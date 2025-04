Welcome, Future (Bem-vindo, futuro). Sistema de endoscopia ELUXEO® 8000

RATINGEN, Alemanha, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A equipa da FUJIFILM Healthcare Europe tem o prazer de anunciar o lançamento na Europa do ELUXEO® 8000*, o novo sistema de endoscopia avançada com novas capacidades terapêuticas, gestão do fluxo de trabalho e qualidade de imagem melhorada. Esta é a primeira de toda uma série de novas e próximas inovações sob a iniciativa "WELCOME, FUTURE".

"É com enorme prazer que anunciamos o lançamento da nossa nova plataforma de endoscopia e uma série de inovações para apoiar o importante trabalho dos especialistas em endoscopia em toda a Europa. Aguardamos com expectativa a receção do precioso feedback dos nossos clientes enquanto trabalhamos para reforçar o futuro da tecnologia de endoscopia."

– Takemasa Kojima, Diretor Executivo, FUJIFILM Healthcare Europe

WELCOME, FUTURE.

Com a nossa engenharia, maestria e mais de 90 anos de história em imagiologia, estamos a redefinir o que é possível para a endoscopia e acolher uma nova era de possibilidades para a EndoSolutions. A equipa da FUJIFILM Healthcare desenvolveu uma série de novas tecnologias concebidas para transformar a viagem da endoscopia, do rastreio ao tratamento. Iremos revelá-las faseadamente durante os próximos 2 anos.

NOVAS CAPACIDADES TERAPÊUTICAS - SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

O ELUXEO® 8000 foca-se nas novas possibilidades em cenários de tratamento avançados. O novo modo ACI, não só suporta a deteção de fontes de hemorragia, como também pode ser benéfico durante o tratamento por endoscopia do terceiro espaço minimamente invasivo. Os estudos ainda estão em curso junto da comunidade de endoscopia. No entanto, o feedback inicial dos especialistas internacionais sugere que o modo ACI proporciona uma visibilidade melhorada de diferentes camadas durante os procedimentos e pode, por conseguinte, ajudar os técnicos de endoscopia a evitar hemorragias, de acordo com os detalhes nos seus comentários abaixo:

"Penso que utilizar (o modo ACI) para identificar o músculo em oposição ao plano submucoso mantem-nos no plano certo durante todo o procedimento e faz com que a ESD seja mais segura e mais rápida. Reduz assim a curva de aprendizagem dos principiantes e torna a ESD mais amplamente disponível." – Professor Pradeep Bhandari MBBS, MD, DRCP, Professor de Gastroenterologia, Hospitais Universitários de Portsmouth, NHS Trust

"O modo ACI é um passo em frente significativo nas funcionalidades fornecidas pelos endoscópios Fujifilm. É muito útil não só para o terceiro espaço, como - em geral - para procedimentos terapêuticos avançados... E o modo ACI é ainda mais importante nesta situação porque realça os detalhes e o contraste entre a mucosa, a submucosa, o músculos e também permite uma melhoria muito considerável dos vasos... graças a esta funcionalidade do ACI, é muito relevante do ponto de vista clínico, do resultado e da segurança." - Professor Alessandro Repici, Diretor do Departamento de Endoscopia Digestiva no Humanitas Research Hospital, Milão, Itália



"Considero que a adição do modo ACI é fundamental para a terapêutica porque permite que os técnicos, mesmo os que tenham experiência, por exemplo, em resseção tecidular, ESD, realizem o procedimento de uma forma mais rápida com um perfil de segurança semelhante devido às características óticas de ser possível reconhecer melhor o plano e tratar profilaticamente a hemorragia." – Dr. David J. Tate MA, MBBS, MRCP, Endoscopista intervencional e gastroenterologista, Hospital Universitário de Ghent, Bélgica

GESTÃO DO FLUXO DE TRABALHO - SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

Com um foco na eficiência do fluxo de trabalho, o ELUXEO® 8000 foi concebido para apoiar os médicos com um fluxo de trabalho clínico diário mais simples e mais produtivo. As ferramentas de gestão de trabalho incluídas na nova solução visam oferecer uma capacidade de utilização melhorada com sistemas conectados e integração de dados. Por exemplo, durante os procedimentos, isto pode evitar a dupla insuflação de ar acidental e CO 2 ** ou permitir a irrigação de água com o toque de um botão.

FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE UM TABLET COM ECRÃ TÁTIL - SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

Uma nova adição surpreendente neste lançamento é um tablet com ecrã tátil de 15 polegadas adicional com uma interface fácil de utilizar, concebido para permitir uma forma mais intuitiva de utilizar o processador. Através da utilização desta solução, os médicos podem gravar imagens e vídeos compatíveis com DICOM para fins de documentação. O desenvolvimento continuado deste produto foi planeado pela FUJIFILM para continuar a melhorar a conectividade e a capacidade de reunir informação inteligente.

COMBINAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM IMAGIOLOGIA DE RAIOS X E ECOGRAFIA - SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

Na FUJIFILM, acreditamos em utilizar os nossos conhecimentos e especialização transversal para melhorarmos continuamente as soluções para cuidados de saúde. Como especialistas em imagiologia, inspiramo-nos em áreas da imagiologia alternativas no nosso portefólio para transformarmos as nossas soluções de endoscopia do futuro. Ao combinarmos os conhecimentos especializados em raios X e ecografia, elevamos a qualidade de imagem do ELUXEO® 8000 a um novo patamar. Ao utilizarmos a nossa tecnologia avançada de redução do ruído tridimensional (3NR) a partir de especialidades de imagiologia combinadas com uma gama dinâmica alargada, melhorámos a nitidez e a otimização da luminosidade aumentada a curta e a longa distância.

Juntamente com o nosso mais recente sensor CMOS e imagem 4K, a combinação do ELUXEO® 8000 com os nossos endoscópios da série 800, recentemente lançados, consegue a imagem endoscópica mais nítida e brilhante de sempre.

"A série Eluxeo 8000 inclui um tremendo novo processador que não só produz uma imagiologia melhor, feita à medida para um diagnóstico melhorado, incluindo imagiologia a cores e imagiologia a azul claro associadas, testadas e comprovadas na deteção e caracterização, como também funciona bastante bem em imagiologia 4K de muito alta definição, utilizando processadores CMOS e o mais impressionante modo ACI concebido para a endoscopia do terceiro espaço."

– Prof. Edward John Despott MD FRCP FJGES MD(Res), Endoscopista intervencional consultor e gastroenterologista, The Royal Free London e The Wellington Hospital

* Nome do produto processador ELUXEO® 8000: EP-8000

** Esta funcionalidade requer o nosso Insuflador GW-100 CO 2 com certificação MDR.

