Nayax annonce l’acquisition d’Inepro Pay

HERZLIYA, Israël, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nayax Ltd. (Nasdaq : NYAX ; TASE : NYAX), une plateforme d’envergure mondiale dédiée au développement du commerce et de paiement conçue pour aider les commerçants à développer leur activité en simplifiant les paiements et en maximisant la fidélité de leurs clients, annonce ce jour l’acquisition d’Inepro Pay, filiale d’Inepro et distributeur de la marque au Benelux.

L’acquisition d’Inepro Pay permettra à Nayax d’étendre sa portée au Benelux en consolidant un partenariat de confiance en interne, en révisant son efficacité à la hausse et en la rapprochant géographiquement de ses clients dans la région. Nayax s’appuiera sur l’expertise locale notoire d’Inepro Pay, mais aussi sur son équipe de vente qualifiée pour étendre sa portée directe, augmenter son chiffre d’affaires et fournir une assistance à la fois meilleure et plus rapide à ses clients. De plus, l’arrivée d’Inepro Pay dans le giron direct de Nayax éliminera les doubles processus et jouera en faveur d’un parcours marchand fluide.

Valorisé à près de 36 % de son chiffre d’affaires à l’échelle mondiale en 2024, l’Europe est un marché clé pour Nayax. Ainsi, cette acquisition stratégique donnera un coup d’accélérateur à sa croissance à l’appui de la naissance d’une nouvelle plaque tournante régionale et entraînera une nouvelle phase de développement international. Inepro Pay deviendra une filiale Nayax proposant une gamme complète de services aux Pays-Bas, et rejoindra ainsi le réseau de nos antennes européennes situées au Royaume-Uni et en Allemagne. Il s’agit d’une étape clé qui accentue le positionnement de Nayax comme solution de commerce et de paiement de premier ordre au cœur de l’Europe.

« Chez Nayax, notre objectif a toujours consisté à simplifier le commerce et renforcer la fidélité des clients des commerçants à l’échelle du monde » indique Yair Nechmad, PDG et Président de Nayax. « Distributeur depuis 2015 au Benelux, Inepro Pay a développé une maîtrise inégalée de nos produits et de nos clients et nous sommes convaincus que l’intégration de leur équipe et de leurs opérations back-end produira des résultats remarquables pour les entreprises à travers l’Europe » poursuit-il.

Jeroen Pynenburg, PDG d’Inepro Group, souligne quant à lui que « Nos clients nous disent souvent que Nayax est moteur de leur succès en regroupant les paiements, les opérations et le critère de fidélité sous une même solution de vente au détail à la fois puissante et flexible qui leur évite les tracas liés à la gestion de plusieurs fournisseurs. Développer la représentation de Nayax au Benelux ces 10 dernières années a véritablement été un privilège, et la rejoindre aujourd’hui semble un mouvement naturel aux yeux de l’équipe. Cette avancée apportera son lot d’améliorations nécessaires à l’échelle des ressources améliorées, des outils de vente et de la structure opérationnelle pour connecter davantage de commerçants à une plateforme de commerce unique et standardisée ».

À propos de Nayax

Nayax est une plateforme d’envergure mondiale de développement du commerce, de paiement et de fidélisation conçue pour aider les commerçants à développer leur activité. La solution complète signée Nayax intègre l’acceptation localisée des paiements sans espèces, une suite de gestion et des outils dédiés à la fidélité de la clientèle permettant aux commerçants de mener leurs affaires n’importe où et à tout moment. Trouvant ses racines dans le service au détail sans surveillance et l’ayant développé jusqu’à son leadership mondial, Nayax a évolué en une solution complète axée sur la croissance de nos clients déclinée autour de plusieurs canaux. Au 31 décembre 2024, Nayax comptait 11 bureaux dans le monde, quelque 1 100 employés, des connexions avec plus de 80 acquéreurs marchands et des intégrations de méthodes de paiement. La société était mondialement reconnue au titre de facilitateur de paiement. La mission de Nayax consiste à améliorer le potentiel du chiffre d’affaires de ses clients et leur efficacité opérationnelle. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.nayax.com.

À propos d’Inepro

Depuis plus de 25 ans, Inepro fournit des solutions modulaires performantes spécialisées dans l’authentification, le paiement, la comptabilité des documents et la télémétrie de nombreux secteurs différents. Forts de notre effectif de plus de 85 têtes réparties dans 8 pays, nous travaillons avec passion avec nos partenaires pour proposer les meilleures solutions. Pour nous, chaque défi est gérable. https://www.inepro.com/

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations caractérisées de prospectives. Bon nombre de déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué de presse se caractérisent par l’emploi de termes prospectifs tels que « anticiper », « croire », « pourrait », « s’attendre à », « devrait », « planifier », « avoir l’intention de », « estimer » ou « potentiel », entre autres. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations relatives à nos intentions, convictions ou attentes actuelles. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : nos attentes relatives aux conditions générales de marché, y compris à la suite de la pandémie de COVID-19 et d’autres tendances économiques de portée mondiale ; les évolutions dans les choix et préférences des consommateurs ; les fluctuations de l’inflation, des taux d’intérêt et des taux de change dans un environnement économique mondial ; la disponibilité de personnel qualifié et la capacité de le retenir ; les fluctuations des coûts des matières premières, de la main-d’œuvre, de la distribution et des autres charges d’exploitation ; notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance ; les évolutions réglementaires gouvernementales et les questions fiscales ; les autres facteurs pouvant affecter notre situation financière, nos liquidités et nos résultats d’exploitation ; le contexte économique, politique, démographique et commercial global en Israël, y compris la guerre en cours depuis le 7 octobre 2023 et les perspectives mondiales qui s’y rapportent ; le succès des projets opérationnels, y compris les efforts de publicité et de promotion et le développement de nouveaux produits et concepts à notre initiative et à celle de nos concurrents ; et les autres facteurs de risque évoqués à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel déposé sous formulaire 20-F auprès de la SEC le 4 mars 2025 (notre « rapport annuel »). La liste de nos déclarations prospectives présentée ci-dessus ne s’entend pas exhaustive. Les déclarations prospectives reposent sur nos convictions, hypothèses et attentes en matière de performances futures, et tiennent compte des informations actuellement à notre disposition. Elles constituent uniquement des estimations basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Certains facteurs importants pourraient faire en sorte que nos résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations qui y sont exprimés ou sous-entendus. Vous devez notamment prendre en compte les risques mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel. Il est conseillé de ne se pas fier aux déclarations prospectives, qui ne constituent aucunement des prédictions d’événements futurs. Si nous estimons que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats, les niveaux d’activité, les performances et les événements et circonstances futurs qui y sont exprimés seront atteints ou se produiront. Chaque déclaration prospective n’est valable qu’à sa date de publication. Sauf si la loi l’exige, nous déclinons toute responsabilité de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives pour quelque motif que ce soit, et de les réviser en fonction des résultats réels ou au gré des évolutions de nos attentes.

Contact Relations publiques :

Scott Gamm

Agence Strategy Voice Associates

Scott@strategyvoiceassociates.com

Contact Relations investisseurs :

Aaron Greenberg

Directeur de la stratégie

IR@nayax.com