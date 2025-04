Sodexo : résultats du 1er semestre de l'exercice 2025

Croissance interne du chiffre d’affaires de +3,5%

Résultat d’exploitation en hausse de +6,4%, marge d'exploitation en progression de +10 points de base

Perspectives pour l’exercice 2025 : Une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3% et +4% Une hausse de la marge d’exploitation entre +10 et +20 points de base, à taux constants



Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 avril 2025, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés de Sodexo du 1er semestre de l’exercice 2025, clos le 28 février 2025.

Chiffres clés pour le 1er semestre de l'exercice 2025

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 12 475 12 101 +3,1% +3,2% Croissance interne +3,5% +8,5% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 651 612 +6,4% +6,4% MARGE D'EXPLOITATION 5,2% 5,1% +10 bps +10 bps Autres produits et charges opérationnels (71) 30 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 580 642 (9,7%) (10,0%) Résultat financier (40) (46) Charge d'impôt (105) (99) Taux effectif d'impôt(1) 19,5% 16,6% RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES(2) - GROUPE 434 496 (12,5%) (12,7%) Bénéfice net des activités poursuivies par action (en euros) 2,98 3,39 RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES - GROUPE 450 427 +5,4% +5,2% Bénéfice net ajusté des activités poursuivies par action (en euros) 3,08 2,91 +5,8%



La ligne intitulée « Résultat net des activités poursuivies » reflète la présence d'activités non poursuivies au cours de l'exercice 2024. Aucune contribution des activités non poursuivies au cours de l'exercice 2025.

(1) TEI calculé sur la base d'un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 537 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025 et de 595 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024.

(2) Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s'élève à 5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025 et à 4 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024.

Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« Il y a deux semaines, nous avons revu nos objectifs, reconnaissant que certaines de nos hypothèses initiales ne se sont pas matérialisées au rythme attendu.

Les défis portent sur certains sujets identifiés, et nous renforçons notre plan d'action. Nous nous concentrons en priorité sur l'exécution, pour rétablir la performance sur ces sujets clés et améliorer la prédictibilité.

Nous sommes confiants dans notre stratégie et dans les solides fondamentaux de notre activité. Nos équipes sont pleinement engagées pour accompagner nos clients et accélérer notre développement. Nous investissons dans notre avenir sur un marché à fort potentiel tout en poursuivant la transformation de l'entreprise. »





Faits marquants de la période

Le chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre de l'exercice 2025 atteint 12,5 milliards d'euros, en hausse de +3,1% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif

de -0,1% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%. La croissance interne s'établit à +3,5%.

du 1 semestre de l'exercice 2025 atteint 12,5 milliards d'euros, en hausse de +3,1% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,1% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%. La s'établit à +3,5%. Les services de Restauration continuent d'afficher une solide croissance interne de +4,5%, tandis que les services de Facilities Management progressent de +1,7%.

Par zone géographique : L'Amérique du Nord enregistre une croissance interne de +3,5% au 1 er semestre. La forte performance de Sodexo Live! et des Services aux Entreprises est partiellement atténuée par l'impact de la démobilisation de certains contrats en Éducation et en Santé & Seniors. Au 2 e trimestre, les performances sont plus modérées qu'au 1 er trimestre, principalement en raison d'une base de comparaison plus élevée, ainsi que de la démobilisation de contrats dans les Services aux Entreprises, notamment l'impact de la perte d'un contrat mondial de services FM l'an passé. L'Europe enregistre une croissance interne de +2,1%, alimentée par une dynamique continue en Santé & Seniors, soutenue par de nouvelles signatures, une croissance des volumes et des ajustements de prix. La croissance est en partie atténuée par une activité plus faible des services de Facilities Management, reflet du contexte macroéconomique actuel. Pour la zone Reste du Monde, la croissance interne s'établit à +6,6%. Cette performance solide et soutenue est alimentée par une forte croissance de l'Inde, du Brésil et de l'Australie. Alors que la Chine se redresse progressivement, le Chili et le Pérou sont affectés par des pertes de sites l'an passé.

Le Résultat d'exploitation s'élève à 651 millions d'euros, en hausse de +6,4%. La marge d'exploitation augmente de +10 points de base, à 5,2%.

s'élève à 651 millions d'euros, en hausse de +6,4%. La marge d'exploitation augmente de +10 points de base, à 5,2%. Les Autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -71 millions d'euros, principalement en raison de charges de restructuration et d'amortissement. Le résultat positif de l'an passé de 30 millions d'euros prenait en compte un gain provenant de la cession de l'activité d'Aide à domicile.

s'élèvent à -71 millions d'euros, principalement en raison de charges de restructuration et d'amortissement. Le résultat positif de l'an passé de 30 millions d'euros prenait en compte un gain provenant de la cession de l'activité d'Aide à domicile. Le Résultat opérationnel s'élève à 580 millions d'euros, contre 642 millions d'euros l'an passé, reflétant la variation des Autres produits et charges opérationnels.

s'élève à 580 millions d'euros, contre 642 millions d'euros l'an passé, reflétant la variation des Autres produits et charges opérationnels. Le Résultat financier s'établit à -40 millions d'euros, contre -46 millions d'euros sur l'exercice précédent.

s'établit à -40 millions d'euros, contre -46 millions d'euros sur l'exercice précédent. Le Taux effectif d’impôt pour le 1 er semestre de l’exercice 2025 est de 19,5%, principalement impacté par la mise à jour du risque associé au contrôle fiscal de Sodexo SA, suite à la fin des procédures intervenues au cours de la période. En comparaison, le taux effectif d’impôt du 1 er semestre de l'exercice 2024 s’établissait à 16,6%, en raison de la plus-value non imposable sur la cession des activités d’Aide à domicile et de l’utilisation de déficits fiscaux précédemment non activés en France.

pour le 1 semestre de l’exercice 2025 est de 19,5%, principalement impacté par la mise à jour du risque associé au contrôle fiscal de Sodexo SA, suite à la fin des procédures intervenues au cours de la période. En comparaison, le taux effectif d’impôt du 1 semestre de l'exercice 2024 s’établissait à 16,6%, en raison de la plus-value non imposable sur la cession des activités d’Aide à domicile et de l’utilisation de déficits fiscaux précédemment non activés en France. Le Résultat net s'établit à 434 millions d'euros, en recul de -12,5%, principalement en raison d'une plus-value exceptionnelle au cours de l'exercice précédent.

s'établit à 434 millions d'euros, en recul de -12,5%, principalement en raison d'une plus-value exceptionnelle au cours de l'exercice précédent. Le Résultat net ajusté des Autres produits et charges opérationnels nets d'impôt s'élève à 450 millions d'euros, en hausse de +5,4%.

des Autres produits et charges opérationnels nets d'impôt s'élève à 450 millions d'euros, en hausse de +5,4%. Les Liquidités générées par les opérations ressortent à -234 millions d'euros au 1 er semestre de l'exercice 2025 du fait de la saisonnalité, en baisse par rapport aux -102 millions d'euros au 1 er semestre de l'exercice 2024, en raison du paiement exceptionnel d'impôt suite à la finalisation d'un contrôle fiscal en France. Les investissements opérationnels nets sont en légère hausse à 256 millions d'euros, soit 2,1% du chiffre d'affaires.

ressortent à -234 millions d'euros au 1 semestre de l'exercice 2025 du fait de la saisonnalité, en baisse par rapport aux -102 millions d'euros au 1 semestre de l'exercice 2024, en raison du paiement exceptionnel d'impôt suite à la finalisation d'un contrôle fiscal en France. Les investissements opérationnels nets sont en légère hausse à 256 millions d'euros, soit 2,1% du chiffre d'affaires. L'Endettement net augmente à 3,4 milliards d'euros, contre 2,6 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2024, principalement en raison de la saisonnalité des mouvements de trésorerie. Compte tenu de l'augmentation de 6% de l'EBITDA sur 12 mois glissants, le ratio d'endettement net sur EBITDA s'élève à 2,3x, en hausse de 0,6x depuis la fin de l'exercice et au même niveau qu'à la fin du 1er semestre de l'exercice 2024.

Dynamique commerciale

Le développement net s'établit à 1,2% à la fin du mois de février 2025 (sur 12 mois glissants) avec : une fidélisation clients de 93,9% (sur 12 mois glissants), reflétant la moindre performance du second semestre l'an passé ; un développement commercial de 7,3% (sur 12 mois glissants), dans la fourchette de 7 à 8% attendue pour l'année ; 1 milliard d'euros de nouveaux contrats signés au cours du 1 er semestre de l'exercice 2025, incluant les ventes de services additionnels sur sites existants.

s'établit à 1,2% à la fin du mois de février 2025 (sur 12 mois glissants) avec :

Progrès en matière de durabilité

Sodexo est inclus dans le S&P Global Sustainability Yearbook 2025, qui récompense 780 entreprises sur plus de 7 690 évaluées dans 62 secteurs pour leurs progrès en matière de durabilité.

Sodexo progresse dans le classement EcoVadis, passant du top 5% au top 2% des entreprises les mieux notées en matière de durabilité, avec un score global de 79/100 (+7 points en un an).

Sodexo est reconnu comme l'une des « Entreprises les plus éthiques au monde® » par Ethisphere pour la deuxième année consécutive. En 2025, 136 entreprises de 19 pays et 44 secteurs ont été reconnues, Sodexo étant le seul représentant du secteur des Services de restauration.

Bellon SA : Information sur la structure du capital

Le 3 février 2025, Bellon SA a annoncé son intention d'acheter des actions et d'investir jusqu'à 100 millions d'euros dans Sodexo. Au 28 février 2025, la société Bellon SA détient 43,6% du capital de Sodexo et 58,7% des droits de vote exerçables.

