eXpリアルティ (eXp Realty) が共同スポンサープログラム (Co-Sponsor Program) を開始し、協業によるエージェント成長の未来を加速

ワシントン州ベリンガム発, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者」 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社である eXpリアルティ ®は本日、エージェントおよび商業アドバイザーがeXpで共に協業し、リードし、富を築く手法に大胆な進化をもたらす画期的な共同スポンサープログラムを発表した。

この発表は、カナダおよび世界中から数百名のエージェントおよびリーダーが集結した3日間の不動産カンファレンスであるeXpconモントリオール (eXpcon Montréal) の場で行われた。 今回、eXpの歴史において初めて、新たに参加するエージェントおよびアドバイザーが、プライマリースポンサーと共同スポンサーの両方を選択できるようになり、1人ではなく2人のリーダーからの支援を受けられるようになった。 この取り組みにより、リーダーシップの支援体制が強化され、オンボーディングの成功が加速し、知識共有が拡大する。 これは単なる制度変更にとどまらず、エージェントの成長を促進し、拡張可能な組織構築を実現し、eXpの成長を支える協業のDNAをさらに深化させるための戦略的な一手である。

eXpワールド・ホールディングスの創業者、会長兼CEOであるグレン・サンフォード (Glenn Sanford) は以下のように述べている。「私たちがクラウド型不動産を切り拓き、収益分配制度を導入したときと同じように、これは私たちが進むべき方向を示す重要な瞬間です」。 「共同スポンサープログラムは、単なる機能ではなく、私たちが共に成長していくあり方の進化なのです」。

2025年5月1日に開始される共同スポンサープログラムは、既存のスポンサー構造を変更することなく、エージェントの体験を向上させるものである。 プライマリースポンサーは引き続き、レベル2~7の収益分配、FLQA資格、ならびに株式報酬を受け取る。 一方、共同スポンサーは、自身のダウンラインを超えてエージェントを支援する権限を持ち、条件を満たす場合には、レベル1の収益分配およびファストスタート・ボーナス (Fast Start bonus)(エージェントの最初の1年間における収益分配の50%) を受け取ることができる。

eXpリアルティのCEOであるレオ・パレハ (Leo Pareja) は以下のように述べている。「共同スポンサープログラムは、オンボーディング機能の強化にとどまらず、エージェントの成長と組織の拡大に向けた戦略的な突破口となります」。 「経験豊富なリーダーが自らの組織外のエージェントを支援できるようになることで、より多くのビルダーが台頭し、より多くのエージェントが成功を収め、最終的にはこれまでにないスピードで当社のグローバルなエージェント基盤を拡大することができます」。

共同スポンサープログラムがもたらすもの:

エージェント成長の加速: より多くのリーダーが自らの直接の組織を超えてエージェントを支援・惹きつけることが可能になることで、共同スポンサープログラムは、拡張性と持続可能性を備えたエージェント成長の新たな原動力となる。

より多くの支援、より大きな成功: 新たに加入するエージェントおよびアドバイザーは、2人のスポンサーによるリーダーシップと経験から恩恵を受け、より広範な支援とより迅速な成長が可能となる。

より強力な報酬: 共同スポンサーは、レベル1の収益分配およびファストスタート・ボーナス (50%) を受け取ることができ、経験豊富なリーダーがエージェントの成功に積極的に投資するための新たなインセンティブが加わる。

既存制度に一切の影響なし:プライマリースポンサーの中核的なメリット、すなわちレベル1を超えるすべての収益分配および株式報酬は、これまで通り維持される。

この取り組みは、eXpにおけるエージェントおよびアドバイザー同士の支援のあり方、そしてビジネスの拡大手法における重要な進化を示すものである。 共同スポンサー・ツールキット には、トレーニング、ツール、テンプレートが完備されており、エージェントが本プログラムを最大限活用するための支援が提供されている。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI)(「同社」) は、eXpリアルティ (eXp Realty®) およびサクセス・エンタープライズ (SUCCESS ®Enterprises) の持株会社である。 eXpリアルティは、世界最大の独立系不動産ブローカーであり、世界25か所の拠点にわたり約83,000人のエージェントを擁している。 クラウドベースのエージェント中心型ブローカーであるeXpリアルティは、不動産エージェントに業界トップクラスのコミッション分配、収益分配、株式保有の機会、そしてグローバルネットワークを提供し、エージェントが成功するビジネスを構築できるよう支援している。 eXpワールドホールディングスの詳細については、以下を参照されたい: expworldholdings.com

サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、サクセス (SUCCESS®) 誌を中心とし、1897年以来、個人およびプロフェッショナルの成長を支える信頼ある存在である。 eXpエコシステムの一部として、エージェントがスキルを向上させ、ビジネスを成長させ、長期的な成功を達成するための貴重なリソースを提供している。 サクセスの詳細については、 success.com を閲覧されたい。

セーフハーバーに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれている。 これらの記述は、同社およびその経営陣の現在の予想を反映したものであるが、実際の結果に重大な影響を及ぼす可能性のある既知および未知のリスクや不確実性を伴う。 これらの記述には、エージェント向けインセンティブプログラムの予想される利点、それがエージェントの成長を加速させ、協業を強化し、エージェント組織をグローバルに拡大させる可能性などが含まれるが、それらに限定されるものではない。 実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きくかつ不利に異なる可能性のある重要な要因には、不動産市場の変動、エージェントの定着率や採用状況の変化、eXpリアルティのモデルへのチームおよびエージェントの統合の成否、他の不動産仲介業者との競争、ならびに米国証券取引委員会 (SEC) に同社が随時提出する書類に詳述されるその他のリスクが含まれる。これには、直近に提出されたForm 10-Q (四半期報告書) およびForm 10-K (年次報告書) に記載された内容が含まれるが、それらに限定されるものではない。 法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負わない。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/319fb87c-6ec1-4079-9936-6ba7e9a8f43b