Action locale, impact national : La Coalition canadienne de la connaissance de l’océan annonce les récipiendaires de la subvention 2025

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Semaine de l’océan Canada fait encore des vagues ! La Coalition canadienne de la connaissance de l’océan est fière d’annoncer les récipiendaires 2025 de leur programme national de micro-subventions. Un total de 71 377 $ a été attribué à 31 individus et organisations communautaires d’un océan à l’autre.

Ces subventions permettront aux communautés de célébrer leurs liens avec l’océan et les voies navigables locales pendant la Semaine de l’océan Canada, du 1er au 8 juin 2025. Il s’agit d’une célébration annuelle de la culture océanique au pays, qui coïncide avec la Journée mondiale de l’océan, le 8 juin.

Des festivals communautaires et expositions artistiques à la science citoyenne et aux célébrations culturelles, les récipiendaires de cette année se distinguent par la diversité dans leurs approches et sont unis dans leurs efforts pour renforcer les liens avec l’océan et inspirer l’action.

Récipiendaires de la subvention pour événements communautaires de la Semaine de l’océan Canada

Ampersand Collaborations Perluète, Quispamsis, N.-B.

Angela Cumming, Sheet Harbour, N.-É.

Atlantic Healthy Oceans Initiative, Norris Point, T.-N.-L.

Back to the Sea Centre, Eastern Passage, N.-É.

BC Métis Federation, Vancouver, C.-B.

Cowichan Estuary Nature Centre, Cowichan Bay, C.-B.

Demain Verdun, Verdun, QC

Fondation Oceanic Impact Foundation, Milton, ON

Frankie Marquez, Nanaimo, C.-B.

IRERI - Mexican, Latino & Cross-Cultural Society, High River, AB

Miranda Reid, Victoria, C.-B.

Mission 1000 tonnes, Montreal, QC

Nanaimo Science and Sustainability Society, Nanaimo, C.-B.

Qqs (Eyes) Projects Society, Bella Bella, C.-B.

Queneesh Indigenous Community Society, K’ómoks, C.-B.

Qwustenuxun Consulting, Duncan, C.-B.

Redd Fish Restoration Society, Ucluelet, C.-B.

Scotian Shores, Eastern Passage, N.-É.

Snuneymuxw First Nation Marine Division, Nanaimo, C.-B.

Special Bird Service Society, Victoria, C.-B.

Sunshine Coast Conservation Association, Sechelt, C.-B.

Surfrider, Victoria, C.-B.

Ucluelet Aquarium Society, Ucluelet, C.-B.

X-Oceans Outreach à l’Université St. Francis Xavier, Antigonish, N.-É.

Récipiendaires de la subvention Créateurs•trices Bleue

Chantal Caron et Fleuve Espace Danse, Saint-Jean-Port-Joli, QC

Monique Martin, Saskatoon, SK

Diego Narvaez, Sooke, C.-B.

Steph Kincade, Halifax, N.-É.

Robbie Gallant, Cardigan, Î.-P.-É.

Nikki Forsberg, Saskatoon, SK

David Swan et SNAP-Manitoba, Winnipeg, MB



La Coalition canadienne de la connaissance de l’océan coordonne la Semaine de l’océan Canada en partenariat avec des hubs régionaux et des organisations partenaires à travers le pays. Participez à oceanweek.ca/fr.