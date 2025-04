EssilorLuxottica et Roger Federer étendent la collaboration mondiale exclusive entre la marque RF et Oliver Peoples pour des collections de lunettes

Paris, France (3 avril 2025) – EssilorLuxottica et Roger Federer annoncent aujourd’hui le renouvellement de leur accord de collaboration exclusif portant sur la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Roger Federer (“RF”) et Oliver Peoples. Ce partenariat, à la croisée du luxe et de la performance, est étendu jusqu'au 31 décembre 2027, prolongeant ainsi le succès des premières collections.

Ce qui a commencé comme un dialogue inspiré et créatif entre Federer et Oliver Peoples a rapidement abouti à des collections de lunettes trouvant un fort écho auprès des consommateurs du monde entier. Le renouvellement de cet accord témoigne de l'engagement commun des deux marques en faveur de l'innovation, d’un savoir-faire artisanal et d’un style intemporel, et ouvre la voie à des réalisations encore plus importantes.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Roger Federer. Il n’est pas seulement l’un des sportifs les plus appréciés et titrés de l’histoire du tennis ; il est aussi une icône du style dont l’influence s’étend bien au-delà du sport. Son goût raffiné, son élégance et son inlassable recherche de l'excellence en font un partenaire idéal pour nous et pour Oliver Peoples, » a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica

« Je suis très enthousiaste de poursuivre ma collaboration avec Oliver Peoples. Je me suis offert ma première paire de lunettes de soleil de la marque il y a plus de vingt ans, et aujourd’hui, avoir l’opportunité de travailler ensemble revêt pour moi un sens tout particulier. Concevoir cette collection a été une aventure inspirante et observer l’accueil qu’elle a reçu dans le monde entier est extrêmement gratifiant. Je suis ravi de continuer à repousser les limites du style, de l'innovation et de la performance, » a déclaré Roger Federer, exprimant son enthousiasme sur ce renouvellement.

« Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec Roger Federer. Ce partenariat a contribué à élever la catégorie des lunettes de luxe haute performance d’une façon tout à fait nouvelle. Avec la vision créative de Roger et notre engagement commun en faveur de l'innovation, nous sommes impatients d'explorer de nouvelles possibilités et de créer des designs encore plus exceptionnels, » a commenté Rocco Basilico, Président d’Oliver Peoples.

