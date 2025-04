La demande en construction présente des signes de ralentissement en Colombie-Britannique après des années de forte activité

OTTAWA, Ontario, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le secteur de la construction de la Colombie-Britannique a connu un léger ralentissement global en 2024, la croissance du secteur résidentiel de la province, principalement stimulée par la demande en rénovations résidentielles, n’ayant pas suffi à compenser le déclin de l’activité de plusieurs projets majeurs du secteur non résidentiel.

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui son rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2025-2034 pour la Colombie-Britannique. Les perspectives prévoient une légère augmentation de l’activité résidentielle, qui compensera un faible ralentissement de l’activité non résidentielle.

Même si l’on s’attend généralement à ce que les mises en chantier dans la province diminuent au cours de la période de prévision en raison du ralentissement de la croissance démographique et de l’influence de l’abordabilité des logements et des restrictions foncières, l’activité du secteur sera stimulée par la forte croissance de la demande de rénovations résidentielles, qui devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision.

Les perspectives du secteur non résidentiel varient davantage. L’activité devrait fluctuer à court terme en fonction des niveaux élevés de construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) ainsi que du calendrier des projets majeurs de travaux de génie. La croissance baissera jusqu’en 2031, à mesure que le pic d’activité des projets sera franchi.

Ces tendances se combineront pour maintenir les niveaux d’emploi dans la construction résidentielle pratiquement inchangés aux niveaux de 2024 d’ici 2034, tandis que les niveaux d’emploi dans la construction non résidentielle augmenteront de 10 % au cours de la décennie.

Il est important de souligner que les tendances en matière d’investissement et les projections d’emploi présentées dans le présent scénario ont été rédigées avec l’aide de parties prenantes du secteur avant l’apparition de tensions commerciales potentielles entre le Canada et les États-Unis. Ces prévisions ne tiennent donc pas compte de l’application éventuelle de droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis et sur les importations en provenance des États-Unis ni des changements qui en résulteraient quant aux tendances des échanges entre le Canada et ses autres principaux partenaires commerciaux.

« Même si l’on s’attend à une légère augmentation de l’activité de construction au cours de la décennie, un examen plus approfondi des données révèle une autre histoire, déclare Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. L’activité de construction non résidentielle devrait atteindre un sommet en 2027, plusieurs projets majeurs de travaux de génie étant en cours, et se maintenir à un niveau élevé dans le secteur de la construction de bâtiments ICI. Ces tendances pourraient exercer des pressions importantes sur les métiers et les professions en pénurie de main-d’œuvre spécialisée. »

Une analyse complète du secteur de la construction en Colombie-Britannique nécessite un examen détaillé du marché provincial dans son ensemble, mais aussi des deux principaux sous-marchés de la province : le Lower Mainland et l’île de Vancouver. Ces deux sous-marchés font face à des conditions uniques.

Le marché de la région du Lower Mainland, qui comprend le Grand Vancouver, la vallée du Fraser, Sunshine Coast, Squamish et Lillooet, représente environ 57 % des emplois en construction de la province. La région a enregistré une légère augmentation globale de l’activité de construction en 2024 étant donné que la croissance du secteur non résidentiel de la région a compensé le léger déclin du secteur résidentiel.

L’emploi dans les deux secteurs devrait diverger au cours de la période de prévision. L’emploi dans le secteur résidentiel devrait ralentir de 11 % par rapport aux niveaux de 2024, les pertes concernant exclusivement la construction de nouveaux logements. L’emploi dans le secteur non résidentiel, cependant, termine la décennie en surpassant de 6 % les niveaux de 2024 en raison du grand nombre de projets majeurs en cours de travaux de génie et de bâtiments ICI.

Le marché de la construction de l’île de Vancouver, qui comprend la région de la capitale, la vallée de Cowichan, Nanaimo, Alberni-Clayoquot, Strathcona, la vallée de Comox, Powell River, le mont Waddington et la côte centrale, a connu un léger ralentissement en 2024. La hausse de l’activité au sein du secteur non résidentiel n’a pas suffi à compenser la baisse de l’activité résidentielle.