Perspectives

Les perspectives financières pour l'exercice 2025 ont été actualisées dans un communiqué de presse publié le 20 mars 2025.

Une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3% et +4% (contre +5,5% à +6,5% précédemment)

La tendance sous-jacente devrait être entre +3,5% et +4,5%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux olympiques, la Coupe du monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024.

La tendance sous-jacente devrait être entre +3,5% et +4,5%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux olympiques, la Coupe du monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024. Une hausse de la marge d'exploitation entre +10 et +20 points de base, à taux constants (contre +30 à +40 points de base précédemment).

L'ajustement des perspectives de croissance interne du chiffre d'affaires sur l'année est essentiellement lié à la croissance des volumes plus faible qu'attendue en Éducation en Amérique du Nord au cours du 1er semestre, qui devrait se poursuivre. En complément, en Amérique du Nord, le report de l'ouverture de certains contrats, en particulier en Santé, et la performance commerciale modérée au 1er semestre impactent les prévisions de la contribution du développement net à la croissance du second semestre.

De même, la révision des perspectives pour la marge d'exploitation reflète principalement l'impact sur l'année de la moindre croissance du chiffre d'affaires.





Calendrier financier

Chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2025 1er juillet 2025 Résultats annuels de l'exercice 2025 24 octobre 2025 Assemblée Générale de l'exercice 2025 16 décembre 2025

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site internet www.sodexo.com

1. Rapport financier du premier semestre de l’exercice 2025

1.1 Performance du 1er semestre de l’exercice 2025

1.1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 VARIATION VARIATION

À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 12 475 12 101 +3,1% +3,2% Croissance interne +3,5% +8,5% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 651 612 +6,4% +6,4% MARGE D’EXPLOITATION 5,2% 5,1% +10 bps +10 bps Autres produits et charges opérationnels (71) 30 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 580 642 -9,7% -10,0% Résultat financier net (40) (46) Charge d’impôt (105) (99) Taux effectif d'impôt(1) 19,5 % 16,6 % RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES(2) - GROUPE 434 496 -12,5% -12,7% Bénéfice net par action (en euros) 2,98 3,39 RÉSULTAT NET AJUSTE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES - GROUPE 450 427 +5,4% +5,2% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 3,08 2,91 +5.8%

La ligne intitulée « Résultat net des activités poursuivies » reflète la présence d'activités non poursuivies au cours de l'exercice 2024. Aucune contribution des activités non poursuivies au cours de l'exercice 2025.

(1) TEI calculé sur la base d'un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 537 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025 et de 595 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024.

(2) Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s'élève à 5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025 et à 4 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024.

1.1.2 Chiffre d’affaires

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE





CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 5 977 5 756 +3,5% -0,6% +1,0% +3,8% Europe 4 336 4 254 +2,1% -0,8% +0,7% +1,9% Reste du Monde 2 162 2 091 +6,6% +1,5% -4,7% +3,4% TOTAL 12 475 12 101 +3,5% -0,3% -0,1% +3,1%



Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2025 s'élève à 12,5 milliards d'euros, en hausse de +3,1% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,1% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%. En conséquence, la croissance interne du 1er semestre de l'exercice 2025 est de +3,5%.

La croissance interne du 1er semestre de l'exercice 2025 est portée par les services de restauration, qui progressent de +4,5%, tandis que celle des services de Facilities Management atteint +1,7%.

Une partie de la croissance interne est portée par la hausse des prix, qui évolue désormais autour de 3% au cours du semestre. Le solde reflète la contribution des nouvelles signatures et de la croissance des volumes.

Le développement net est de 1,2% à la fin du mois de février (sur 12 mois glissants) avec :

une fidélisation clients de 93,9% (sur 12 mois glissants), reflétant la moindre performance du second semestre l'an passé ;

un développement commercial de 7,3% (sur 12 mois glissants), dans la fourchette de 7 à 8% attendue pour l'année ;

1 milliard d'euros de nouveaux contrats signés au cours du 1er semestre de l'exercice 2025, incluant les ventes de services additionnels sur sites existants.



Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTÉE (1) Entreprises & Administrations 1 488 1 470 +6,5% Sodexo Live! 788 676 +15,5% Santé & Seniors 1 783 1 687 +2,5% Éducation 1 918 1 923 -1,9% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 5 977 5 756 +3,5%

(1) Au cours du 1er semestre de l'exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires s'établit à 6 milliards d'euros au 1er semestre de l'exercice 2025, soit une croissance interne de +3,5%.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne atteint +6,5%, portée par une forte croissance des services de restauration, soutenue par le retour continu dans les bureaux, les ventes de services additionnels ainsi que les hausses de prix. Alors que le 1er trimestre a bénéficié d'une forte contribution nette des nouveaux contrats, celle-ci ralentit au 2e trimestre en raison de certaines démobilisations de contrats, notamment l'impact de la perte l'an passé d'un important contrat mondial de services FM.

Sodexo Live! enregistre une croissance interne de +15,5%, portée par une forte activité au 1er trimestre dans les centres de conférence, les stades, les arenas et les salons des compagnies aériennes. La croissance ralentit au 2e trimestre en raison du calendrier des événements et d'une base de comparaison plus élevée l'an passé.

La croissance interne en Santé & Seniors s'élève à +2,5%, portée par une solide performance en Santé au 1er trimestre, soutenue par les hausses de prix, la croissance des volumes et des ventes de services additionnels sur sites existants. Cependant, la croissance ralentit au 2e trimestre en raison d'une base de comparaison plus élevée provenant notamment d'un important contrat démarré l'an passé.

La croissance interne du chiffre d'affaires en Éducation est de -1,9%, toujours impactée par une contribution nette négative des nouvelles signatures et par une baisse des volumes liée à des conditions météorologiques défavorables, à un nombre de jours ouvrés réduit et à des fermetures d'écoles lors des élections au 1er trimestre. Ces impacts sont partiellement compensés par les hausses de prix.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTEE(1) Entreprises & Administrations 2 390 2 356 +0,8% Sodexo Live! 319 324 -2,8% Santé & Seniors 979 950 +6,3% Éducation 648 624 +3,3% TOTAL EUROPE 4 336 4 254 +2,1%

(1) Au cours du 1er semestre de l'exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.



En Europe, au 1er semestre de l’exercice 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 4,3 milliards d'euros, soit une croissance interne de +2,1%.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne est de +0,8%, soutenue par les révisions de prix et de nouvelles ouvertures. Cependant, la réduction de l'activité, la fermeture de certains sites et la baisse des projets ponctuels en Hard FM atténuent la croissance.

La croissance interne de Sodexo Live! est négative, à -2,8%, en raison d'une base de comparaison élevée du fait de la Coupe du monde de Rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux Paralympiques en début d'exercice. Hors cet impact, la croissance interne sous-jacente s'établit à +1,6%, portée par des volumes plus élevés dans les salons d'aéroport et les stades au Royaume-Uni, compensés par une activité touristique plus faible en France suite aux Jeux olympiques et à des conditions météorologiques défavorables.

La croissance interne en Santé & Seniors s'établit à +6,3%, portée par la croissance des volumes, les révisions de prix et la contribution de nouvelles signatures en France et en Belgique.

En Éducation, la croissance interne du chiffre d'affaires atteint +3,3%, reflétant l'impact positif des révisions de prix, partiellement compensé par la sortie l'an passé de certains contrats insuffisamment performants et une activité réduite notamment en France.





Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 CROISSANCE INTERNE AJUSTEE(1) Entreprises & Administrations 1 863 1 820 +5,6% Sodexo Live! 26 22 +19,0% Santé & Seniors 173 170 +14,0% Éducation 100 79 +12,3% TOTAL RESTE DU MONDE 2 162 2 091 +6,6%

(1) Au cours du 1er semestre de l'exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d'affaires de la zone Reste du Monde au 1er semestre de l'exercice 2025 s'élève à 2,2 milliards d'euros, en croissance interne de +6,6%.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne s'élève à +5,6%. La croissance reste particulièrement forte en Inde, portée par de nouvelles signatures et des volumes accrus sur les sites existants, et en Australie, portée par des volumes supplémentaires et un développement robuste. Au Brésil, la croissance est alimentée par des hausses de volumes, tandis que le Chili et le Pérou sont impactés par des pertes de sites l'an passé. En Chine, l'activité se redresse progressivement malgré l'environnement qui reste difficile.

La croissance interne de Sodexo Live! s'établit à +19,0% (essentiellement dans les salons des compagnies aériennes), bénéficiant de l'ouverture de nouveaux salons et d'un trafic soutenu de passagers.

La croissance interne en Santé & Seniors est de +14,0%, avec une forte croissance en Inde et au Chili.

La croissance interne en Éducation s'élève à +12,3%, alimentée par des volumes accrus et des montées en puissance sur les sites existants au Brésil et en Inde.

1.1.3 Résultat d’exploitation

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION S1 2025 VARIATION VARIATION (HORS EFFET DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION S1 2025 VARIATION

DE MARGE VARIATION

DE MARGE

(HORS EFFET

DE CHANGE) Amérique du Nord 422 +6,8% +5,6% 7,1% +20 bps +10 bps Europe 186 +3,3% +3,3% 4,3% +10 bps +10 bps Reste du Monde 85 +6,3% +12,7% 3,9% +10 bps +20 bps Frais de siège (42) -2,3% -2,3% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 651 +6,4% +6,4% 5,2% +10 bps +10 bps



Le résultat d'exploitation du 1er semestre de l'exercice 2025 s'élève à 651 millions d'euros, en hausse de +6,4%.

