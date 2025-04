EssilorLuxottica: L’actionnariat salarié d’EssilorLuxottica atteint un investissement record, un signe fort de confiance dans la stratégie du Groupe

L’actionnariat salarié d’EssilorLuxottica atteint un investissement record, un signe fort de confiance dans la stratégie du Groupe

Le Groupe compte maintenant près de 100 000 actionnaires internes dans 85 pays

Paris, France (2 avril 2025) – EssilorLuxottica poursuit sa trajectoire de croissance et de création de valeur, pour le bénéfice de l’ensemble de ses actionnaires. Le programme d’actionnariat international SuperBoost 2025 et le PEE français ont tous deux atteint des niveaux records d’investissement en 2024. Le Groupe compte maintenant 97 000 actionnaires internes dans 85 pays, contre 83 500 en 2024.

EssilorLuxottica a lancé cette année une nouvelle formule de son programme Boost annuel. Les salariés pouvaient opter pour trois possibilités d’investissement supplémentaires, s’ajoutant aux options avec abondement déjà offertes. Ce dispositif renforcé vise à permettre une participation plus large et un engagement plus important des salariés, associés à la croissance du Groupe.

Ce plan de souscription a vu les salariés investir plus de 190 millions d’euros, soit 2,5 fois plus que lors de la précédente campagne. Ce nouveau record reflète un niveau de confiance élevé et un engagement partagé par la majorité d’entre eux.

Le dispositif PEE en France a également atteint le montant le plus élevé jamais investi, avec plus de 33 millions d'euros en 2024.

Valoptec Association connait aussi une expansion avec aujourd’hui près de 37 000 membres (salariés, retraités et anciens salariés). Cette croissance souligne le role clé de Valoptec association, qui porte les valeurs d’EssilorLuxottica et prend part à sa gouvernance.

L’actionnariat salarié est un pilier de la culture et de la stratégie à long terme d'EssilorLuxottica. « Depuis sa création, EssilorLuxottica a régulièrement franchi des étapes majeures, prouvant que sa vision, son agilité et sa résilience sont des piliers clés de son succès. Nous sommes fiers d'associer nos salariés à la trajectoire du Groupe, dont la valeur et la capitalisation boursière poursuivent leur croissance. Ces résultats renforcent notre volonté de favoriser davantage l'engagement des salariés et l’alignement de leurs intérêts avec le succès à long terme du Groupe, en leur permettant de jouer un rôle actif dans l’avenir d'EssilorLuxottica. Nous entrons dans une ère d’opportunités inédites et sommes convaincus que des réalisations encore plus grandes nous attendent, » ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica, exprimant leur grande satisfaction.

Pièce jointe