Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for Secure Spectrum-afdelingerne og HP Invest-afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Secure Spectrum-prospektet er blevet opdateret som følge af, at afdeling Allspring Small Cap Aktier pr. dags dato har skiftet porteføljeforvalter til WCM Investment Management, LLC.

HP Invest-prospektet er blevet opdateret som følge af, at HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL har fået ændret sin investeringsprofil, således, at den korrigerede varighed af afdelingens samlede portefølje fremadrettet ikke må overstige 6.

Begge prospekter er ligeledes blevet opdateret med nøgletal for 2024, budgetterede administrationsomkostninger for 2025 samt estimerede løbende omkostninger og samlede transaktionsomkostninger for 2025 mv.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.



