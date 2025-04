Convocation à l'assemblée générale ordinaire de Syensqo du 6 mai 2025

Bruxelles, Belgique – 4 avril 2024 - 08.30 CEST

Syensqo annonce qu'elle a publié aujourd'hui la documentation relative à son Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mardi 6 mai 2025 au SQUARE Brussels, Mont des Arts, 1000 Bruxelles, à 10h30 CEST. Tous les documents relatifs à l'Assemblée sont disponibles sur le site web de Syensqo .

Les actionnaires seront invités à voter sur un certain nombre de résolutions, notamment l'approbation des comptes annuels de Syensqo relatif à l'exercice social 2024.

Soutenu par une situation financière et un bilan solides, le Conseil d'administration de Syensqo proposera également d'approuver la distribution d'un dividende brut de 1,62 € par action, payable à partir du 19 mai 2025.

En outre, il sera demandé aux actionnaires d'approuver les émoluments du commissaire pour l’assurance de l’information en matière de durabilité, tel que requis par la Directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD).

Information sur la tenue de l’Assemblée

Seuls les actionnaires de Syensqo SA officiellement enregistrés comme tels le 22 avril 2025 à minuit CEST auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée du 6 mai 2025, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'Assemblée.

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée, en personne ou virtuellement, doivent s’inscrire au plus tard le mercredi 30 avril 2025 et sont tenus de suivre les instructions indiquées dans la convocation disponible sur le site web de Syensqo .

La réunion sera organisée de manière hybride, à la fois en personne et virtuellement. Les actionnaires peuvent participer physiquement à l'Assemblée. Ils peuvent également exercer leurs droits par le biais d'une procuration ou d'un formulaire de vote par correspondance ou en participant et en votant en direct d'une manière virtuelle et interactive. Les actionnaires peuvent utiliser la plateforme Lumi Connect ( www.lumiconnect.com ) ou contacter directement l'équipe Syensqo à l'adresse ag@syensqo.com pour remplir les formalités de participation. Un document expliquant les différentes étapes à suivre pour l'utilisation de la plateforme Lumi Connect sera disponible sur le site web de Syensqo .

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites avant l'Assemblée Générale pour autant qu'ils aient respecté les conditions d'admission et que les questions aient été adressées à Syensqo au plus tard le mercredi 30 avril 2025, soit par courrier à Syensqo SA, Assemblée Générale, 98 rue de la Fusée, 1130 Bruxelles, soit par e-mail à ag@syensqo.com .

Visitez la section dédiée à l'Assemblée Générale pour plus de détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les modalités de vote.

