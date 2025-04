ANKO présentera ses solutions de machines à raviolis chinois et ses dernières fonctionnalités IoT lors d’un événement en ligne en avril

NOUVEAU TAIPEI, Taïwan, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ANKO Food Machine, leader de l’industrie des solutions de production alimentaire pour les entreprises de toutes tailles, présentera sa Dumpling Making Machine (machine à raviolis chinois) polyvalente lors d’une démonstration en ligne le 24 avril à 11 h (heure d’été d’Europe centrale). Cette démonstration mettra en avant différentes méthodes de fabrication de raviolis de style polonais, italien et chinois. L’entreprise multinationale dévoilera également ses dernières avancées en matière d’IoT, illustrant ainsi son engagement à améliorer l’automatisation efficace de la production alimentaire.

Avec l’adoption croissante des nouvelles technologies pour optimiser l’efficacité de la production, ANKO démontrera comment la polyvalence de ses machines peut s’adapter à diverses méthodes de production alimentaire. L’entreprise mettra en avant l’intégration de sa Multipurpose Filling and Forming Machine HLT-700U (machine multifonction de remplissage et de formage HLT-700U) et de la Forming Machine EA-100KA (machine de formage EA-100KA) sur la chaîne de production, ainsi que leur système de gestion complet. La HLT-700U est capable de produire jusqu’à 12 000 raviolis par heure.

« Chez ANKO, nous donnons la priorité à l’innovation et à l’expérience utilisateur », a déclaré Richard OuYang, directeur général d’ANKO. « Nos machines sont conçues pour une utilisation intuitive, assistée par une infrastructure intelligente qui dissocie la gestion des machines de l’informatique cloud. Cette approche permet une meilleure surveillance de la production, une maintenance proactive et une intégration plus fluide de technologies telles que les capteurs à distance et les entraînements motorisés – garantissant ainsi à nos clients une optimisation maximale de leurs systèmes de production alimentaire. »

Diffusé en direct depuis la salle d’exposition du siège d’ANKO, l’événement se tiendra dans l'espace où les clients internationaux testent aussi régulièrement les machines alimentaires et perfectionnent leurs recettes traditionnelles avec l’aide des experts d’ANKO. Les professionnels du secteur intéressés sont invités à s’inscrire ici.

ANKO Food Machine est le fournisseur de solutions alimentaires le plus ancien de Taïwan et a collaboré avec des entreprises dans toute l’Europe, notamment en Pologne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. L’entreprise ouvrira prochainement une nouvelle succursale à Rotterdam, aux Pays-Bas. À ce jour, ANKO a vendu ses solutions de production alimentaire dans 114 pays et propose des lignes de production alimentaire intégrées pour les usines et les cuisines centrales, garantissant une automatisation fluide depuis la préparation des ingrédients jusqu’à l’emballage final.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2ad7d67-cf19-49fa-b0d1-0dfab4ef0571