L’emploi dans le secteur de la construction au sein de la région devrait augmenter au cours de la période de prévision, mais exclusivement en raison de la composante non résidentielle (9 %). L’emploi dans le secteur résidentiel demeurera pratiquement inchangé par rapport aux niveaux de 2024 d’ici 2034.

ConstruForce Canada prévoit que le secteur de la construction de la Colombie-Britannique devra recruter environ 60 100 travailleurs supplémentaires au cours de la période de prévision pour suivre le rythme de la croissance et du remplacement de la main-d’œuvre. On estime que 43 800 travailleurs, soit 23 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction, prendront leur retraite pendant cette période.

Même si l’arrivée sur le marché du travail de 37 400 nouvelles personnes de moins de 30 ans provenant des efforts de recrutement local contribuera à compenser une partie des départs à la retraite, on constate un besoin à court terme d’un grand nombre de travailleurs qualifiés d’expérience. D’ici 2034, il pourrait manquer 22 700 travailleurs au sein du secteur, à moins que le recrutement anticipé n’augmente.

Pour maintenir le rythme de la demande, il faudra une combinaison de stratégies, notamment le maintien des efforts de recrutement et de formation à l’échelle locale (en particulier auprès des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d’œuvre de la construction), l’embauche d’effectifs d’autres secteurs possédant les compétences requises et le recrutement de personnes immigrantes au Canada ayant une formation dans les métiers spécialisés ou une expérience dans la construction.

En 2023, les nouvelles inscriptions dans les 25 principaux métiers de la construction de la Colombie-Britannique ont augmenté de 36 % par rapport à l’année précédente, la reprise de la certification des métiers spécialisés dans la province ayant entraîné une croissance sans précédent. Les nouvelles inscriptions dans les sept métiers spécialisés nécessitant une certification représentent plus de la moitié de l’augmentation observée en 2023. Entretemps, le nombre de programmes achevés a augmenté de 4 % en 2023, tout en restant inférieur au niveau observé au cours de la dernière décennie.

« La clé pour combler les déficits d’emploi et remédier aux pénuries potentielles de compagnons d’apprentissage est sans aucun doute la diversification de la main-d’œuvre, déclare M. Ferreira. Le secteur a fait de grands progrès dans ce domaine et doit continuer sur sa lancée pour éviter de futures pénuries de main-d’œuvre. »

En 2024, le secteur de la construction de la Colombie-Britannique comptait environ 30 700 femmes. Parmi elles, 35 % travaillaient directement sur les chantiers. En 2024, les femmes représentaient 6 % des 185 600 personnes de métier employées au sein du secteur.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et elle présente des occasions importantes de recrutement. En 2023, les travailleurs autochtones représentaient 6,7 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction de la province, soit une augmentation d’environ 1 % depuis 2014 et plus que la part des travailleurs autochtones au sein de la main-d’œuvre globale de la province. Alors que la population autochtone continue de croître, le secteur doit continuer de collaborer avec les communautés autochtones afin de promouvoir les possibilités d’emploi auprès des jeunes et d’investir dans des initiatives favorisant le maintien en poste à long terme et un milieu de travail accueillant où il est possible d’obtenir une carrière épanouissante.

Le secteur de la construction s’est d’ailleurs engagé à recruter des personnes nouvellement arrivées au Canada. En 2023, les nouveaux arrivants et les immigrants établis depuis longtemps représentaient un peu plus d’un quart de la main-d’œuvre du secteur de la construction en Colombie-Britannique. La province devrait accueillir plus de 548 600 immigrants de 2025 à 2034. Selon les tendances historiques en matière d’établissement et les objectifs fédéraux ajustés, ces personnes, si recrutées, représenteront une partie déterminante et croissante de la future main-d’œuvre du secteur.

L’augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider le secteur de la construction de la Colombie-Britannique à répondre à ses besoins futurs en matière de main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l’entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d’œuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d’un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l’accroissement des compétences et de la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration des modalités de formation, l’offre d’outils relatifs aux ressources humaines aidant à l’adoption de pratiques exemplaires ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca .

Renseignements : communiquer avec Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@buildforce.ca ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

