Dovre Group Oyj Pörssitiedote 3.4.2025 klo 13.30

DOVRE GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2024 JULKAISTU

Dovre Groupin vuoden 2024 vuosikertomus on julkaistu tänään osoitteessa www.dovregroup.com -> Investors.

Vuosikertomus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös kestävyysraportin, joka on laadittu kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti.

Dovre Group julkaisee konsernitilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö BDO Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Dovre Groupin laatimaa suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Dovre Group on tänään lisäksi julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2024.

Vuosikertomuksen PDF-tiedosto, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti vuodelta 2024 sekä tilinpäätöksen xHTML-tiedosto ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.dovregroup.com -> Investors.

Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli- ja aurinkopuistoissa, akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin liikevaihto vuonna 2024 oli 99,3 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

