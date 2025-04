HighCo : Déclaration mensuelle des droits de vote

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce

et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date d’arrêté des informations Nombre d’actions composant le capital Nombre d’actions

privées de droits de vote (*) Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**) Nombre de droits de vote exerçables 31 mars 2025 20 455 403 809 380 22 282 875 21 473 495 28 février 2025 20 455 403 812 886 22 282 791 21 469 905 31 janvier 2025 20 455 403 818 981 22 282 977 21 463 996 31 décembre 2024 20 455 403 817 845 22 282 774 21 464 929

(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.

(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte 450 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