La marge d'exploitation augmente de +10 points de base, à 5,2%, en progrès dans les trois zones.

La performance par zone se présente comme suit :

En Amérique du Nord , le résultat d'exploitation progresse de +6,8%, soit +5,6% hors effet de change, et la marge d'exploitation affiche une augmentation de +20 points de base à 7,1%, alimentée par l'effet de levier opérationnel, une meilleure efficacité dans la gestion des achats et un strict contrôle des frais généraux.

, le résultat d'exploitation progresse de +6,8%, soit +5,6% hors effet de change, et la marge d'exploitation affiche une augmentation de +20 points de base à 7,1%, alimentée par l'effet de levier opérationnel, une meilleure efficacité dans la gestion des achats et un strict contrôle des frais généraux. En Europe , le résultat d'exploitation augmente de +3,3% et la marge d'exploitation augmente de +10 points de base à 4,3% grâce à des améliorations opérationnelles et à des révisions de prix.

, le résultat d'exploitation augmente de +3,3% et la marge d'exploitation augmente de +10 points de base à 4,3% grâce à des améliorations opérationnelles et à des révisions de prix. Dans le Reste du Monde, le résultat d'exploitation enregistre une hausse de +6,3%, soit +12,7% hors effet de change, et la marge d'exploitation augmente de +10 points de base à 3,9%. Cette amélioration est portée par une meilleure marge en Australie et en Chine, atténuée par quelques difficultés opérationnelles en Amérique latine.

1.1.4 Résultat net

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 RÉSULTAT D’EXPLOITATION 651 612 Impact net des changements de périmètre (5) 83 Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (41) (15) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (17) (17) Autres (8) (21) TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (71) 30 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 580 642 Résultat financier (40) (46) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 537 595 Charge d'impôt (105) (99) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES - PART DU GROUPE 434 496 RÉSULTAT NET AJUSTE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES - PART DU GROUPE 450 427



Les Autres produits et charges opérationnels s'établissent à -71 millions d'euros, principalement en raison de charges de restructuration et d'amortissement des actifs liés aux acquisitions. Le résultat positif de l'année précédente incluait un gain provenant de la cession de l'activité d'Aide à domicile.

Le Résultat opérationnel s'établit donc à 580 millions d'euros contre 642 millions d'euros sur le 1er semestre de l'exercice 2024.

Le résultat financier du 1er semestre de l'exercice 2025 est en baisse de 6 millions d'euros et s'élève à -40 millions d'euros, bénéficiant de taux inférieurs sur la dette variable en dollars américains et de l'effet année pleine du remboursement d'emprunts obligataires au cours de l'année précédente.

Le taux effectif d’impôt pour le 1er semestre de l’exercice 2025 est de 19,5%, principalement impacté par la mise à jour du risque associé au contrôle fiscal de Sodexo S.A. suite à la fin des procédures intervenues au cours de la période. En comparaison, le taux d’impôt effectif du 1er semestre 2024 s’établissait à 16,6%, en raison de la plus-value non imposable sur la cession des activités d’Aide à domicile et de l’utilisation de déficits fiscaux précédemment non activés en France.

Le résultat net au 1er semestre de l'exercice 2025 est de -12,5% pour atteindre 434 millions d'euros, contre 496 millions d'euros pour le 1er semestre de l'exercice 2024. Le résultat net ajusté des Autres produits et charges opérationnels nets d'impôt s'élève à 450 millions d'euros, contre 427 millions d'euros pour la période précédente, soit une hausse de +5,4%.

1.1.5 Bénéfice par action

Le BPA du 1er semestre de l'exercice 2025 issu des activités poursuivies est de 2,98 euros, contre 3,39 euros pour le premier semestre de l'exercice 2024. Le nombre moyen pondéré d'actions pour l'exercice 2025 reste plus ou moins stable à 145 998 269 actions, contre 146 445 700 actions pour le premier semestre de l'exercice 2024.

Le BPA ajusté s'élève à 3,08 euros, en hausse de +5,8% par rapport à 2,91 euros pour l'exercice précédent.

1.2 Situation financière consolidée

1.2.1 Flux de trésorerie

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Autofinancement (1) 600 739 Variation du BFR (491) (513) Paiement de loyers IFRS 16 (87) (82) Investissements opérationnels nets (y compris nouveaux investissements clients) (256) (246) Liquidités générées par les opérations (LGO) (2) (234) (102) Acquisitions nettes de cessions (72) 100 Programme de rachat d’actions (61) (26) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. (388) (456) Autres variations (dont actifs financiers, acquisitions, change) (60) 50 (Augmentation)/réduction de l’endettement net (815) (434)

(1) La différence avec l'Autofinancement tel que présenté dans le Tableau de flux de trésorerie consolidé (section 2.1.4) provient des Nouveaux investissements clients, présentés dans ce tableau au sein des Investissements opérationnels nets, alors qu'ils sont inclus dans l'Autofinancement dans le tableau des flux de trésorerie, au sein de la ligne « Paiement des nouveaux investissements clients ».

(2) Le Groupe ne considère pas que le traitement comptable introduit par IFRS 16 modifie la nature de ses contrats de location. Par conséquent, pour s'assurer que les mesures de performance du Groupe continuent de refléter au mieux ses performances opérationnelles, le Groupe considère les remboursements de dettes de location comme des éléments opérationnels ayant un impact sur les liquidités générées par les opérations qui intègrent tous les paiements de loyers (fixes ou variables). Dans un souci de cohérence, les dettes locatives ne sont pas incluses dans l'endettement net (mais traitées comme des éléments opérationnels).



Les liquidités générées par les opérations s'établissent à -234 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 2025, contre -102 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Au 1er semestre de l'exercice 2025, l'autofinancement s'élève à 600 millions d'euros, contre 739 millions d'euros au cours de la période précédente, principalement dû au paiement exceptionnel d'impôt suite à la finalisation d'un contrôle fiscal en France. La variation du besoin en fonds de roulement au 1er semestre est négative à -491 millions d'euros, du fait de la saisonnalité, en amélioration par rapport aux -513 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 2024.

Les investissements opérationnels nets, y compris les nouveaux investissements clients, sont en légère hausse à 256 millions d'euros, ou 2,1% du chiffre d'affaires.

Les acquisitions nettes de cessions s'élèvent à 72 millions d'euros, principalement liés à l'acquisition de CRH Catering.

Le paiement des dividendes de l'exercice 2025 s'élève à 388 millions d'euros, contre 456 millions d'euros l'an passé, qui a été fait avant le spin-off de Pluxee.

En tenant compte des Autres variations, l'endettement net consolidé augmente de 815 millions d'euros au cours du 1er semestre pour atteindre 3 416 millions d'euros au 28 février 2025.

1.2.2 Acquisitions et cessions au cours de la période

Le 1er semestre de l'exercice 2025 est marqué par l'acquisition de CRH Catering le 1er janvier 2025.

Les autres variations de périmètre au cours du 1er semestre 2025 comprennent :

la cession de Denali, un fournisseur de services de Facilities Management et de sécurité en Amérique du Nord en septembre 2024 ;

la poursuite de la rationalisation du portefeuille avec la déconsolidation de quelques activités dans la région Afrique et Moyen-Orient.

Les acquisitions nettes des cessions s'élèvent à 72 millions d'euros.

1.2.3 États financiers résumés au 28 février 2025

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 (en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 Actif non courant 9 151 8 627 Capitaux propres 3 999 3 782 Actif courant hors trésorerie 4 758 4 233 Participation ne donnant pas le contrôle 21 16 Passif non courant 5 565 5 304 Trésorerie et équivalents 1 423 2 137 Passif courant 5 750 5 914 Actifs détenus en vue de la vente 5 27 Passifs détenus en vue de la vente 2 8 TOTAL ACTIF 15 337 15 024 TOTAL PASSIF 15 337 15 024

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 AU 29 FEVRIER 2024 Endettement 4 836 4 734 4 797 Endettement net 3 416 2 600 3 352 Taux d’endettement net 85% 68% 76% Ratio d’endettement net (Dette Nette/EBITDA 2,3x 1,7x 2,3x

Au 28 février 2025, l'endettement net s'élève à 3 416 millions d'euros, contre 2 600 millions d'euros à la fin de l'exercice 2024, reflétant la saisonnalité habituelle des flux de trésorerie avec paiement des dividendes et besoins en fonds de roulement au 1er semestre. Compte tenu de l'augmentation de 6% de l'EBITDA sur 12 mois glissants, le ratio d'endettement net sur EBITDA s'élève à 2,3x, en hausse de 0,6x depuis la fin de l'exercice et au même niveau qu'à la fin du 1er semestre de l'exercice 2024.

À la fin du 1er semestre de l'exercice 2025, le taux d'intérêt moyen des obligations était de 1,8%, au même niveau que fin août 2024.

Au 28 février 2025, la dette brute du Groupe d'un montant de 4 836 millions d'euros est libellée en euros à hauteur de 69%, en U.S. dollars à hauteur de 25% et en livres sterling à hauteur de 6%, avec une échéance moyenne de 2,8 ans, 94% à taux fixes et 100% sans aucun covenant financier.

La trésorerie opérationnelle représente un total de 1 420 millions d'euros.

À la fin du 1er semestre de l'exercice 2025, le Groupe dispose de lignes de crédit non utilisées s'élevant au total à 1,75 milliard d'euros, avec une maturité de 5 ans, ayant été renouvelées en août 2024.

