COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, LE 04 AVRIL 2025 – 8H00

MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUEES AU CONTRAT DE LIQUIDITE





AUDACIA (Euronext Growth - ISIN : FR0014005985 – Mnémonique : ALAUD), annonce avoir procédé en date du 03 avril 2025 au titre du contrat de liquidité signé avec Invest Securities et conformément aux dispositions de l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, à une augmentation des moyens cash par un apport complémentaire de 22.000 €. Cette augmentation en espèces vise à rééquilibrer les moyens alloués, assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.

Après prise en compte de l’apport de 22.000 € en cash, les moyens affectés au contrat de liquidité en date du 03.04.2025 après clôture du marché sont de :

• 60.571 titres

• 24.150,94 € en espèces



Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 31.12.2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

• 57.168 titres

• 11.915,18 € en espèces





Prochaine publication : Résultats annuels 2024 : lundi 28 avril 2025 (après Bourse).





A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA





CONTACTS



Audacia

Éléonore de Rose

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr





CapValue

Gilles Broquelet / Dina Morin

+33 1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr / dmorin@capvalue.fr

