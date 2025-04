ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

3.4.2025 KLO 16.25



Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

Orion Oyj:n tänään pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Hilpi Rautelinin. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti:

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta:

Veli-Matti Mattila, puheenjohtaja

Kari Jussi Aho

Maziar Mike Doustdar

Hilpi Rautelin

Tarkastusvaliokunta:

Ari Lehtoranta, puheenjohtaja

Eija Ronkainen

Henrik Stenqvist

Karen Lykke Sørensen

Tutkimusvaliokunta:

Hilpi Rautelin, puheenjohtaja

Kari Jussi Aho

Eija Ronkainen

Karen Lykke Sørensen

Yhtiöllä on myös nimitysvaliokunta, jonka valinnasta on tiedotettu pörssitiedotteella 26.4.2024.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Executive Vice President, Corporate Functions



Yhteyshenkilö:

Olli Huotari, Executive Vice President, Corporate Functions



Puhelin 050 966 3054

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.