventede veksten. For andre markedssektorer er bildet mer balansert. Det er global usikkerhet knyttet til toll, men endringer skaper også muligheter for Kitron. Totalt forventer vi en gjeninnhenting for markedssektorene utenom forsvar i 2025.

I løpet av de kommende ukene vil Kitron presentere på flere investorkonferanser. I det siste har ledelsen mottatt mange spørsmål om trender, kapasitet og utsikter for markedssektoren Forsvar/Luftfart. For å svare på disse vil det vedlagte materialet bli brukt ved presentasjoner på ulike arrangementer.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