1.2.4 Perspectives actualisées pour l'exercice 2025

Les perspectives financières pour l'exercice 2025 ont été actualisées dans un communiqué de presse publié le 20 mars 2025.

Une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3% et +4% (contre +5,5% à +6,5% précédemment)

La tendance sous-jacente devrait être entre +3,5% et +4,5%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024.

La tendance sous-jacente devrait être entre +3,5% et +4,5%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024. Une hausse de la marge d'exploitation de +10 à +20 points de base, à taux constants (contre +30 à +40 points de base précédemment).

L'ajustement des perspectives de croissance interne du chiffre d'affaires sur l'année est essentiellement liée à la croissance des volumes plus faible qu'attendue en Éducation en Amérique du Nord au cours du premier semestre, qui devrait se poursuivre. En complément, en Amérique du Nord, le report de l'ouverture de certains contrats, en particulier en Santé, et la performance commerciale modérée au premier semestre impactent les prévisions de la contribution du développement net à la croissance du second semestre.

De même, la révision des perspectives pour la marge d'exploitation reflète principalement l'impact sur l'année de la moindre croissance du chiffre d'affaires.

1.2.5 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n'a eu lieu depuis la clôture.

1.2.6 Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1 € = TAUX MOYEN

S1 2025 TAUX MOYEN

S1 2024 TAUX MOYEN

S1 2025 VS. S1 2024 TAUX DE CLÔTURE AU 28/02/2025 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2024 TAUX DE CLÔTURE 28/02/2025 VS. 31/08/2024 Dollar US 1,070 1,082 +1,1% 1,041 1,109 +6,5% Livre sterling 0,834 0,864 +3,6% 0,826 0,841 +1,8% Real brésilien 6,240 5,364 -14,0% 6,071 6,216 +2,4%



L'effet de change négatif de -0,1% pour le 1er semestre de l'exercice 2025 est principalement dû à la dépréciation du réal brésilien depuis mai 2024, atténué par l'appréciation de la livre sterling et du dollar américain.

Les devises les plus significatives dans le chiffre d'affaires et dans le résultat d'exploitation sont :

S1 EXERCICE 2025 % DU CHIFFRE

D’AFFAIRES % DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dollar US 46% 67% Euro 22% 4% Livre sterling 8% 8% Real brésilien 4% 4%



L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

1.2.7 Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Ratios Financiers

S1 2025 S1 2024 Taux d’endettement net

Dettes financières (a) – trésorerie opérationnelle (b) 85%

76%

Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d’endettement net

Dettes financières (a) – trésorerie opérationnelle (b) 2,3x

2,3x

EBITDA (ajusté) sur 12 mois glissants (c)

Réconciliation des ratios financiers

S1 2025 S1 2024 (a) Dettes financières











Emprunts et dettes financières non courants 4 091 4 748 + Emprunts et dettes financières courants 748 52 - Instruments financiers dérivés à l’actif (3) (3) DETTES FINANCIÈRES 4 836 4 797 (b) Trésorerie opérationnelle







Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 423 1 454 - Découverts bancaires (3) (9) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE 1 420 1 445 (c) EBITDA (ajusté) (1) sur 12 mois glissants



















Résultat d’exploitation (DMG) 1 149 1 043 '+ Dépréciations et amortissements (DMG) 432 431 + Étalement des Investissements clients (DMG) 126 150 '- Loyers payés (DMG) (193) (197) EBITDA (AJUSTÉ) SUR 12 MOIS GLISSANTS 1 514 1 428

(1) Par souci de simplification, le terme EBITDA est utilisé en référence à l'EBITDA ajusté.

Note : l'EBITDA sur 12 mois glissants incluant les loyers payés s'élève à 1 707 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2025, contre 1 625 millions d'euros pour le premier semestre 2024.

Liquidités générées par les opérations

Veuillez vous reporter à la section 1.2 Situation financière du Groupe.

Croissance hors effet de change

L'effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent aux montants de l'exercice en cours, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l'impact est important.

Pour la Turquie, bien qu'en hyperinflation, les taux de change moyens de l'exercice précédent sont utilisés en raison de l'absence de matérialité.

Endettement net

L'endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date de clôture, diminués de la trésorerie opérationnelle.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l'augmentation du chiffre d'affaires d'une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d'affaires publié de la même période de l'exercice précédent, calculée au taux de change de l'exercice précédent et en excluant l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d'activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au premier anniversaire de l'acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté est défini comme le résultat net excluant les éléments significatifs inhabituels et/ou peu fréquents de l'exercice et représente la quote-part de revenu du Groupe, exclusion faite des autres produits et charges opérationnels après impôt, ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans les charges financières nettes et dans l'impôt sur les résultats, le cas échéant.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé, par le nombre moyen d'actions.

Marge d'exploitation

La marge d'exploitation correspond au résultat d'exploitation, divisé par le chiffre d'affaires.

Marge d'exploitation à taux constant

La marge d'exploitation à taux constant correspond au résultat d'exploitation, divisé par le chiffre d'affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l'exercice 2025 au taux de l'exercice 2024, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation.

Retraitements inter-segments

Certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments, avec des impacts principalement en Amérique du Nord entre Santé & Seniors et Entreprises & Administrations.

Le chiffre d'affaires retraité par segment pour l'exercice 2024 est le suivant :

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)



Exercice 2024 T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Amérique du Nord 11 111 11 111 3 030 3 030 2 726 2 726 2 904 2 904 2 451 2 451 Entreprises & Administrations 3 036 2 904 1 081 703 1 065 701 780 743 786 757 Sodexo Live! (1) 1 428 1 428 — 346 — 330 388 388 364 364 Santé & Séniors 3 411 3 522 849 875 838 867 869 900 855 880 Éducation 3 236 3 257 1 100 1 106 823 828 867 873 446 450 Europe 8 448 8 448 2 196 2 196 2 058 2 058 2 096 2 096 2 098 2 098 Entreprises & Administrations 4 681 4 676 1 377 1 184 1 303 1 170 1 179 1 178 1 146 1 144 Sodexo Live! (1) 750 750 — 192 — 132 137 137 289 289 Santé & Séniors 1 885 1 890 490 491 460 461 466 467 469 471 Éducation 1 132 1 132 329 329 295 295 314 314 194 194 Reste du Monde 4 239 4 239 1 061 1 061 1 030 1 030 1 074 1 074 1 074 1 074 Entreprises & Administrations 3 694 3 694 927 917 915 903 932 932 942 942 Sodexo Live! (1) 46 46 — 10 — 12 12 12 12 12 Santé & Séniors 337 337 91 91 79 79 82 82 85 85 Éducation 162 162 43 43 36 36 48 48 35 35 Sodexo 23 798 23 798 6 287 6 287 5 814 5 814 6 074 6 074 5 623 5 623

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.





2. Informations consolidées résumées du 1er semestre de l’exercice 2025

2.1 Comptes consolidés semestriels résumés

2.1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) NOTES 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 Chiffre d’affaires 4.1 12 475 12 101 Coût des ventes 4.2 (10 952) (10 626) Marge brute 1 523 1 475 Charges administratives et commerciales 4.2 (875) (864) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe 3 1 Résultat d’exploitation 4.1 651 612 Autres produits opérationnels 4.2 10 83 Autres charges opérationnelles 4.2 (81) (53) Résultat opérationnel 580 642 Produits financiers 8.1 36 50 Charges financières 8.1 (76) (96) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence 4 3 Résultat avant impôt 544 599 Impôt sur les résultats 9.1 (105) (99) Résultat net des activités poursuivies 439 500 Résultat net des activités non poursuivies — (568) Résultat net 439 (68) Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 5 6 Résultat net des activités poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 5 4 Résultat net des activités non poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2 PART REVENANT AU GROUPE 434 (74) Résultat net des activités poursuivies - Part revenant au Groupe 434 496 Résultat net des activités non poursuivies - Part revenant au Groupe — (570) Résultat net part du Groupe par action (en euros) 7.2 2,98 (0,50) Résultat net des activités poursuivies part du Groupe par action (en euros) 2,98 3,39 Résultat net des activités non poursuivies part du Groupe par action (en euros) — (3,89) Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) 7.2 2,94 (0,50) Résultat net des activités poursuivies part du Groupe dilué par action (en euros) 2,94 3,35 Résultat net des activités non poursuivies part du Groupe dilué par action (en euros) — (3,85)



2.1.2 État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 RÉSULTAT NET 439 (68) Autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat 208 502 Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture — — Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture transférée en résultat — — Écarts de conversion 209 (31) Écarts de conversion transférés en résultat (1) 533 Impôts sur les autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat — — Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises mises en équivalence, nets d’impôts — — Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 8 12 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 5 (12) Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments du résultat global 4 22 Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (1) 2 TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL APRÈS IMPÔTS 216 514 RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 655 474 RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES — (28) RÉSULTAT GLOBAL 655 446 Dont : Part revenant au Groupe 649 440 Résultat global des activités poursuivies - Part revenant au Groupe 649 469 Résultat global des activités non poursuivies - Part revenant au Groupe — (29) Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 6 6 Résultat global des activités poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 6 4 Résultat global des activités non poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle — 2



2.1.3 État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d’euros) NOTES AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 Écarts d’acquisition 3 5 816 5 564 Immobilisations incorporelles 483 436 Immobilisations corporelles 596 552 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 702 673 Investissements clients 773 712 Participations dans les entreprises mises en équivalence 78 71 Actifs financiers non courants 380 358 Autres actifs non courants 73 62 Impôts différés actifs 250 199 ACTIFS NON COURANTS 9 151 8 627 Actifs financiers courants 55 61 Stocks 336 322 Créances d’impôt sur les résultats 114 148 Clients et autres actifs d'exploitation courants 4.3 4 253 3 702 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.2 1 423 2 137 Actifs détenus en vue de la vente 5 27 ACTIFS COURANTS 6 186 6 397 TOTAL DE L’ACTIF 15 337 15 024



Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) NOTES AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 Capital 590 590 Primes d’émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 3 161 2 944 CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE 3 999 3 782 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 21 16 CAPITAUX PROPRES 7 4 020 3 798 Emprunts et dettes financières non courants 8.3 4 091 4 011 Dettes locatives non courantes 609 581 Avantages au personnel 283 274 Autres passifs non courants 4.3 234 181 Provisions non courantes 6.1 101 108 Impôts différés passifs 247 149 PASSIFS NON COURANTS 5 565 5 304 Découverts bancaires 8.2 3 3 Emprunts et dettes financières courants 8.3 748 725 Dettes locatives courantes 155 147 Dettes d’impôt sur les résultats 86 325 Provisions courantes 6.1 51 66 Fournisseurs et autres dettes 4.3 4 707 4 648 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 2 8 PASSIFS COURANTS 5 752 5 922 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 15 337 15 024



2.1.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) NOTES 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 Résultat opérationnel 580 642 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (1) 233 235 Paiement de nouveaux investissements clients durant la période (2) (103) (80) Étalement des investissements clients sur la période (2) 67 75 Provisions (25) (18) Plus ou moins-values de cessions et de dilutions 7 (74) Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 15 16 Produits des participations dans les entreprises mises en équivalence 3 2 Intérêts payés (3) (33) (70) Intérêts reçus (3) 33 53 Intérêts payés relatifs aux dettes locatives (12) (11) Impôts payés (268) (111) Autofinancement 497 659 Variation des stocks 1 3 Variation des clients et autres actifs d'exploitation courants (437) (543) Variation des fournisseurs et autres dettes (55) 27 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (491) (513) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies 6 146 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles non poursuivies — 172 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 6 318 Acquisitions d’immobilisations (164) (181) Cessions d’immobilisations 11 15 Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence 17 3 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise (83) (54) Cessions de filiales, nettes de la trésorerie cédée 11 148 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies (208) (69) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement non poursuivies — (1 740) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (208) (1 809) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. 7.1 (388) (456) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (2) (1) Achats d’actions propres 7.1 (61) (26) Cessions nettes d'actions propres 7.1 (1) (2) Variation des participations ne donnant pas le contrôle — — Émissions d’emprunts et dettes financières 8.3 209 326 Remboursements d’emprunts et dettes financières 8.3 (226) (1 133) Remboursements des dettes locatives (87) (82) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies (556) (1 374) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement non poursuivies — 1 065 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (556) (309) INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES 44 15 Incidences des différences de changes et autres des activités poursuivies 44 41 Incidences des différences de changes et autres des activités non poursuivies — (26) VARIATION DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE (714) (1 785) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE 2 134 3 230 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période provenant des activités poursuivies 2 134 2 025 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période provenant des activités non poursuivies — 1 205 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 8.2 1 420 1 445 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période provenant des activités poursuivies 1 420 1 445 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période provenant des activités non poursuivies — —

(1) Dont amortissement des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 90 millions d’euros comptabilisés au 1er semestre 2025 en application de la norme IFRS 16 (91 millions d’euros comptabilisés au 1er semestre 2024).

(2) Depuis le 1er semestre 2025, les paiements de nouveaux investissements clients et les amortissements des investissements clients sont présentés séparément. Auparavant, ils étaient présentés dans la ligne « Variation des investissements clients ». Ce changement de présentation a été reflété dans l'information comparative du 1er semestre 2024.

(3) Depuis le 1er semestre 2025, les intérêts reçus et les intérêts payés sont présentés séparément. Auparavant, ils étaient présentés dans la ligne « Intérêts payés nets ». Ce changement de présentation a été reflété dans l'information comparative du 1er semestre 2024.

2.1.5 Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)

NOMBRE D’ACTIONS

CAPITAL

PRIMES D’ÉMISSION

RÉSERVES ET RÉSULTAT

ÉCARTS DE CONVERSION

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 7.1 Capitaux propres

au 31 AOÛT 2024 147 454 887 590 248 3 342 (399) 3 782 16 3 798 Résultat net 434 434 5 439 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 8 207 215 1 216 Résultat global 442 207 649 6 655 Dividendes versés (388) (388) (1) (389) Actions propres (62) (62) (62) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 18 18 18 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle — — — — Autres variations — — — — CAPITAUX PROPRES

AU 28 FÉVRIER 2025 147 454 887 590 248 3 352 (192) 3 999 21 4 020

(en millions d’euros)

NOMBRE D’ACTIONS

CAPITAL

PRIMES D’ÉMISSION

RÉSERVES ET RÉSULTAT

ÉCARTS DE CONVERSION

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 7.1 Capitaux propres

au 31 AOÛT 2023 147 454 887 590 248 4 514 (811) 4 542 12 4 554 Résultat net (74) (74) 6 (68) Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 12 502 514 — 514 Résultat global (62) 502 440 6 446 Dividendes versés (456) (456) (1) (457) Distribution de titres Pluxee (96) (96) (7) (103) Actions propres (28) (28) (28) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 18 18 18 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle (7) (7) (1) (8) Autres variations 1 — 8 8 CAPITAUX PROPRES

AU 29 FÉVRIER 2024 147 454 887 590 248 3 884 (309) 4 413 17 4 430



2.2 Annexe aux comptes consolidés résumés

Sodexo est une Société Anonyme immatriculée en France dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux. Sodexo offre une large gamme de services répondant aux besoins quotidien e ses clients, au sein de son activité Services sur Site, regroupant les services de restauration et de Facilities Management.

Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe Sodexo pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 avril 2025.

Les chiffres figurant dans les tableaux ont été préparés en milliers d’euros et sont présentés arrondis en millions d’euros (sauf indication contraire).

NOTE 1. FAITS MARQUANTS

1.1 Acquisition de CRH Catering (convenience)

Sodexo poursuit la transformation de son modèle de restauration avec l'acquisition de CRH Catering, acteur de premier plan dans le secteur du convenience qui est l'un des principaux opérateurs indépendants des états du centre du littoral atlantique des États-Unis. Grâce à cette acquisition, Sodexo étend sa présence sur la côte Est et élargit son offre multicanale avec des services additionnels de micro-marchés, de distribution automatique, de vente de café et de produits frais et de restauration sur site.

Cette acquisition, annoncée le 12 novembre 2024, a été finalisée le 1er janvier 2025.

Sur la base d'une évaluation préliminaire des actifs acquis et des passifs repris à la date d'acquisition, ce regroupement d'entreprises s'est traduit par la comptabilisation d’un goodwill provisoire de 53 millions de dollars US au 28 février 2025, soit 51 millions d'euros à la date d'acquisition.

NOTE 2. BASES DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS

2.1 Principes comptables

2.1.1 Principes généraux

Les comptes consolidés semestriels résumés de Sodexo, clos le 28 février 2025, ont été établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle que publiée par l’IASB et adoptée dans l’Union Européenne. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du Groupe Sodexo pour l’exercice clos le 31 août 2024. Les principes et méthodes comptables appliqués par le Groupe dans les comptes consolidés semestriels résumés au 28 février 2025 sont identiques à ceux utilisés dans les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 août 2024, sous réserve des spécificités de la norme IAS 34 (cf. note 2.2).

Les textes d'application obligatoire au 1er septembre 2024 n'ont pas eu d'incidence sur les comptes consolidés semestriels résumés.

Le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des textes dont l’application n’est pas obligatoire pour l’exercice 2025.

Les amendements à IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères : absence de convertibilité », d'application obligatoire au 1er septembre 2025 pour le Groupe, ne devraient pas avoir d'incidence significative sur les comptes consolidés.

Par ailleurs, concernant les amendements et les normes non encore applicables dont la date d’application définie par l’IASB est à compter du 1er janvier 2026 ou après, l’analyse des incidences de leur application sur les comptes consolidés du Groupe est en cours, notamment celle de la norme IFRS 18 « Présentation des états financiers et informations à fournir » (entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2027, sous réserve de son adoption par l’Union européenne).

2.2 Particularités de l'établissement des comptes intermédiaires

Impôt sur les résultats

Pour les comptes consolidés semestriels résumés, la charge d’impôt (courante et différée) est calculée pour chaque entité fiscale en appliquant au résultat comptable de la période le taux d’impôt moyen annuel estimé pour l’année fiscale en cours, éventuellement ajustée des effets d’impôts liés à des événements particuliers du semestre. La charge ainsi calculée est enregistrée en contrepartie des postes d’impôts différés et impôts courants conformément à IAS12. La Société a pris en compte dans l'estimation de sa charge d'impôt semestrielle la part de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés qui se rapporte au résultat du premier semestre 2025.

Avantages post emploi et autres avantages à long terme au personnel

Les charges liées aux avantages post-emploi et autres avantages à long terme au personnel sont estimées à la moitié de la charge annuelle calculée sur la base des données au 31 août 2024. En cas d’évolutions significatives des hypothèses sur le semestre ou d’impacts ponctuels (taux d’actualisation, législation en vigueur...), les projections sont mises à jour afin d’en tenir compte.

2.3 Recours à des estimations

Pour préparer les comptes consolidés semestriels résumés, des estimations et des hypothèses ont été faites par la Direction du Groupe et ses filiales ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des comptes consolidés semestriels résumés et les montants présentés au titre des produits et des charges de la période.

