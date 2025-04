ANKO toont oplossingen voor dumplingmachines en nieuwste IoT-functies tijdens online event in april

NIEUW TAIPEI, Taiwan, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ANKO Food Machine, een marktleider in voedselproductie-oplossingen voor zowel grote als kleine bedrijven, zal zijn veelzijdige Dumpling Making Machine voor het maken van Poolse, Italiaanse en Chinese dumplings presenteren tijdens een online demonstratie op 24 april om 11.00 uur (Midden-Europese zomertijd). De multinational zal ook zijn nieuwste IoT-ontwikkelingen onthullen, die blijk geven van de toewijding van het bedrijf aan het bevorderen van efficiënte voedselautomatisering.

In een tijd waarin nieuwe technologieën steeds vaker worden gebruikt om de productie-efficiëntie te verbeteren, zal ANKO demonstreren hoe zijn veelzijdige machines kunnen worden ingezet voor diverse voedselproductiemethoden. Het bedrijf zal de integratie van zijn Multipurpose Filling and Forming Machine HLT-700U en Forming Machine EA-100KA op de productievloer laten zien, samen met het uitgebreide beheersysteem van zijn machine. De HLT-700U kan 12.000 dumplings per uur maken.

“Bij ANKO geven we prioriteit aan innovatie én gebruikerservaring”, aldus ANKO's General Manager, Richard OuYang. “Onze machines zijn ontwikkeld om gemakkelijk te bedienen, ondersteund door een slimme infrastructuur die machinebeheer en cloud computing uit elkaar houdt. Deze aanpak zorgt voor een betere controle van de productie, proactief onderhoud en een soepelere integratie van technologieën zoals afstandssensoren en motoraandrijvingen. Klanten kunnen op die manier alles uit hun voedselproductiesystemen halen.”

Het event wordt live uitgezonden vanuit de showroom van het hoofdkantoor van ANKO. Het vindt plaats in dezelfde ruimte waar internationale klanten regelmatig voedselproductiemachines testen en hun bestaande recepten verfijnen met het deskundige team van ANKO. Geïnteresseerde professionals uit de branche kunnen zich hier inschrijven.

ANKO Food Machine is de langst bestaande leverancier van voedingsoplossingen in Taiwan en heeft samengewerkt met bedrijven in heel Europa, waaronder Polen, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Binnenkort opent ANKO een nieuwe vestiging in Rotterdam, Nederland. Tot nu toe heeft het bedrijf zijn voedselproductieoplossingen verkocht aan 114 landen. Het biedt geïntegreerde voedselproductielijnen voor fabrieken en centrale keukens, voor een naadloze automatisering van ingrediëntbereiding tot eindverpakking.

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2ad7d67-cf19-49fa-b0d1-0dfab4ef0571