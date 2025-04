eXp Realty lanza Programa de Copatrocinadores, acelerando el futuro del crecimiento colaborativo de agentes

BELLINGHAM, Washington, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™) y principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), presentó hoy su transformador Programa de Copatrocinadores, una evolución audaz en la forma en que los agentes y asesores comerciales colaboran, lideran y crean riqueza juntos en eXp.

El anuncio se hizo durante eXpcon Montréal, donde cientos de agentes y líderes de todo Canadá y el mundo se reunieron para una conferencia inmobiliaria de tres días. Por primera vez en la historia de la empresa, los nuevos agentes y asesores que se unan a eXp ahora pueden seleccionar tanto un patrocinador principal como un copatrocinador, permitiéndoles tener acceso a dos líderes en lugar de uno solo. Esta iniciativa amplifica el apoyo de liderazgo, acelera el éxito de la incorporación y amplía el intercambio de conocimientos. Más que un cambio estructural, es un movimiento estratégico para impulsar el crecimiento de los agentes, crear organizaciones escalables y profundizar el ADN colaborativo que impulsa la expansión de eXp.

"Así como cuando fuimos pioneros en el sector inmobiliario basado en la nube y lanzamos la participación en los ingresos, este es un momento que marca hacia dónde nos dirigimos", dijo Glenn Sanford, fundador, presidente y director ejecutivo de eXp World Holdings. "El Programa de Copatrocinadores no es solo una función, es una evolución en la forma en que crecemos juntos".

Lanzado el 1ro. de mayo de 2025, el Programa de Copatrocinadores mejora la experiencia del agente sin cambiar la estructura de patrocinio existente. Los patrocinadores principales continúan obteniendo niveles 2–7 de participación en los ingresos, calificaciones de FLQA y premios en acciones. Mientras tanto, los copatrocinadores están capacitados para apoyar a los agentes más allá de su línea descendente personal y, a cambio, son elegibles para recibir una participación en los ingresos de nivel 1 y un bono Fast Start (inicio rápido), (50% de la participación en los ingresos en el primer año del agente), cuando sea aplicable.

"El Programa de Copatrocinadores es más que una mejora en el proceso de incorporación, es una herramienta estratégica para el crecimiento de los agentes y la expansión de la organización", dijo Leo Pareja, director ejecutivo de eXp Realty. "Al permitir que los líderes experimentados apoyen a agentes fuera de su organización, estamos empoderando a más constructores para que crezcan, a más agentes para que tengan éxito y, finalmente, estamos expandiendo nuestra base de agentes global más rápido que nunca".

Lo que ofrece el Programa de Copatrocinadores:

Aceleración del crecimiento de agentes: Al permitir que más líderes apoyen y atraigan agentes más allá de su organización directa, el Programa de Copatrocinadores crea un nuevo motor para un crecimiento escalable y sostenible de los agentes.

: Los nuevos agentes y asesores ahora se benefician del liderazgo y la experiencia de dos patrocinadores, ofreciendo un apoyo más amplio y un crecimiento más rápido. Recompensas más sólidas : Los copatrocinadores ganan participación en los ingresos de nivel 1 y un bono Fast Start del 50%, agregando nuevos incentivos para que los líderes experimentados inviertan en el éxito de los agentes.

: Los copatrocinadores ganan participación en los ingresos de nivel 1 y un bono Fast Start del 50%, agregando nuevos incentivos para que los líderes experimentados inviertan en el éxito de los agentes. Interrupción cero: Los beneficios principales del Patrocinio Primario permanecen intactos, incluidos todos los niveles de participación en los ingresos más allá del nivel 1 y los incentivos de acciones.

Esta iniciativa representa una evolución importante en la forma en que los agentes y asesores de eXp se apoyan mutuamente y escalan sus negocios. Un kit de herramientas de copatrocinadores , completo con capacitación, herramientas y plantillas, ahora está disponible para ayudar a los agentes a aprovechar al máximo el programa.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (la "empresa") es la sociedad holding para eXp Realty® y SUCCESS® Enterprises. eXp Realty es la firma de corretaje inmobiliario independiente líder mundial, con casi 83,000 agentes en 25 ubicaciones internacionales. Como una firma de corretaje basada en la nube y centrada en el agente, eXp Realty ofrece a los agentes inmobiliarios divisiones de comisiones líderes en el sector, participación en las ganancias, oportunidades de participación accionaria, y una red global que capacita a los agentes para construir negocios prósperos. Para más información acerca de eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS®, ha sido un nombre de confianza en el desarrollo personal y profesional desde 1897. Como parte del ecosistema eXp, la firma ofrece a los agentes acceso a recursos valiosos para mejorar sus capacidades, hacer crecer sus negocios y lograr el éxito a largo plazo. Para más información acerca de SUCCESS, visite success.com .

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la empresa y de su administración, pero implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían afectar sustancialmente los resultados reales. Estas declaraciones incluyen, sin limitación, los beneficios anticipados de los programas de incentivos para agentes, su potencial para acelerar el crecimiento de los agentes, mejorar la colaboración y ampliar las organizaciones de agentes en todo el mundo. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen las fluctuaciones del mercado inmobiliario, los cambios en la retención o contratación de agentes, la integración exitosa de equipos y agentes al modelo de eXp Realty, la competencia de otras firmas de corretaje y otros riesgos detallados periódicamente en los informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo, sin limitación, los Informes Trimestrales presentados recientemente en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, excepto según lo exija la ley.