Ces estimations et appréciations sont effectuées de façon continue sur la base de l’expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables au regard de la situation existante au 28 février 2025 et qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif.

Les montants définitifs pourraient différer de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes.

Les éléments significatifs pouvant faire l’objet de telles estimations et hypothèses sont identiques à ceux décrits dans les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2024 (valorisation des actifs courants et non courants ; appréciation de la recouvrabilité des impôts différés actifs ; valorisation des actifs financiers évalués à juste valeur ; provisions, y compris concernant les positions fiscales incertaines, et litiges ; appréciation de la durée de location pour l’évaluation des dettes locatives et des droits d’utilisation ; actifs et passifs des régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies et paiements fondés sur des actions).

NOTE 3. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Écarts d'acquisition

La variation des écarts d’acquisition au cours du premier semestre 2025 se présente de la façon suivante :

(en millions d’euros) AU 1er SEPTEMBRE 2024 AUGMENTATIONS DE LA PERIODE (1) DIMINUTIONS DE LA PERIODE (2) PERTES

DE VALEUR RECLASSEMENTS ÉCARTS DE CONVERSION AU 28 FÉVRIER 2025 Amérique du Nord 2 404 52 — — — 147 2 602 France 515 — — — — — 514 Royaume-Uni & Irlande 683 — — — — 12 695 Europe continentale 781 — — — — 5 786 Europe 1 979 — — — — 17 1 995 Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique 648 — (2) — — 21 667 Amérique latine 345 — — — — 14 359 Brésil 188 — — — — 4 192 Reste du Monde 1 181 — (2) — — 39 1 218 TOTAL 5 564 52 (2) — — 204 5 816

(1) Au cours du 1er semestre 2025, de nouveaux écarts d’acquisition provisoires ont été constatés pour un montant total de 52 millions d’euros, correspondant principalement à l'acquisition de CRH Catering aux Etats-Unis, finalisée le 1er janvier 2025 (cf note 1.1). Le chiffre d'affaires de CRH Catering depuis sa date d'acquisition au 28 février 2025 est non significatif par rapport au chiffre d'affaires du Groupe du premier semestre 2025.

(2) Les diminutions opérées de la période correspondent principalement à l'ajustement du prix d'acquisition pour l'acquisition de l'année précédente de deux entités en Chine (Sodexo Catering Management Services Co., Ltd. et Shanghai Sodexo Food Technologies Service Co., Ltd.)

NOTE 4. INFORMATION SECTORIELLE ET AUTRES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

4.1 Information sectorielle et information sur le chiffre d’affaires

L'information sectorielle est établie sur la base des données de gestion interne telles qu'elles sont suivies par le Comité Exécutif du Groupe, principal décideur opérationnel.

Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation sont suivis par régions. Ces régions répondent à la définition de secteurs opérationnels selon IFRS 8.

Les secteurs opérationnels et regroupements de secteurs opérationnels présentés sont les suivants :

Amérique du Nord ;

Europe, qui regroupe les régions Europe continentale, France et Royaume-Uni & Irlande ;

Reste du Monde, regroupant les régions Asie‐Pacifique/Moyen‐Orient/Afrique, Amérique Latine (hors Brésil) et Brésil.

Les secteurs opérationnels ayant fait l’objet de regroupements réalisent des opérations similaires, tant par la nature des services rendus que par les processus et méthodes employés pour fournir ces services, et présentent des caractéristiques économiques communes, notamment des taux de marge relativement proches.

Les actifs et passifs sectoriels ne sont pas présentés, ces éléments ne faisant pas partie de la mesure de la performance de chaque secteur par le principal décideur opérationnel.

Aucun client du Groupe, ni aucun contrat, ne contribue à plus de 2% du chiffre d’affaires consolidé.

4.1.1 Information sectorielle

1ER SEMESTRE 2025

(en millions d’euros) AMÉRIQUE DU NORD EUROPE RESTE DU MONDE COÛTS DE SUPPORT CENTRAUX TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires 5 977 4 336 2 162 12 475 Entreprises & Administrations 1 488 2 390 1 863 5 741 Sodexo Live! 788 319 26 1 133 Santé & Seniors 1 783 979 173 2 935 Éducation 1 918 648 100 2 666 Résultat d’exploitation * 422 186 85 (42) 651

* Y compris la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels.

1ER SEMESTRE 2024

(en millions d’euros) AMÉRIQUE DU NORD EUROPE RESTE DU MONDE COÛTS DE SUPPORT

CENTRAUX TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires 5 756 4 254 2 091 12 101 Entreprises & Administrations 1 470 2 356 1 820 5 646 Sodexo Live! 676 324 22 1 022 Santé & Seniors 1 687 950 170 2 807 Éducation 1 923 624 79 2 626 Résultat d’exploitation * 395 180 80 (43) 612

* Y compris la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels.

4.1.2 Chiffre d'affaires par pays significatif

L’activité du Groupe est répartie sur 45 pays dont deux ayant un chiffre d’affaires représentant plus de 10% du chiffre d’affaires consolidé : la France (son pays d’immatriculation) et les États-Unis. Le chiffre d’affaires de ces pays est le suivant :

Si non visible, cette représentation visuelle est disponible dans le Rapport Financier des Résultats du 1er semestre de l’exercice 2025 de Sodexo à l’adresse suivante : https://www.sodexo.com/fr/investors/financial-results-and-publications/financial-results

4.1.3 Chiffre d'affaires par ligne de services

Le chiffre d’affaires par ligne de services se décompose comme suit :

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 Services de restauration 8 440 8 033 Services de Facilities Management 4 035 4 068 TOTAL GROUPE 12 475 12 101



4.2 Charges d’exploitation et autres charges et produits opérationnels

4.2.1 Charges opérationnelles par nature

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 Charges de personnel (5 941) (5 762) Salaires (4 714) (4 536) Autres charges de personnel(1) (1 227) (1 226) Achats consommables et variations de stocks (3 480) (3 385) Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location(2) (233) (235) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (234) (235) Dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 — Charges de loyers(3) (312) (273) Autres natures de charges(4) (1 932) (1 805) TOTAL CHARGES OPÉRATIONNELLES NETTES (11 898) (11 460) Dont autres charges et produits opérationnels (71) 30 TOTAL CHARGES OPÉRATIONNELLES NETTES hors autres produits et charges opérationnels(5) (11 827) (11 490)

(1) Les autres charges de personnel incluent principalement les charges sociales, les charges relatives aux plans à prestations définies et aux régimes de retraites à contribution définie, et aux actions attribuées gratuitement.

(2) Y compris la dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location comptabilisée en application de la norme IFRS 16 à hauteur de -90 millions d’euros (-91 millions d’euros sur le 1er semestre 2024).

(3) Correspond à la charge de loyers non prise en compte pour la détermination des dettes locatives (loyers relatifs aux contrats de courte durée et aux contrats portant sur des actifs de faible valeur, et part variable des paiements locatifs), essentiellement constituée des commissions basées sur des indicateurs de performance des sites exploités dans le cadre de contrats de concession. La hausse observée sur la période porte essentiellement sur la part variable de ces commissions.

(4) Les autres charges comprennent principalement les honoraires, les autres achats consommés, les frais de sous-traitance et frais de déplacements.

(5) Correspond à la somme des lignes «coûts des ventes» et «charges administratives et commerciales» du compte de résultat consolidé.



4.2.2 Autres charges et produits opérationnels

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 Gains liés à des changements de périmètre 10 83 Gains liés à la cession d’actifs non courants — — Gains liés aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi — — Autres — — AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS 10 83 Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation * (41) (15) Pertes liées à des changements de périmètre (15) — Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (17) (17) Coûts liés aux regroupements d'entreprises (1) (1) Pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi (1) (3) Pertes liées à la cession d’actifs non courants — — Autres (6) (17) AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES (81) (53) TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (71) 30

* Les coûts comptabilisés sur le 1er semestre 2025 correspondent principalement aux coûts de rationalisation des fonctions transversales, ainsi que des coûts liés aux projets de transformation.

4.3 Besoin en fonds de roulement

4.3.1 Créances clients et autres actifs d'exploitation courants

AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 (en millions d’euros) VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES Avances et acomptes versés sur commandes 14 — 14 15 — 15 Clients et comptes rattachés 3 722 (121) 3 601 3 260 (115) 3 145 Autres créances d’exploitation 437 (4) 433 366 (3) 363 Charges constatées d’avance 204 — 204 178 — 178 Créances diverses hors exploitation 1 — 1 1 — 1 CLIENTS ET AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION COURANTS 4 378 (125) 4 253 3 820 (118) 3 702



La répartition des créances clients et comptes rattachés au 28 février 2025 et au 31 août 2024 par maturité s’établit de la façon suivante :

(en millions d’euros)



AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES Terme échu depuis moins de 3 mois 410 (6) 404 441 (10) 431 Terme échu depuis plus de 3 mois

et moins de 6 mois 73 (17) 56 59 (11) 48 Terme échu depuis plus de 6 mois

et moins de 12 mois 53 (26) 27 49 (16) 33 Terme échu depuis plus de 12 mois 88 (46) 42 79 (58) 21 TOTAL DES CRÉANCES CLIENTS ÉCHUES 624 (95) 529 628 (95) 533 Total des créances non échues 3 098 (26) 3 072 2 632 (20) 2 612 TOTAL DES CRÉANCES CLIENTS 3 722 (121) 3 601 3 260 (115) 3 145



Au cours des périodes présentées, le Groupe n’a enregistré aucune évolution significative des impacts liés aux défaillances financières avérées de ses clients. Par ailleurs et compte tenu de la dispersion géographique et sectorielle du Groupe, il n’existe aucune concentration significative de risques portant sur les créances individuelles échues et non dépréciées.

