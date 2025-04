自由グローバル都市: 移民危機をチャンスに変える新しいビジョン (Free Global Cities: A New Vision for Turning the Migration Crisis into an Opportunity)

チューリッヒ発, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自由グローバル都市: 移民危機をチャンスに変える新しいビジョン (Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance) では、従来のアプローチが失敗する中、経済機会、教育、イノベーションを促進するために設計された自律都市という大胆な代替策を提案している。 スイスの非営利人道支援団体アンダン財団 (Andan Foundation) の会長であるクリスチャン・H・ケーリン博士 (Dr. Christian H. Kälin) が編集した本書は、世界の著名なソートリーダーを幅広く集め、自立した自律都市が、移民・難民に新たな生活を築く機会をどのように提供できるかを探求している。

ブルームズバリー (Bloomsbury) が出版した本書は、人々が紛争や迫害、気候変動によって故郷を追われたことを、いかにすれば機会へと変容させることができるかを再考し、先進的なアイデアと実行可能な政策や有益な投資を融合させるよう、世界のリーダーや市民に呼びかけている。

ケーリンは次のように述べている。「これらの章では、世界的な難民と移民の危機に対し、移民・難民が住み、働き、事業を立ち上げ、最終的には地域経済への積極的な貢献者となることができる、自治権を持つ準国家的な組織の創設という現実的な解決策を探っています。 これらの自由グローバル都市は、移民を問題から機会の原動力へと変えることで、経済成長と社会の安定を促進しながら、難民が生活を立て直すための道筋をつくるのです。」

自立型で持続可能なコミュニティのためのビジョン

本書には、元国連事務次長のミヒャエル・メラー (Michael Møller)、ティポリス (Tipolis) 創設者兼CEOのタイタス・ゲーベル博士 (Dr. Titus Gebel)、 ユーラシア・ハート (EurAsia Heart) の創設者兼代表であるポール・ロバート・フォクト教授博士 (Paul Robert Vogt)、モルディブ前大統領で気候脆弱性フォーラム (Climate Vulnerable Forum) 事務局長のモハメド・ナシード (Mohamed Nasheed)、アルファジオ (AlphaGeo) 創設者兼CEOのパラグ・カンナ博士 (Dr. Parag Khanna)、独立政策アドバイザーで作家のサイモン・アンホールト (Simon Anholt)、EU庇護機関 (EU Agency for Asylum) 副事務局長のミカエル・リベンビーク・カッサー (Mikael Ribbenvik Cassar) などをはじめとした35人の国際的に著名な専門家が寄稿している。

これらの専門家は共に、移民ガバナンスの未来に向けた包括的なロードマップを提供し、自由グローバル都市がいかに繁栄、安定、発展を促進できるかを示している。

ケーリンは次のように説明している。「難民を善意の受け手や、受け入れコミュニティの重荷として認識するのではなく、新しい居住地で機会を与えられれば、技術、才能、視点を貢献することができる、変革の担い手として認識するのです。 自由グローバル都市は、包括性と革新の環境を育むことで、故郷を出た人々の未開発の潜在能力を活用し、状況の犠牲者から、自らの未来の設計者に変貌させることを目指します。」

寄稿者で元国連事務次長のミヒャエル・メラーは次のように述べている。「自由グローバル都市という概念は、相互に絡み合う存亡の課題に対する革新的かつ迅速な解決策として、都市の概念そのものと、都市が包括的な前進の道を提供する可能性を、根本的かつ論理的に再考するものであるため、非常に理にかなっています。」

シンガポール国立大学 (National University of Singapore) アジア研究所 (Asia Research Institute) の特別研究員で、元国連安全保障理事会議長のキショア・マフブバニ教授 (Prof. Kishore Mahbubani) は、その解説の中で次のように指摘している。「人類全体が協力し、創造的で革新的な解決策を見出さない限り、多くの社会は爆発的な移民によって生じるストレスによって引き裂かれてしまいます。 (…) 幸いなことに、実行した後にも政治家が再選される可能性がある、世界的な移民の課題に対する革新的な解決策があるのです。 この革新的な解決策を、自由グローバル都市と呼んでいます。」

すべての人に良い未来を

移民の数が増え続ける中、政府や国際機関は、効果的であるだけでなく、政治的にも実現可能な解決策を開発する必要に迫られている。 「自由グローバル都市」のモデルは、今後予想される移民の増加に対応するものである。 これらの都市は拡張可能であり、移民・難民に自分で新たな未来を築く機会を提供すると同時に、その人々を受け入れる国々に永続的な利益をもたらす形態で導入することができる。

モルディブの前大統領であり、現在は気候変動脆弱性フォーラムの事務局長を務めるモハメド・ナシードは、寄稿文の中で次のように述べている。「包括的な政策と効果的な国境管理戦略を優先することで、国家は、そして未来の自由グローバル都市は、グローバルな課題に対するレジリエンスを強め、持続可能な開発を促進し、強制移住の悪影響を緩和することができます。」

アルファジオの創設者兼CEOであるパラグ・カンナ博士は、寄稿した章の中で、今日起きている移民の波は、単に人々の移動だけの問題ではないと指摘している。 「世界文明の組織における画期的な転換という、もっと大きな展開の一部なのです。 私たちは今、人類の存続を最大化するための、最後の機会を迎えているのです。 成功するためには、移民政策に少し手を加える以上のことをしなければならなりません。 むしろ、気候変動に強い場所にある持続可能な都市居住に向けて、人類文明の地理を再組成する世界的戦略が必要なのです。」

報道関係者向けの問い合わせ先

ニコル・フィゲイレド (Nicole Figueiredo)

nicole.figueiredo@andan.org

+351 91 405 83 86