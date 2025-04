Paris, le 2 avril 2025

SYNERGIE MAINTIENT SA SOLIDITE FINANCIERE DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DEGRADE TOUT EN POURSUIVANT SA TRANSFORMATION

Chiffre d’affaires : 3 184,9 M€

EBITDA : 130,6 M€

Résultat Net : 67,1 M€

Le Conseil d’Administration de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Victorien VANEY, s’est réuni le 2 avril 2025 et a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2024. Les procédures d’audit de ces comptes ont été réalisées et les rapports correspondants sont en cours d’émission.

Consolidés – En M€ 2024 2023 Variation % Chiffre d’affaires 3 184,9 3 108,5 +2,5% EBITDA 130,6 153,2 -14,8% EBITA* 103,7 127,9 -18,9% Résultat opérationnel 95,6 116,1 -17,7% Résultat net 67,1 78,6 -14,6% Résultat net part du Groupe 63,1 74,9 -19,7%

* Résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des incorporels

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 3 184,9 M€

SYNERGIE, leader Européen du secteur des Ressources Humaines, affiche un chiffre d’affaires record de 3 184,9M€ en croissance de +2,5% (+0,9% à périmètre et devises constants), malgré un marché en net repli dans les principaux pays du Groupe. La performance de Synergie face à un marché en baisse confirme la solidité de son modèle d’affaires reposant sur une diversification stratégique de son portefeuille de clients, de secteurs et de ses implantations géographiques.

En France, SYNERGIE a réalisé un Chiffre d’Affaires de 1 264,8M€. L’année a été marquée par un gain de part de marché malgré un recul de -2,2% dans un marché en très nette décroissance sur toute l’année 2024. Cette décroissance est directement liée aux incertitudes économiques et politiques.

Avec un Chiffre d’Affaires de 1 920,1M€, l’International est en croissance et représente désormais plus de 60% du chiffre d’affaires contre 58% en 2023. L’Europe du Sud conserve une position dominante avec un chiffre d’affaires de 1 093,4M€. La croissance de l’International de +5,8% est portée par une croissance organique de +0,5% et les effets périmètres de l’acquisition du Groupe RUNTIME en Allemagne (réalisée en mai 2023) et d’IPA en Australie (réalisée en juillet 2024) qui génèrent respectivement 16M€ et 26M€ sur la période. Malgré un ralentissement économique touchant également cette région, l’Europe du Nord et de l’Est maintient une solide performance avec une croissance de +4,0%.

EBITDA ET EBITA

Au cours de l’année 2024, SYNERGIE a réalisé un EBITDA de 130,6M€ (soit 4,1% du Chiffre d’affaires) contre 153,2M€ en 2023. Cette diminution s’explique d’une part par la décroissance du marché sur la France, par les difficultés financières et opérationnelles de l’Allemagne, par l’impact des évolutions réglementaires dans quelques pays et par le maintien des efforts du Groupe pour poursuivre sa croissance et sa digitalisation.

L’EBITA a atteint 103,7M€ soit 3,3% du Chiffre d’affaires. La contribution de l’International est de 54,9M€ (53% de l’EBITA) et celle de la France de 48,8M€ (47% de l’EBITA).

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le Résultat Opérationnel s’établit à 95,6M€, suivant la tendance du Résultat Opérationnel Courant.

RÉSULTAT NET

Après prise en compte d’une charge d‘impôt de 35,8M€ et du Résultat Financier de 7,4M€, le Résultat Net Consolidé s’établit à 67,1M€ (dont part du Groupe 63,1M€).

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE

Avec des capitaux propres de 719,6M€ et une trésorerie nette d’endettement de 288,7M€ le Groupe confirme sa solidité financière.

PERSPECTIVES 2025

Malgré la persistance des difficultés économiques rencontrées sur certains marchés avec, notamment, la rétractation du marché de l’intérim et du recrutement dans les principaux pays européens, SYNERGIE se montre confiant, à travers la poursuite de sa politique de diversification et d’internationalisation, dans sa capacité à réaliser un Chiffre d’affaires en progression par rapport à 2024.

Fort d’une structure financière solide, SYNERGIE est en mesure de poursuivre son développement et sa transformation tout en saisissant de nouvelles opportunités d’acquisition, en France comme à l’international.

DIVIDENDES

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 4 juin 2025, un dividende de 0,5€ par action. Ce dividende sera mis en paiement le 1er juillet 2025.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 1ertrimestre 2025 le mercredi 23 avril après Bourse.

Pièce jointe