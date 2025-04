Quadient distingué dans le premier Gartner® Magic Quadrant™ 2025 dédié aux applications de gestion des comptes fournisseurs

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir été distinguée dans le tout premier Gartner® Magic Quadrant™ 2025 dédié aux applications de gestion des comptes fournisseurs. Un Gartner Magic Quadrant est le résultat d’une analyse approfondie d’un marché spécifique, offrant une vue d’ensemble des positions relatives des différents acteurs du secteur. 1

La solution basée sur le Cloud Quadient AP automatise et optimise les processus de gestion des comptes fournisseurs (AP), éliminant les saisies manuelles fastidieuses et réduisant les erreurs ainsi que les délais de traitement grâce à l’intelligence artificielle et à l’automatisation. De plus, Quadient AP améliore la visibilité sur les flux financiers, facilitant ainsi la prise de décision, la gestion de la trésorerie, tout en garantissant la conformité et en renforçant la sécurité.

« Être reconnu dans ce premier Gartner Magic Quadrant dédié aux applications de gestion des comptes fournisseurs témoigne, selon nous, de l’engagement de Quadient à transformer ces processus grâce à l’automatisation pilotée par l’intelligence artificielle. Notre solution supprime les tâches manuelles chronophages, accélère les opérations et renforce la conformité » déclare Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient. « L’offre SaaS d’automatisation de Quadient, incluant Quadient AP, apporte des bénéfices indéniables à ses clients, allant des économies de coûts à une meilleure expérience utilisateur et une sécurité des données renforcée. Elle permet ainsi aux équipes financières, notamment dans les secteurs fortement réglementés, d’optimiser la gestion des comptes fournisseurs en la rendant plus rapide, plus simple et plus collaborative. »

Quadient AP fait partie de la plateforme d’automatisation numérique en mode SaaS de Quadient, qui comprend également des solutions de gestion des comptes clients, la facturation électronique, la gestion des communications clients et l’automatisation des documents. Pour en savoir plus sur Quadient AP, rendez-vous sur www.quadient.com/fr/gestion-comptes-fournisseurs.

Disclaimer/Avertissement de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Accounts Payable Applications, Mike Helsel, Miles Onafowora, et al., 19 mars 2025. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l’international. MAGIC QUADRANT est également une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales, utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux classés ou bénéficiant d’une autre distinction. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de son organisation de recherche et ne doivent pas être interprétées comme des faits avérés. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06 15 86 94 18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Sarah Leroux - 06 58 90 79 57 - sarah.leroux@lasuiteandco.com



1 Gartner Research Methodologies, Gartner Magic Quadrant, 28 March 2025

www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research

Pièce jointe