4.3.2 Dettes fournisseurs et autres dettes

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 Dettes d’exploitation 137 124 Autres dettes hors exploitation 97 57 AUTRES PASSIFS NON COURANTS 234 181 Fournisseurs et comptes rattachés 2 733 2 612 Dettes sociales 1 136 1 189 Clients avances et acomptes reçus sur commandes 326 358 Dettes fiscales 219 212 Autres dettes d’exploitation 100 89 Produits constatés d’avance 152 131 Autres dettes hors exploitation 41 57 FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES 4 707 4 648 TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 4 941 4 829



Le montant des créances cédées par les fournisseurs de Sodexo au 28 février 2025 dans le cadre des programmes d’affacturage inversé est de 423 millions d’euros (418 millions d'euros au 29 février 2024 et 168 millions d’euros au 31 août 2024). Les dettes concernées sont maintenues au sein des dettes fournisseurs.

NOTE 5. DÉPRÉCIATION DES ACTIFS NON-COURANTS

Au cours du premier semestre 2025, le Groupe a procédé à une revue des indices de perte de valeur susceptibles d’entraîner une réduction de la valeur recouvrable de ses actifs corporels et incorporels.

En particulier, Sodexo a procédé à l’analyse des performances des secteurs opérationnels (niveau auquel les écarts d’acquisition sont suivis) par comparaison avec les estimations utilisées lors de la clôture annuelle de l’exercice 2024. Le Groupe a en outre procédé à l’analyse de l’évolution depuis le 31 août 2024 des principaux paramètres financiers (taux d’actualisation et taux de croissance à long-terme).

Le Groupe a mis à jour en mars 2025 ses perspectives financières pour l’exercice 2025, principalement en raison d’une croissance interne plus faible qu’attendue en Amérique du Nord. Compte tenu des résultats des tests de sensibilité effectués au 31 août 2024, cette mise à jour n’a pas d’incidence sur la valeur nette comptable de l’actif concerné au 28 février 2025.

La Direction du Groupe a conclu à l’absence d’éléments indiquant une baisse de la valeur recouvrable des secteurs opérationnels au 28 février 2025 par rapport au 31 août 2024. L'examen annuel de la valeur comptable des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles sera réalisé au cours du deuxième semestre de l’exercice 2025.

NOTE 6. PROVISIONS, LITIGES ET PASSIFS ÉVENTUELS

6.1 Provisions

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2024 DOTATIONS REPRISES AVEC UTILISATION REPRISES SANS UTILISATION ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE AU 28 FÉVRIER 2025 Provisions pour fin de contrats et contrats déficitaires 41 3 (5) (4) 1 — 36 Provisions pour litiges avec les salariés 45 3 (5) (3) 1 — 41 Provisions pour risques fiscaux etsociaux 20 1 — (3) (2) — 16 Provisions pour litiges clients/fournisseurs 16 1 (1) (2) — — 14 Provisions pour réorganisation 17 3 (7) — — — 13 Provisions pour capitaux propres négatifs * 6 — — — — — 6 Autres provisions 29 6 (9) (2) 2 — 26 TOTAL PROVISIONS 174 17 (27) (14) 2 — 152

* Participations dans des entreprises mises en équivalence dont la quote-part de situation nette est négative.

6.2 Litiges et passifs éventuels

LITIGES AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE BRÉSILIENNE

Au Brésil, une différence d’interprétation oppose Sodexo et ses principaux concurrents à l’administration fiscale sur la déductibilité des taxes PIS/COFINS sur certains achats qui sont effectués à un taux zéro. Plusieurs procédures sont en cours, soit à l’initiative de l’administration fiscale qui a notifié Sodexo do Brasil Comercial un redressement au titre des crédits reconnus en 2016 à hauteur de 10 millions d’euros (y compris pénalités et intérêts de retard), soit à l’initiative de la société qui a déposé plusieurs réclamations devant les tribunaux. L’une de ces procédures initiées par Sodexo do Brasil Comercial était suspendue, à l'initiative du juge, jusqu’à la décision de la Cour Suprême qui devait juger en droit le litige d'une autre société.

En février 2023, la Cour Suprême a publié sa décision qui est défavorable à la société concernée. Les juges ont, en substance, estimé que la loi ordinaire peut prévoir des limitations à l’utilisation des crédits PIS/COFINS, sous réserve que cette loi respecte tous les principes constitutionnels, en particulier l’égalité de traitement entre les contribuables et la libre concurrence.

Cette décision, qui ne doit pas être considérée comme automatiquement défavorable pour les cas individuels de chaque contribuable, n’a pas d’effet sur les recours introduits par Sodexo qui vont continuer à poursuivre leurs cours respectifs.

La société estime disposer d’arguments différents et suffisamment solides pour obtenir in fine gain de cause devant les tribunaux sur ce sujet. Après consultation de ses conseils, Sodexo considère que ses chances de succès dans ces procédures sont bonnes et qu'à ce jour, le risque d'une sortie de ressources associée aux crédits PIS/COFINS déduits depuis 2016 demeure non probable ; aucune provision n’a en conséquence été comptabilisée dans les comptes consolidés au 28 février 2025.

CONTENTIEUX AUPRÈS DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE EN FRANCE

Le 9 octobre 2015, la société Octoplus a saisi l’Autorité de la concurrence française d’une plainte concernant plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Sodexo Pass France (Pluxee France).

Le 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision défavorable aux émetteurs de titres-restaurant et infligé à la société Sodexo Pass France (devenue Pluxee France), solidairement avec la société Sodexo S.A., une sanction d’un montant total de 126 millions d’euros. Cette somme a été payée dans son intégralité par Sodexo Pass France (devenue Pluxee France) au cours des exercices précédents. Un actif a été constaté en contrepartie des sommes versées (126 millions d'euros) et reclassé en « Actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution » au 31 août 2023.

Sodexo a fait appel de la décision auprès de la Cour d'appel de Paris, et l'audience a eu lieu le 18 novembre 2021. Le 16 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation prononcée par l'Autorité de la Concurrence française. Contestant cette décision, Sodexo a ensuite formé un pourvoi en cassation. Dans le cadre de ce pourvoi, Sodexo a été autorisé à s’inscrire en faux contre cet arrêt devant la Cour d’appel de Versailles, qui par un arrêt du 28 janvier 2025 a déclaré faux l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à la Cour de cassation et l’examen du pourvoi par la Cour de cassation est en cours. L’examen du pourvoi devrait conduire la Cour de cassation à annuler l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 et à renvoyer Sodexo devant la Cour d’appel de Paris autrement composée, afin qu’il soit statué sur leurs recours en annulation et en réformation dirigés contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019.

Pour rappel, la société Pluxee France a enregistré au cours du premier semestre 2024, une dotation aux provisions de 126 millions d'euros reclassée sur la ligne « Résultat net des activités non poursuivies » du compte de résultat consolidé au 29 février 2024.

L'accord de séparation conclu dans le cadre du spin-off de Pluxee comprend un engagement de Pluxee à indemniser Sodexo de toute responsabilité ou dommage lié au litige ci-dessus.

CONTRÔLE FISCAL FRANCE

Une proposition de rectification concernant les exercices 2016, 2017 et 2018 a été reçue en décembre 2021 par Sodexo S.A. Une autre proposition de rectification a été émise par l’administration fiscale française en décembre 2022 sur les exercices 2019, 2020 et 2021 afin de reproduire certains redressements qu’elle avait initiés au cours du contrôle fiscal précédent. L’ensemble de ces procédures ont été finalisées au cours du 1er semestre 2025.

AUTRES

Les sociétés du Groupe font également l’objet de contrôles fiscaux dont certains peuvent donner lieu à redressement. Les principaux litiges sont décrits ci-avant. Dans chaque cas, le risque est évalué par la Direction et ses conseils et les charges estimées probables pouvant en découler font l’objet de provisions ou passifs d’impôts.

À la connaissance du Groupe, il n’existe aucune autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, qui est en suspens ou dont elle est menacée, qui pourrait avoir, ou aurait eu, au cours des douze derniers mois, des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe est partie prenante à d’autres litiges survenus dans le cadre normal de ses activités. Le Groupe ne s’attend pas à ce que les passifs relatifs à ces litiges soient globalement significatifs par rapport à l’activité ou à la situation financière consolidée.

NOTE 7. CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT PAR ACTION

7.1 Capitaux propres

7.1.1 Variation des capitaux propres

Composition du capital social et actions auto-détenues

(nombre d'actions) AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 Actions composant le capital social(1) 147 454 887 147 454 887 Actions auto-détenues(2) 1 104 023 1 064 010 Actions en circulation 146 350 864 146 390 877

(1) D'une valeur nominale de 4 euros.

(2) Pour une valeur de 89 millions d'euros au 28 février 2025 (comme au 31 août 2024).

