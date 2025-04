自由全球城市：化移民危机为机遇的全新愿景

苏黎世, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在传统方案屡屡受挫之际,《Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance》大胆提出全新路径——建设自治城市,以创造经济机遇,推动教育发展,激发创新活力。 该著作由瑞士非营利人道主义组织 Andan Foundation 主席 Christian H. Kälin 博士编撰,汇集了全球诸多知名思想领袖的深邃洞见,共同探讨了如何构建自我维持型自治城市,从而为流离失所的人口创造重塑人生的机遇。

本书由 Bloomsbury 出版,旨在敦促全球领导者与公众重新思考如何将因冲突、迫害及气候变化而被迫流离失所的人口危机转化为机遇,同时融合前瞻性理念、可行性政策及具备经济潜力的投资方案。

Kälin 表示:“在这些章节中,我们探讨了一种切实可行的解决方案,以应对全球难民与移民危机——建立自我治理的次国家实体,使流离失所者得以安居乐业,投身创业,最终为当地经济做出积极贡献。 这些自由全球城市将移民问题转化为创造机遇的动力,不仅为难民提供重塑人生的渠道,更能推动经济增长,促进社会稳定。”

自我维持型社区的愿景

本书汇集了 35 位国际顶尖专家的真知灼见,其中包括联合国前副秘书长 Michael Møller、Tipolis 创始人兼首席执行官 Titus Gebel 博士、 EurAsia Heart 创始人兼会长、双博士学位获得者、荣誉博士 Paul Robert Vogt 教授、马尔代夫前总统、Climate Vulnerable Forum 秘书长 Mohamed Nasheed、AlphaGeo 创始人兼首席执行官 Parag Khanna 博士、独立政策顾问兼作家 Simon Anholt,以及 EU Agency for Asylum 副执行主任 Mikael Ribbenvik Cassar。

这些专家携手绘制了未来移民治理的全景蓝图,生动描绘了自由全球城市如何促进繁荣、稳定与发展。

Kälin 表示:“与其将难民视作接受施舍的对象或接纳社区的负担,不如将他们视为变革的推动者,只要在新家园给予其机会,他们便能贡献自己的技能、才能和独特观点。 通过营造包容且富有创新精神的环境,自由全球城市致力于挖掘流离失所者尚未被激发的潜能,让他们不再是命运的受害者,而是成为自身未来的建筑师。”

联合国前副秘书长 Michael Møller 在本书中提供了宝贵见解,他表示:“将自由全球城市视为应对错综复杂生存挑战的快速创新解决方案,具有深远意义,因为这一理念从根本上以严谨的逻辑重新审视了城市的定义及其潜力,为未来开辟了一条全面发展的道路。”

Asia Research Institute of the National University of Singapore 杰出研究员、联合国安全理事会前主席 Kishore Mahbubani 教授在评论中指出:“只有全人类携手合作,寻找富有创意和创新的解决方案,否则,移民激增带来的巨大压力将撕裂许多社会。 (……)幸运的是,全球移民问题已经有了创新型解决方案,实施后可帮助政治家赢得连任。 在这里,这一创新型解决方案被称为自由全球城市。”

人人共享的美好未来

随着移民人数持续攀升,各国政府和国际组织面临着越来越大的压力,亟需制定既行之有效又兼具政治可行性的解决方案。 自由全球城市模式旨在应对预计将增加的移民潮。 这类城市具有可扩展性,不仅为流离失所者提供重建未来的机会,也为接纳国带来长远的益处。

马尔代夫前总统、现任 Climate Vulnerable Forum 秘书长 Mohamed Nasheed 在书中指出:“通过优先实施包容性政策和高效的边境管理策略,各国及未来的自由全球城市将增强应对全球挑战的韧性,推动可持续发展,并有效缓解被迫迁移所带来的负面影响。”

在其章节中,AlphaGeo 创始人兼首席执行官 Parag Khanna 博士指出,当今日益加剧的移民潮远非仅仅是人口流动那么简单。 “它们构成了一个更为宏大的叙事,标志着全球文明组织方式的划时代变革。 我们即将步入一个机会窗口——也是最后的机会窗口,以最大限度地保障人类的生存。 要想取得成功,我们要做的不仅仅是修改移民政策。 我们需要制定一项全球战略,重新规划人类文明的地理布局,在气候适应性强的地方建设可持续的城市居住区。”

