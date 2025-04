Contrôles Laurentide s'établit à Bécancour pour renforcer son soutien aux industries locales dans la transition énergétique

BÉCANCOUR, Québec, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contrôles Laurentide, un fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation et de fiabilité dans l’Est du Canada, est fière d'annoncer la construction d’un nouveau centre à Bécancour, ce qui marquera le 8ème bâtiment et 6ème centre de maintenance et de réparation pour la compagnie dans l'Est du Canada. Cette nouvelle installation, dont l'ouverture est prévue pour l’automne 2025, constituera une étape importante dans l'engagement de Laurentide à soutenir les besoins croissants de ses partenaires industriels dans la Vallée de la transition énergétique (VTE), regroupant Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour, située dans la région de la Mauricie.

Construction Lavigne & Baril Inc. s’est vu octroyer le contrat de construction. Les travaux ont commencé en début mars pour une livraison du bâtiment d’ici l’automne 2025.

Située sur un site de 150 000 pieds carrés avec une infrastructure de 20 000 pieds carrés, l'installation de Laurentide à Bécancour sera un centre névralgique pour une gamme complète de services essentiels. Ces services comprendront un atelier d'assemblage et de réparation, des activités locales de maintenance industrielle, y compris la réparation de valves et de pompes. De plus, Laurentide fournira un soutien essentiel en matière d'instrumentation et de services électriques.

Un aspect clé de cette expansion est la création d'un centre d'expérience client. Ce centre permettra aux clients et partenaires d'accéder à des simulations de systèmes, à des événements d'industrie et à des formations pratiques. Cette initiative vise à soutenir nos partenaires sur la voie de l'excellence opérationnelle en les aidant à progresser et à exceller dans leurs domaines.

Steve Dustin, ing., Président et directeur général de Laurentide, exprime l'enthousiasme de l'entreprise quant à cette expansion stratégique :

« Nous sommes ravis de soutenir nos partenaires dans l’évolution d'une industrie en pleine croissance au sein de la Vallée de la transition énergétique. Notre présence à Bécancour souligne notre engagement à fournir des solutions fiables pour relever les défis actuels et futurs auxquels nos clients sont confrontés tout au long du cycle de vie de leurs opérations. Notre objectif est d'aider l'industrie à prospérer dans l'Est du Canada et cet investissement stratégique renforcera notre capacité à le faire pour les années à venir ».

Michel Portelance, Vice-président de la croissance stratégique et du marketing, souligne l'engagement de l'entreprise envers la communauté :

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer au développement de la Vallée de la transition énergétique et de nous intégrer à la communauté de Bécancour en tant qu'entreprise citoyenne. Notre objectif est de favoriser des liens significatifs et de jouer un rôle dans la croissance de la région. »

Avec l'ouverture de cette nouvelle installation, Laurentide portera à près de 40 000 pieds carrés la superficie totale de ses centres de service et de réparation pour tout l'Est du Canada, consolidant ainsi sa position en tant que pilier essentiel dans le paysage industriel régional.

À propos de Contrôles Laurentide :

Fondée en 1968, Contrôles Laurentide est un fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation et de fiabilité dans l'Est du Canada. En tant que partenaire d’impact d’Emerson, Laurentide s'engage à fournir des produits, des services et une expertise technique de haute qualité pour aider ses partenaires à exceller dans leurs industries.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e780e506-d03a-4a3c-8c71-9753a75558c3/fr