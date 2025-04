Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024 incluant le rapport intégré

Paris, le 3 avril 2025, 18h00

Eramet annonce que son Document d’Enregistrement Universel (« DEU ») au titre de l’exercice 2024 a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le document a été déposé selon le format électronique unique européen ou « ESEF » (‘European Single Electronic Format) tel qu’établi par le Règlement délégué (UE) n°2019/815.

Le DEU est mis à disposition sur le site internet de l’AMF, ainsi que sur le site institutionnel de la Société (www.eramet.com, rubrique Investisseurs / Information réglementée). Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais au siège de la Société : 10, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.

Les documents suivants sont intégrés dans le DEU 2024 :

Le rapport financier annuel 2024, y compris l’Etat de Durabilité et le Plan de Vigilance,

Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise,

Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes,

Le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le DEU intègre également le rapport intégré 2024 d’Eramet, qui en constitue le chapitre d’ouverture. Ce rapport existe également en version ad-hoc consultable et téléchargeable sur le site internet de la Société (www.eramet.com, rubrique Investisseurs / Rapport intégré). Il a pour objectif d’expliquer la façon dont les activités du Groupe contribuent à la création de valeur financière et extra-financière auprès de ses parties prenantes. Il présente notamment les activités, la stratégie et le modèle d’affaires d’Eramet, ainsi que sa politique RSE.

Calendrier





24.04.2025 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2025

26.05.2025 : Assemblée Générale des actionnaires

30.07.2025 : Publication des résultats semestriels 2025 du Groupe

