Communiqué de presse

Genève / Paris / Bruxelles, le 04 avril 2025

Indosuez Wealth Management annonce son intention d’acquérir Banque Thaler

Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité en Suisse a signé un accord en vue d’acquérir la totalité du capital de Banque Thaler, établissement bancaire suisse reconnu pour l’excellence de ses services et son expertise de long terme dans la gestion de fortune.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement d’Indosuez Wealth Management en renforçant son positionnement sur le marché suisse, centre mondial de la gestion de fortune, sur lequel Indosuez est présent depuis 1876. Banque Thaler, fondée en 1982, est reconnue pour l’excellence de ses services et son expertise de long terme dans la gestion de fortune.

Avec ce rapprochement, les clients de Banque Thaler et d’Indosuez pourront accéder à une gamme de produits et d’expertises enrichie. En particulier, les clients de Banque Thaler pourront bénéficier de la solidité du Groupe, de son réseau international, de ses capacités multiples en matière de financement, de corporate finance, de fund servicing et de gestion.

Pour Jacques Prost, Directeur général d’Indosuez Wealth Management : « Cette acquisition renforce notre position en Suisse et illustre notre volonté d’apporter à nos clients des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins. Indosuez poursuit sa stratégie de croissance dans un secteur en pleine consolidation et s’impose désormais comme un acteur majeur de la gestion de fortune en Europe ». Marc-André Poirier, Directeur général d’Indosuez en Suisse, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir Banque Thaler. Suite à une année commerciale 2024 record, ce rapprochement va porter nos actifs sous gestion à près de 50 milliards d’euros1. Nous travaillerons avec les équipes de Banque Thaler pour faire de ce rapprochement un succès tant pour les clients que pour les collaborateurs ».

Dirk Eelbode, Directeur général de Banque Thaler : « Indosuez Wealth Management en Suisse est le partenaire idéal pour Banque Thaler. Notre offre de gestion sera non seulement maintenue mais renforcée grâce aux moyens importants mis à disposition par un grand groupe bancaire doté d’une solidité financière exceptionnelle. C’est tout au bénéfice de nos clients. Nous retrouvons aussi chez Indosuez l’esprit entrepreneurial qui caractérise Banque Thaler et c’est une belle opportunité pour l’ensemble de nos collaborateurs de se joindre à un projet ambitieux de croissance. Autant d’atouts qui vont contribuer à la poursuite de notre mission d’être l’acteur de référence en Suisse pour notre clientèle. »

La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation préalable des autorités de surveillance concernées, et devrait être réalisée durant le second semestre 2025. Cette acquisition porterait le total des actifs sous gestion d’Indosuez Wealth Management à près de 220 milliards d’euros.

L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. serait limité.

****

Contacts Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management : Jenny Sensiau I jenny.sensiau@ca-indosuez.com I +33 7 86 22 15 24

Indosuez Wealth Management : Melinda Raverdy | melinda.raverdy@ca-indosuez.ch | +41 79 258 7829

À propos d’Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 9ème banque au monde par le bilan (The Banker 2024).

Depuis plus de 150 ans, Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, familles, entrepreneurs et investisseurs professionnels pour la gestion de leur patrimoine privé comme professionnel. La banque propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Ses équipes proposent un continuum de services et d’offres intégrant conseil, financement, solutions d’investissement, fund servicing, solutions technologiques et bancaires.

Indosuez Wealth Management rassemble plus de 4 500 collaborateurs dans 16 territoires à travers le monde : en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Dubaï, Abu Dhabi) et au Canada (bureau de représentation).

Avec 215 Milliards d’euros d’actifs clients à fin décembre 2024, Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders européens de la gestion de fortune.

Plus d’informations sur https://ca-indosuez.com/.

À propos d’Indosuez en Suisse

Indosuez Wealth Management est l’un des établissements de référence de la place financière suisse et figure aujourd’hui parmi les trois premières banques étrangères du pays.

La banque en Suisse est active dans les domaines de la gestion de fortune, du financement transactionnel de matières premières et de la banque commerciale. Ses racines remontent à 1876, année d’implantation à Genève. Ses équipes regroupent plus de 800 spécialistes établis entre Genève, Lugano et Zurich ainsi qu’en Asie (Hong-Kong et Singapour) et au Moyen-Orient (Abu Dhabi et Dubaï). Elles conjuguent leurs connaissances de l’environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d’action du réseau mondial d’Indosuez, de Crédit Agricole CIB et du groupe Crédit Agricole.

La plateforme helvétique pilote le développement des activités de gestion de fortune d’Indosuez Wealth Management en Suisse, au Moyen-Orient et en Asie.

Plus d’informations sur www.ca-indosuez.com et sur https://switzerland.ca-indosuez.com/

À propos de Banque Thaler

Banque Thaler est une banque suisse de gestion de fortune, devenue indépendante en 1999, et détenue principalement par ses dirigeants. Tout au long de son existence elle s’est démarquée par son focus sur une clientèle ciblée et sur ses services de gestion discrétionnaire. Au service de familles et d’entrepreneurs, sa gestion repose sur une allocation d’actifs dynamique en intégrant une expertise forte de sélection de fonds alternatifs et de private equity. La banque est implantée à Genève et à Zurich.

https://banquethaler.ch/

1 Pour CA Indosuez (Switzerland) SA - Proforma à date

Pièce jointe