Dividendes

1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 Montant des dividendes versés (en millions d'euros) 388 456 Dividende versé par action (en euros) 2,65 3,10



7.2 Résultat par action

Le tableau ci-dessous détaille le calcul du résultat par action, de base et dilué :

1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 Résultat net part du Groupe (en millions d'euros) 434 (74) Résultat net des activités poursuivies - Part revenant au Groupe (en millions d’euros) 434 496 Résultat net des activités non poursuivies - Part revenant au Groupe (en millions d’euros) — (570) Nombre moyen pondéré d’actions en capital social – de base 145 998 269 146 445 700 Résultat net part du Groupe par action – de base(en euros) 2,98 (0,50) Résultat net des activités poursuivies - Part du Groupe par action(en euros) 2,98 3,39 Résultat net des activités non poursuivies - Part du Groupe par action(en euros) — (3,89) Impact moyen de la dilution liée aux plans d’attribution gratuite d’actions 1 681 858 1 669 742 Nombre moyen pondéré d’actions de l’exercice – dilué 147 680 128 148 115 442 Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) 2,94 (0,50) Résultat net des activités poursuivies - Part du Groupe dilué par action (en euros) 2,94 3,35 Résultat net des activités non poursuivies - Part du Groupe dilué par action (en euros) — (3,85)



NOTE 8. TRÉSORERIE, ACTIFS, PASSIFS ET RÉSULTATS FINANCIERS

8.1 Charges et produits financiers

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2025 1ER SEMESTRE 2024 Coût de l’endettement brut(1)(3) (53) (75) Produits générés par la trésorerie ou équivalents 25 34 COÛT DE L’ENDETTEMENT NET (28) (41) Charge d’intérêts sur les dettes locatives(2) (12) (11) Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) 3 3 Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies (2) (1) Produits générés par les prêts et créances au coût amorti 4 8 Autres produits financiers 4 5 Autres charges financières (9) (9) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET (40) (46) Dont Produits financiers 36 50 Dont Charges financières (76) (96)

(1) Le coût de l’endettement brut correspond à la charge d’intérêts relative aux passifs financiers évalués au coût amorti ainsi que les intérêts relatifs aux instruments financiers de couverture.

(2) Intérêts sur les dettes locatives comptabilisés en application de la norme IFRS 16.

(3) Les coûts d'emprunt des obligations en EUR, GBP et USD du Groupe et des autres facilités bancaires confirmées s'élèvent à 42 millions d'euros (45 millions d'euros au premier semestre 2024), et 11 millions d'euros (30 millions d'euros au premier semestre 2024) concernent les charges d'intérêts du mécanisme de cash pooling - les produits d'intérêts sont inclus dans les produits générés par la trésorerie ou équivalents.

8.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2025 AU 31 AOÛT 2024 Valeurs mobilières de placement(1) 59 65 Disponibilités(2) 1 364 2 072 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 1 423 2 137 Découverts bancaires (3) (3) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES 1 420 2 134

(1) Les valeurs mobilières de placement sont composées uniquement de dépôts à terme au 28 février 2025 et au 31 août 2024.

(2) Y compris 14 millions d’euros au 28 février 2025 (15 millions d'euros au 31 août 2024) affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), visant à favoriser la liquidité des titres et la régularité de leur cotation.

8.3 Emprunts et dettes financières

L’évolution des emprunts et dettes financières au cours du 1er semestre 2025 est la suivante :

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2024 AUGMENTATIONS REMBOURSEMENTS ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS ÉCARTS

DE CHANGE VARIATION DE PÉRIMÈTRE AU 28 FÉVRIER 2025 Emprunts obligataires 4 699 24 — 3 71 — 4 797 Billets de trésorerie et emprunts auprès des organismes financiers(1) — 201 (201) — — — — Autres emprunts 6 — (3) 2 — — 5 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS 4 705 225 (204) 5 71 — 4 802 Juste valeur nette des instruments dérivés(2) 29 6 (22) 19 2 — 34 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 4 734 231 (226) 24 73 — 4 836

(1) Des billets de trésorerie ont été émis au cours du premier semestre 2025, et ils ont été remboursés en intégralité au 28 février 2025.

(2) Dont 37 millions d'euros d'instruments dérivés passifs au 28 février 2025 (31 millions d'euros au 31 août 2024).

Si non visible, cette représentation visuelle est disponible dans le Rapport Financier des Résultats du 1er semestre de l’exercice 2025 de Sodexo à l’adresse suivante : https://www.sodexo.com/fr/investors/financial-results-and-publications/financial-results

Afin de respecter la politique du Groupe en matière de financement, l’essentiel de la dette est à taux fixe et à long terme.

Au 28 février 2025, comme au 31 août 2024, 94% de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 1,80% .

Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des organismes financiers comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.

Aucun des emprunts obligataires ne comporte de covenant financier.

Ligne de crédit confirmé multidevises de juillet 2011

Le 18 juillet 2011, Sodexo S.A. a signé une ligne de crédit confirmé multidevises d’un montant maximum de 600 millions d’euros plus 800 millions de dollars américains, avec une échéance fixée initialement au 18 juillet 2016. Cette ligne de crédit a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière en date ayant eu lieu en juillet 2024, avec une nouvelle date d’échéance en juillet 2029 et prévoyant deux options permettant de prolonger l’échéance d’un an jusqu’en juillet 2031. La limite globale de la ligne est désormais de 1 750 millions d'euros pouvant être tirée en euros, en dollars américains et en livres sterling. Dans le cadre de la modification de 2024, les trois lignes bilatérales existantes ont été annulées et fusionnées en une seule ligne de crédit.

La dernière modification comprend également une clause de durabilité actualisée qui lie le coût de la ligne de crédit à la capacité de Sodexo de respecter son engagement public de réduire de 50% ses déchets alimentaires d’ici à 2025. Cette clause reste dans la ligne de crédit actuelle jusqu'en 2025 et il existe une clause de rendez-vous dans l'amendement le plus récent qui garantit que Sodexo mettra à jour ses engagements après 2025 et qui continuera à lier ses engagements ESG publics à la facilité de crédit.

Les tirages effectués sont porteurs d’intérêts à taux variable indexé sur les taux SOFR, SONIA et EURIBOR. Cette ligne de crédit ne comporte pas de covenant financier.

Au 28 février 2025, comme au 31 août 2024, aucun tirage n’est en cours sur cette ligne de crédit.

Billets de trésorerie

Au 28 février 2025, comme au 31 août 2024, il n’y a pas d’encours au titre des billets de trésorerie émis par Sodexo S.A. et Sodexo Finance.

NOTE 9. AUTRES INFORMATIONS

9.1 Impôt sur le résultat

Le taux effectif d’impôt pour le premier semestre de l’exercice 2025 est de 19,5 %, principalement impacté par la mise à jour du risque associé au contrôle fiscal de Sodexo S.A. suite à la fin des procédures intervenues au cours du premier semestre. En comparaison, le taux d’impôt effectif du premier semestre 2024 s’est établi à 16,6 %, en raison de la plus-value non imposable sur la cession des activités d’Aide à domicile et de l’utilisation de déficits fiscaux précédemment non activés en France.

Dans le cadre de la transposition de la Directive Pilier 2 en France, le Groupe a effectué des travaux préliminaires et n’anticipe pas d’impact significatif lié à cette mesure.

9.2 Rémunérations des membres du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif de Sodexo

Il n’y a pas eu d’évolution significative quant à la nature des rémunérations, avances et engagements en matière de pensions, indemnités assimilées accordées aux membres du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif de Sodexo par rapport à l’exercice clos le 31 août 2024.

9.3 Information sur les entreprises liées

Sociétés non intégrées globalement

Les transactions avec les sociétés non intégrées globalement sont de même nature que celles décrites dans la note 14.3 « Informations sur les entreprises liées » des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 août 2024.

Principal actionnaire

Au 28 février 2025, la société Bellon SA détient 43,58% du capital de Sodexo et 58,69% des droits de vote exerçables de Sodexo.

Au cours du 1er semestre 2025, Sodexo a enregistré une charge de 2,5 millions d’euros (comme au cours du 1er semestre 2024) au titre de la convention d’animation et de prestation signée avec Bellon SA.

Sodexo S.A. a versé 167 millions d'euros de dividendes à Bellon SA au cours du premier semestre 2025.

9.4 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n'a eu lieu depuis la clôture de la période.

9.5 Évolution des principaux taux de change

Le cours de change des principales devises utilisées pour la conversion des états financiers des filiales a évolué comme suit par rapport au premier semestre de l’exercice précédent :

Devise COURS DE CLÔTURE

AU 28 FÉVRIER 2025 COURS MOYEN DU 1ER SEMESTRE 2025 COURS DE CLÔTURE

AU 31 AOÛT 2024 COURS DE CLÔTURE

AU 29 FÉVRIER 2024 COURS MOYEN DU 1ER SEMESTRE 2024 DOLLAR (USD) 1,041 1,070 1,109 1,083 1,082 LIVRE (GBP) 0,826 0,834 0,841 0,857 0,864 REAL (BRL) 6,071 6,240 6,216 5,405 5,364





3. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

KPMG S.A. ERNST & YOUNG Audit Tour Eqho

2, avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris-La Défense cedex Tour First

TSA 14444

92037 Paris-La Défense cedex

S.A.S. à capital variable

344 366 315 R.C.S. Nanterre

Sodexo

255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9

Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle

Période du 1er septembre 2024 au 28 février 2025

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Sodexo, relatifs à la période du 1er septembre 2024 au

28 février 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

28 février 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris-La Défense, le 3 avril 2025

Les commissaires aux comptes KPMG S.A. ERNST & YOUNG Audit Eric Ropert

Associé

Aymeric de La Morandière

Associé

Soraya Ghannem

Associée







4. Attestation du Responsable du Rapport Financier

Direction Générale

Attestation du Responsable du Rapport Financier Semestriel

Issy-les-Moulineaux, le 3 avril 2025

J’atteste, qu'à ma connaissance, les comptes résumés présentés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société Sodexo et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Sophie Bellon

Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale de Sodexo

Pièce jointe